Ezt rengeteg magyar elrontja a munkahelyén: nagy pénzektől is eleshetnek, ha nem fejlődnek
A fizetés már nem minden. A magyarok fele inkább nemet mond egy állásra, ha ott nem tanulhat új dolgokat – derül ki egy új kutatásból. Ma a munkavállalók legalább olyan fontosnak tartják a fejlődést, az új kihívásokat és az emberi készségek fejlesztését, mint a stabil megélhetést. A munkaerőpiac gyors változásai miatt ma már elengedhetetlen, hogy mindenki jövőtálló tudást szerezzen, amellyel hosszú távon is sikeres maradhat.
A Randstad Workmonitor 2025-ös kutatásából kiviláglik, hogy a digitális világ rohamosan változik, és a technológia átveszi a rutinfeladatokat. Emiatt felértékelődnek azok a készségek, amelyek a jövőben minden munkavállaló számára nélkülözhetetlenek lesznek. Ezek a készségek ma már éppolyan fontosak, mint a szakmai tudás, hiszen hosszútávon ezek határozzák meg, ki tud sikeres maradni a munkaerőpiacon.
A folyamatosan változó világban a rugalmasság kulcsfontosságú. Azok a munkavállalók, akik könnyen alkalmazkodnak az új helyzetekhez, gyorsabban találják meg a helyüket, legyen szó új technológiákról, munkakörökről vagy akár vezetőváltásról.
A folyamatos fejlődés ma már alapelvárás. Azok, akik nyitottak az új ismeretekre, könnyebben lépést tartanak a változásokkal, és értékesebbé válnak a munkaerőpiacon. A cégek is azokat keresik, akik szívesen tanulnak és fejlődnek.
A gépek egyre több rutinfeladatot átvesznek, de a váratlan helyzetek megoldása továbbra is az emberek feladata marad. A jó problémamegoldó nem esik pánikba, hanem képes gyorsan és hatékonyan megtalálni a legjobb megoldást – legyen szó technikai hibáról vagy egy nehéz ügyfélről. Az AI már a mindennapok része, és az Európai Unió is előírja, hogy minden szervezetnek biztosítania kell a mesterséges intelligenciához való hozzáférést és a szükséges jártasságot.
Mészáros Lőrinc vagyona közelíti a kétezer milliárd forintot, miután egy év alatt 500 milliárd forinttal gyarapodott.
December 24 munkaszüneti nap 2025 évében vagy sima munkanap? Tudd meg, mikor lesz a december 24 népszavazás, lehet-e december 24 munkaszüneti nap 2026-ban!
A Broadway színészek sztrájkra készülnek, ami 32 színházi produkciót érinthet a csúcsszezon kezdetén.
2025 második negyedévében a magyar munkaerőpiac egyszerre szembesült a demográfiai nyomás és a gazdasági lassulás hatásaival.
2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon.
Fontos megváltoztatni a perspektívánkat arról, hogyan illeszkedik a munka az életünkbe.
2025 augusztusában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4 millió 676 ezer fő dolgozott Magyarországon, miközben 215 ezren voltak munkanélküliek.
A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén a szabálytalanságokat.
A munkafüggőség, vagy munkaalkoholizmus egy olyan kényszeres munkavégzési forma, amely jelentős egészségügyi és társadalmi károkat okoz.
Egyre több neves amerikai kutató és tudós választja Kínát az Egyesült Államok helyett, miközben a Trump-adminisztráció kutatási támogatások csökkentését tervezi.
Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul.
Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában.
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
A bértranszparencia nem azt jelenti, hogy bárki szabadon böngészheti a kollégája fizetését Szakértő mutatja be, mit jelent a bérek átláthatósága a gyakorlatban
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
