Az IQ-d és az EQ-d ma már senkit nem érdekel: ennél sokkal fontosabb mérőszámok is léteznek

A jól ismert - és már-már elcsépelt - IQ és EQ mutatók mellett létezik még néhány "Q". Ilyen például az AQ (Adaptability Quotient), azaz az Alkalmazkodási Intelligencia, a CQ (Curiosity Quotient), azaz a Kíváncsiság-Intelligencia és az SQ (Spiritual Quotient), azaz a Szellemi Intelligencia. Ezek a hányadosok határozzák meg azt, hogy mennyire lehet valaki jó vezető egy cégen belül.

Az orosz származású írónő és üzleti mentor, Carla Galli szerint az igazi vezéregyéniség hatékonysága és rátermettsége az öt "Q" egyensúlyában és összhangjában rejlik. Carla Galli elmondása szerint a legfelületesebb intelligencia az IQ, ami a racionális gondolkodásért felel és a materiális világot érzékeljük vele. Az IQ után következő szinten található az EQ, ami az érzelmeinkért, azok irányításáért és megértéséért felelős. Az AQ és a CQ is szoros összefüggésben van az EQ-val, hiszen az alkalmazkodási képességünket és kíváncsiságunkat is az érzéseink irányítják. A legmélyebben pedig az SQ található, amivel azt fogja fel egy személy, hogy ő pontosan kicsoda. A szellemi intelligencia fejlesztésével elérhetővé és megérthetővé válnak az egyén céljai, értékei és cselekedeteinek mögöttes, tudatalatti okai, valamint képes lesz ezeket beágyazni az életébe, hogy kreatívabb problémamegoldó és jobb vezető legyen. A fejlett SQ-val rendelkező vezető képes elhagyni az egoját és megtalálni egy olyan célt, ami nagyobb önmagánál és pozitív hatással van másokra is.

Carla Galli szerint tehát azért fontos az SQ, mert megalapozza az összes többi intelligencia mértékét és fejlődési potenciálját. "Ahol az értelem és az érzelem már tehetetlen, ott kezdődik a szellemi intelligencia, melynek segítségével a cselekedeteinket és az életünket egy nagyobb és gazdagabb összefüggésbe tudjuk helyezni. Ez a képesség mindenkinek a rendelkezésére áll, a kérdés csupán az, mennyire tudjuk, és mennyire merjük használni" - fogalmaz.

A szellemi intelligenciának Danah Zohar kvantumfizikus kilenc összetevőjét határozta meg: (1) öntudat és belső erő, (2) víziók és értékek, (3) képesség a nehézségekkel való szembenézésre, (4) holisztikus szemlétet: a dolgok közötti összefüggések megtalálása, (5) bátorság, (6) a sokféle, diverz világ elfogadása és szeretete, (7) a kérdezés képessége, (8) az újrafogalmazás és kontextusba helyezés képessége és (9) a felelősségtudatos spontaneitás.

Carla Galli szerint az SQ építőkövei mind valós és fejleszthető képességek, amelyek fontosak ahhoz, hogy hatékony és jó vezetőkké váljunk.

Címlapkép: Getty Images