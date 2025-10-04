Ezt rengeteg magyar elrontja a munkahelyén: nagy pénzektől is eleshetnek, ha nem fejlődnek

A fizetés már nem minden. A magyarok fele inkább nemet mond egy állásra, ha ott nem tanulhat új dolgokat – derül ki egy új kutatásból. Ma a munkavállalók legalább olyan fontosnak tartják a fejlődést, az új kihívásokat és az emberi készségek fejlesztését, mint a stabil megélhetést. A munkaerőpiac gyors változásai miatt ma már elengedhetetlen, hogy mindenki jövőtálló tudást szerezzen, amellyel hosszú távon is sikeres maradhat.

A Randstad Workmonitor 2025-ös kutatásából kiviláglik, hogy a digitális világ rohamosan változik, és a technológia átveszi a rutinfeladatokat. Emiatt felértékelődnek azok a készségek, amelyek a jövőben minden munkavállaló számára nélkülözhetetlenek lesznek. Ezek a készségek ma már éppolyan fontosak, mint a szakmai tudás, hiszen hosszútávon ezek határozzák meg, ki tud sikeres maradni a munkaerőpiacon.

A folyamatosan változó világban a rugalmasság kulcsfontosságú. Azok a munkavállalók, akik könnyen alkalmazkodnak az új helyzetekhez, gyorsabban találják meg a helyüket, legyen szó új technológiákról, munkakörökről vagy akár vezetőváltásról.

A folyamatos fejlődés ma már alapelvárás. Azok, akik nyitottak az új ismeretekre, könnyebben lépést tartanak a változásokkal, és értékesebbé válnak a munkaerőpiacon. A cégek is azokat keresik, akik szívesen tanulnak és fejlődnek.

A gépek egyre több rutinfeladatot átvesznek, de a váratlan helyzetek megoldása továbbra is az emberek feladata marad. A jó problémamegoldó nem esik pánikba, hanem képes gyorsan és hatékonyan megtalálni a legjobb megoldást – legyen szó technikai hibáról vagy egy nehéz ügyfélről. Az AI már a mindennapok része, és az Európai Unió is előírja, hogy minden szervezetnek biztosítania kell a mesterséges intelligenciához való hozzáférést és a szükséges jártasságot.