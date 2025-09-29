2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Exhausted male employee work in office late hours take off glasses overwhelmed with computer job. Tired man worker suffer from headache blurry vision overwork at night. Deadline, workaholic concept.
Új értelmet nyert a sírig tartó munka: ijesztő, ami kiderült rengeteg magyar dolgozóról

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 15:31

A munkafüggőség, vagy munkaalkoholizmus egy olyan kényszeres munkavégzési forma, amely jelentős egészségügyi és társadalmi károkat okoz. Magyarországon a foglalkoztatottak 5-6%-át érinti ez a probléma, ami nemzetközi összehasonlításban alacsonynak számít - derül ki az Oeconomous Intézet elemzéséből.

A munkaalkoholizmus során az egyén túlzottan és kontroll nélkül szenteli magát a munkának, gyakran egészsége és magánélete rovására. A "workaholic" kifejezést Wayne Oates amerikai pszichológus alkotta meg 1971-ben. A jelenség összefügg a stresszel, depresszióval, szorongással, valamint különféle fizikai betegségekkel, alvászavarokkal és kiégéssel.

Fontos különbséget tenni a sokat dolgozó és a munkafüggő között. Míg előbbi határokat tart, utóbbi függőként menekül a munkába, és nem képes kikapcsolódni. A munkamánia hátterében elsősorban pszichológiai és érzelmi tényezők állnak: gyermekkori traumák, túlzott megfelelési kényszer, perfekcionizmus vagy alacsony önértékelés.

A külső környezet is jelentős szerepet játszik a függőség kialakulásában. A versengő munkahelyi légkör, a túlzott teljesítménynyomás, valamint a kimaradástól való félelem (FOMO) mind hajlamosítanak a munkafüggőségre. Társadalmi szinten az individualista kultúrákban, ahol a siker és státusz a kemény munkával azonosul, szintén erősebb a munkafüggőség.

A rossz munkahelyi kultúra mind elősegítő, mind fenntartó tényezőként szerepet játszhat a munkamániában. Egy 2022-es japán tanulmány kimutatta, hogy a versengő munkahelyi környezet növeli a munkafüggőséget, ami közvetlenül hozzájárul a dolgozók egészségi állapotának romlásához.

Nemzetközi összehasonlításban a magyar dolgozókra kevésbé jellemző a túlórázás. Az Eurostat adatai szerint a 15-64 évesek mindössze 2,4%-a vállalt jelentős túlórát 2024-ben Magyarországon, ami az ötödik legalacsonyabb érték az EU-n belül. A hétvégi munkavégzés aránya is alacsony (7%) hazánkban.

A munkafüggőség egyéni szinten egészségkárosodást, érzelmi és pszichés problémákat, magánéleti gondokat okoz. Társadalmi szinten rombolja a családi és közösségi kapcsolatokat, rontja a munkahelyi légkört, és csökkenti a csapatmunka hatékonyságát.

Gazdasági szempontból a munkafüggőség hosszú távon jelentős károkat okoz. Bár rövid távon magas teljesítményt produkálhat, hosszabb távon a kiégés és egészségromlás miatt csökken a termelékenység, nő a hiányzások száma és az egészségügyi költségek. A WHO becslései szerint a depresszió és szorongás éves szinten 1 milliárd dollárnyi teljesítménykiesést okoz.

A munkamániások hajlamosak mennyiségi szemléletre váltani, miközben a munka minősége háttérbe szorul. Több nemzetközi kutatás is kimutatta, hogy a hosszabb munkaórák nem feltétlenül járnak együtt gazdasági növekedéssel vagy jobb teljesítménnyel, sőt, gyakran negatív hatást gyakorolnak a GDP-re.

Egy 2023-as nemzetközi kutatás szerint a vizsgált országok átlagában a dolgozók 14,1%-át érinti a munkamánia. Magyarországon a reprezentatív tanulmányok 5-6% körüli értéket mutatnak, ami alapján 230-280 ezer ember lehet érintett. Ez nemzetközi összehasonlításban alacsonynak számít.

A munkafüggőség különösen gyakori a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknél, a szellemi munkát végzőknél, vezetői pozícióban dolgozóknál, valamint bizonyos szektorokban, mint a közigazgatás, egészségügy, oktatás vagy a banki szektor. Magas munkafüggőségi arányt találunk olyan országokban, mint Japán (25,4%), Dél-Korea (23,2%) vagy az USA (19,2%), ahol erősebb a versenyorientált, individualista szemlélet.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egészség #stressz #magyarország #munka #depresszió #dolgozók #munkavállalók #kiégés #szorongás #alvászavar

