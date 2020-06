Diploma nélkül is lehet félmilliót keresni: rengeteg fiatalt keresnek az országban

Jelenleg diákmunkát találni kicsit olyan, mint a belvárosban parkolóhelyet: amint felszabadul egy hely, azonnal lecsapnak rá az érdeklődők. Azonban aki elég kitartó, és nincsenek irreális elvárásai, azért találhat a nyáron melót, még ebben a fesztiválok nélküli furcsa időszakban is. Ezer forintnál kevesebbet csak a legritkább esetben kínálnak a munkaadók a diákoknak, maximális órabér pedig elérheti a 3000 ezer forintot is.

Amíg a válság előtt diákmunkaerő hiány volt a jellemző, addig a válság óta a leépített diákmunkaerő és a jelentősen lecsökkent új munkaerő igény miatt akár 10-szeres, vagy akár 100-szoros túljelentkezés vagy egy-egy meghirdetett pozícióra, akár olyanokra is amit korábban heteken vagy hónapokon keresztül sem tudtunk diákokkal feltölteni - mondta el a Pénzcentrumnak Dénes Rajmund Roland, a MinD-Diák Szövetkezet igazgatója, majd hozzátette:

A covid-19 vírus okozta válság alapvetően átalakította az atipikus foglalkoztatási szektorokat, elsődlegesen a diákmunkát.

A telekommunikációs és informatikai cégek a diákmunkaerőt azonnal átcsoportosították távmunkába, home office munkavégzéssé. Az élelmiszer kereskedelmi, logisztikai, raktározási cégek igyekeztek felvenni a többi szektorból leépített, felszabadult munkaerőt.



A gyakornoki foglalkoztatás 40-50 százaléka ideiglenesen leépítésre került, de a bíztató hírek szerint a nyár lehetőséget ad a kiesett munkaerő visszavételére, a korábbi munkaerő igények 80-90 százalékának feltöltésére. A nyári fesztivál volt a diákmunka egyik legnépszerűbb és legvidámabb színfoltja, ez most biztosan ki fog maradni és balatoni szezonális munkákra sem a korábbi évek volumenének megfelelő igény érkezik be, hanem annak töredéke.

A diákmunka és a belvárosi parkolás esete

Azt, hogy idén a koronavírus járvány gyökeresen megváltoztatta az eddig megszokott nyári trendeket, Majzik Nándor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet vezetője is megerősítette. Sok munka vagy el sem indul, vagy nem kérnek rá embert, esetleg kevesebbet. Emellé sokkal több a diák érdeklődő, jelentkező, aki dolgozni szeretne, a kettő együtt pedig azt adja ki, hogy sajnos nagyon sok diák nem vagy csak sokkal nehezebben fog tudni dolgozni idén nyáron, mint egyébként tudna:

jelenleg diákmunkát találni kicsit olyan, mint a belvárosban parkolóhelyet - amint felszabadul egy, a sok keringélő közül pillanatok alatt lecsap rá az egyik, így a többiek sajnos kereshetnek tovább.

Annyiban rosszabb a helyzet, mint a parkolóhelyes példa, hogy míg előbb-utóbb parkolóhelyet találnak az emberek, sok-sok év után valószínűleg az idei nyár lesz az első, amikor lesznek jópáran, akik egész egyszerűen nem fognak maguknak nyárra munkát találni.

Sok az eszkimó, kevés a fóka

"A diákok oldaláról egyértelműen látszik a megnövekedett igény a munkavégzésre. Az elmúlt években megfigyelhető volt, hogy egyre nehezebb volt megfelelő diákot találni, mi például rengeteg figyelmet fordítottunk arra, hogy az egy regisztráló diákra jutó marketingköltséget kordában tartsuk. Most viszont nagyságrendileg a 2016-2017 időszak aktivitását mutatják, és ez a hirdetési költségeink pozitívabb megtérülését is eredményezi" - mondta el a Pénzcentrumnak Szetlák Tamás, az Atlasz Csoport igazgatója.

Ebben a speciális időszakban a nagyszámú jelentkezések kezelésére a diákokkal digitális aláírással ellátott szerződéseket kötnek, ami egyrészt gyorsabb, másrészt bárhonnan elvégezhető. Teljesen papírmentes szerződés jön létre, a nap bármelyik pillanatában.

Emellett mint azt Szetlák Tamás elmondta, videóinterjúkkal is dolgoznak már egy ideje, így ez sem jelentett újdonságot, ráadásul jellemzően munkanapon belül tudunk kezelni minden jelöltet. A diákmunka szervezését call center szoftverrel, saját fejlesztésű beosztásszervezővel, számtalan automatizmussal, valamint e-jelenléti ívvel is támogatjuk, így igazából egy laptopról bárhonnan tudunk dolgozni. A teljes folyamat a hirdetés feladásától a munkavégzésen át, a diákbérek kifizetéséig sem a diákok, sem a partnerek részéről nem igényel személyes jelenlétet.

Az Atlasz Csoport tapasztalatai szerint is a tavaszi időszakban főként a külsős munkaerőt, többek között a diákokat küldték el. Az látszik, hogy bizonyos szektorok, többek között a kereskedelem olyan szintű kapacitásproblémákkal küzd, hogy nyitottabbak lettek minden segítségre, így a diákmunkára is. Ráadásul sokan a nyugdíjas munkaerő kiesését is diákokkal pótolják.



A turizmusra, vendéglátásra és szórakoztatásra épülő partnerek többsége még nem, vagy csak csökkentett létszámmal üzemel. A nyáron ugyan várható növekedés, viszont nem számítanak a tavalyi évhez hasonló igényekre. Továbbra is azt látszik, hogy a kereskedelemmel és logisztikával, valamint informatikával foglalkozó cégeknél egyre nő az igény.

Ennyit lehet keresni

Az, hogy mennyi pénz lehet keresni nyáron, leginkább attól függ, hogy milyen elvárt tudással, hány órát és melyik cégnél dolgozik a diák. Konkrét béradatokkal a MinD-Diák Szövetkezet szolgál, aki országszerte évi közel 10 ezer diáknak biztosít munkát. Aki dolgozni akar az az idei évben sem marad munka nélkül mert a gazdasági vészhelyzet megszűntetésével napról napra jelentik be a cégek a kiesett munkaerő ismételt felvételét, de az bizonyosan látszik, hogy aki nem eléggé gyors vagy kitartó a munkakeresésben az bizony hoppon maradhat.

Legkönnyebben úgy lehet követni a gyorsan változó kínálatot, ha regisztrálnak és feliratkoznak diákmunka értesítőre, így ismerik meg az elsők között a lakhelyükhöz közeli, érdeklődésüknek megfelelő állásokat. Aki pedig ajánlásokat is vár, az töltsön ki egy gyors regisztrációt és a diákszövetkezet dolgozói, ha nincs jelentkező, a felvitt tanulmányok, készségek alapján kínálnak számára munkát.



Egyelőre az kezd körvonalazódni, hogy a korábbihoz hasonló béremelkedések elmaradnak, várhatóan az idei év nagyjából a 2020 eleji bérekkel megy végig. Néhány konkrét népszerű munka bruttó (15% SZJA) bérekkel az Atlasz ajánlatában:

Konyhavezető: 1647 Ft/óra

Leltározó: 1400-1700 Ft/óra

KFC-k: 920-1350 Ft/óra

Idegen nyelvű telefonos munka: 2000 Ft/óra

Árufeltöltés 1350 Ft/óra

Autómosó 1250 Ft/óra

Reptéri raktáros 1200-1760 Ft/óra

Ám azt tudni kell, hogy a helyzet nagyon változó, hétről-hétre romlik vagy javul az intézkedések, illetve a fogyasztás, ezáltal a munkaerőigények függvényében. Aki idén nyáron dolgozott volna először, annak azt tudjuk mondani, hogy ez a mélyvíz, jövőre várhatóan ennél csak jobb lesz - ígéri Majzik Nándor.

Mennyit lehet keresni 2020 nyarán?

A diákbéreket a mindenkori tv. által előírt minimálbér, garantált bérminimum és a munkaerő piaci helyzet alapvetően meghatározza, a megrendelők által ajánlott besorolási diákbérek sok esetben országosan és regionálisan is versenyeznek egymással.

A 2020 évre vonatkozó minimálbér összegét bruttó 926 forint/óra már kevés foglalkoztató ajánlja ki a diákok részére, mivel nem versenyképes, nem motiváló, nincs megtartó ereje. Az induló bérek mára már 1000 forint/óra lélektani határnál kezdődnek és elérhetik akár a bruttó 1500-1800 forint/óra összeget is. A nyári időszakban dolgozó diákok korábban így akár félmillió forintot is megkereshettek.

A gyakornoki foglalkoztatásnál alkalmazandó legkisebb bruttó bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott diákok részére alapbérként megállapított garantált bérminimum minimális induló összege bruttó 1 211 forint/óra.

A garantált bérminimumot jellemzően a gyakornoki munkaköröknél alkalmazzák, a felső határ nyelvismeret, speciális szaktudás, informatikai programismert esetén elérheti a 3 000 forint/óra bruttó összeget is. A gyakornoki pozíciókból a legtöbb esetben a diák állásajánlatot kap a foglalkoztató cégtől és amennyiben elfogadja akkor a diploma megszerzését követően főállásban folytathatja mint saját állományú dolgozó a munkáját.

Az elmúlt 35 év

A diákmunka közel 35 éves múltra tekint vissza, mára közkedvelt és elfogadott foglalkoztatási forma lett a foglalkoztatók és az elsődlegesen pénzkeresési szándékkal munkára jelentkező diákok körében is. A DIÁKÉSZ (Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége) felmérése szerint a 2019 évben 300 000 diák vállalt egész évben munkát és ebből 180 000 fő diákszövetkezeteken keresztül.



Ez a foglalkoztatási forma egyedi az EU-ban, mondhatni hungarikum, mely jelentősen hozzájárul a 18-25 közötti pályakezdő diákok munka világával történő megismerkedéséhez, későbbi főállású munkahely megtalálásához, elhelyezkedésükhöz - mondta el Dénes Rajmund Roland, majd hozzátette,

a diákfoglalkoztatás már nem főváros központú mint a 90-es évek elején, a megyeszékhelyek és a nagyobb létszámú középfokú és felsőfokú oktatási intézményekbe járó diákok mára már az egész országban mobilisan tudnak munkát vállalni.

Diákszövetkezeten keresztüli munkavégzés esetén a bruttó bér 85 százalákát nettóban megkapja a nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező tanuló mert csupán 15 százalék SZJA kerül a béréből levonásra.

