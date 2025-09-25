2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Lauterbrunnen, Svájc - 2016. augusztus 23: Lauterbrunnen és völgye (Lauterbrunnental), a jól ismert Staubbach-vízeséssel.
A svájci meló árnyoldalairól vallott a magyar szobalány: milliós a fizu, de ezt jobb észben tartani

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 06:32

Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza - derül egy magyar tiktoker, Szati videóiból, aki megosztotta követőivel, hogyan dolgozott két és fél hónapot Svájcban. Az ígéretek ellenére heti 60-65 órát dolgozott egy héten, ami különösen megterhelő volt a számára, azonban néhány pozitívumot is elárult.

„Milliós fizetést ígértek egy nagyon jó munkahelyen Svájcban és kábé egy hét alatt kiderült, hogy egy hatalmas scam volt” – kezdi első videóját Szati (szati.15) a TikTokon. A fiatal lány egy öt csillagos hotelben két és fél hónapra vállalt munkát housekeeperként, azaz nagyjából szobalányi és takarítói feladatkörökbe jelentkezett. Tapasztalatait három TikTok videóban osztotta meg, amikben nemcsak a svájci munka árnyoldalairól, hanem a pozitívumairól is beszélt.

Még júliusban hívták fel, hogy azonnali kezdéssel szükségük lenne valakire ebben a pozícióban, így Szati három nap alatt felpakolt és már indult is Svájcba. Az ajánlat kifejezetten vonzónak tűnt a számára, mivel 2027-ig számtalan utazást tervez, Svájcban pedig gyorsan tud nagyobb összegekhez jutni, amivel aztán ezeket az utakat finanszírozhatja.

Aztán jött a feketeleves

Gyorsan világossá vált azonban, hogy mégsem olyan lesz, mint ahogy azt a lány elképzelte. A videóban elmondja, hogy héten körülbelül 60-65 órát, naponta 10-12 órát dolgozott 1 szabadnappal, és bár az állásinterjún említették, hogy lesznek fizetett plusz órák, az intenzív fizikai munka nagyon megterhelő volt a számára.

Szintén növelte a kimerültségét, hogy napi kétszer kellett hegyet másznia, hogy beérjen a munkahelyére. Ugyan előzetesen tájékoztatták róla, hogy osztott műszakokra is számíthat, Szati végül minden egyes nap így lett beosztva, ezért nem csak egyszer kellett megtennie a meredek utat naponta.

A lány azt is megosztotta követőivel, hogy csak aludni volt idejük, ami megviselte az egészségüket. Erre rátett egy lapáttal, hogy a vezetőség „kiképző táborként” tekintett a hotelre: ha fizikai vagy mentális problémáknak adtak hangot, hazugsággal vádolták őket. Szintén nehezítő körülmény volt, hogy folyamatosan változott a beosztásuk, lassan jutottak el hozzájuk az információk, ráadásul a vezetőik jellemzően kiabálással kezdték a feléjük való kommunikációt - állítja videójában a TikToker.

Ilyen rosszul még semelyik munkahelyen nem bántak vagy beszéltek velem

- jelenti ki Szati a videóban, amikor a toxikus légkörről beszélt.

Ami még inkább ledöbbentette, hogy a szezon végén sok mindenkit elengednek 10-14 nappal hamarabb azért, mert tulajdonképpen egyben, pihenőnapok nélkül és túlórázva már ledolgozták azt az óramennyiséget, amit eloszlatva kellett volna, több hónap alatt.

A tapasztalatok viszont hasznosak lesznek

A tiktoker rengeteget utazik, így az itteni fizetés fedezi a következő útjait vagy legalábbis egy részüket. Spórolni is tudott, mivel a szállást és az étkezést a munkahelye biztosítja: ezeket a költségeket egyből levonják a fizetéséből, így amit kézhez kap, az már a tiszta haszon.

Mint elmondta, szintén nagyszerűen fog mutatni az öt csillagos hotel neve az önéletrajzában, ahogy a munkatapasztalat is jól fog még jönni a jövőben.

A tiktoker szintén pozitívumként emelte ki, hogy egy gyönyörű országban élhet több mint két hónapot, aminek kiemelte festő hegyeit és tájait. Szintén dicsérte a csapatot, a közvetlen kollégáit, rengeteg új barátot szerzett különböző országokból.

A tanulság megmarad

Szerettem volna ezt megosztani, hogy ne gondoljátok azt, hogy Svájcban minden tökéletes és álom.

Mint mondta, a rendszer jól működik, ugyanakkor a külföldi dolgozókat „borzasztóan kihasználják és ki is fogják használni”, hiszen jogilag semmi szabálytalanság nem történik, a szerződésük tele van kiskapukkal.

Azonban még ezzel együtt is úgy tekint a tapasztalatra, hogy hosszútávon hasznos lesz a számára. „Ezután a munka után már mindig tudni fogom, hogy mire figyeljek oda, hogyha még egyszer szeretnék Svájcban dolgozni” – fogalmaz a videóban, majd azzal búcsúzik most már legalább jöhet a nyaralgatás.
Címlapkép: Getty Images
