Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A svájci meló árnyoldalairól vallott a magyar szobalány: milliós a fizu, de ezt jobb észben tartani
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza - derül egy magyar tiktoker, Szati videóiból, aki megosztotta követőivel, hogyan dolgozott két és fél hónapot Svájcban. Az ígéretek ellenére heti 60-65 órát dolgozott egy héten, ami különösen megterhelő volt a számára, azonban néhány pozitívumot is elárult.
„Milliós fizetést ígértek egy nagyon jó munkahelyen Svájcban és kábé egy hét alatt kiderült, hogy egy hatalmas scam volt” – kezdi első videóját Szati (szati.15) a TikTokon. A fiatal lány egy öt csillagos hotelben két és fél hónapra vállalt munkát housekeeperként, azaz nagyjából szobalányi és takarítói feladatkörökbe jelentkezett. Tapasztalatait három TikTok videóban osztotta meg, amikben nemcsak a svájci munka árnyoldalairól, hanem a pozitívumairól is beszélt.
Még júliusban hívták fel, hogy azonnali kezdéssel szükségük lenne valakire ebben a pozícióban, így Szati három nap alatt felpakolt és már indult is Svájcba. Az ajánlat kifejezetten vonzónak tűnt a számára, mivel 2027-ig számtalan utazást tervez, Svájcban pedig gyorsan tud nagyobb összegekhez jutni, amivel aztán ezeket az utakat finanszírozhatja.
Aztán jött a feketeleves
Gyorsan világossá vált azonban, hogy mégsem olyan lesz, mint ahogy azt a lány elképzelte. A videóban elmondja, hogy héten körülbelül 60-65 órát, naponta 10-12 órát dolgozott 1 szabadnappal, és bár az állásinterjún említették, hogy lesznek fizetett plusz órák, az intenzív fizikai munka nagyon megterhelő volt a számára.
@szati.15 ♬ original sound - SZATI TRAVELS
Szintén növelte a kimerültségét, hogy napi kétszer kellett hegyet másznia, hogy beérjen a munkahelyére. Ugyan előzetesen tájékoztatták róla, hogy osztott műszakokra is számíthat, Szati végül minden egyes nap így lett beosztva, ezért nem csak egyszer kellett megtennie a meredek utat naponta.
A lány azt is megosztotta követőivel, hogy csak aludni volt idejük, ami megviselte az egészségüket. Erre rátett egy lapáttal, hogy a vezetőség „kiképző táborként” tekintett a hotelre: ha fizikai vagy mentális problémáknak adtak hangot, hazugsággal vádolták őket. Szintén nehezítő körülmény volt, hogy folyamatosan változott a beosztásuk, lassan jutottak el hozzájuk az információk, ráadásul a vezetőik jellemzően kiabálással kezdték a feléjük való kommunikációt - állítja videójában a TikToker.
Ilyen rosszul még semelyik munkahelyen nem bántak vagy beszéltek velem
- jelenti ki Szati a videóban, amikor a toxikus légkörről beszélt.
Ami még inkább ledöbbentette, hogy a szezon végén sok mindenkit elengednek 10-14 nappal hamarabb azért, mert tulajdonképpen egyben, pihenőnapok nélkül és túlórázva már ledolgozták azt az óramennyiséget, amit eloszlatva kellett volna, több hónap alatt.
@szati.15♬ original sound - SZATI TRAVELS
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A tapasztalatok viszont hasznosak lesznek
A tiktoker rengeteget utazik, így az itteni fizetés fedezi a következő útjait vagy legalábbis egy részüket. Spórolni is tudott, mivel a szállást és az étkezést a munkahelye biztosítja: ezeket a költségeket egyből levonják a fizetéséből, így amit kézhez kap, az már a tiszta haszon.
Mint elmondta, szintén nagyszerűen fog mutatni az öt csillagos hotel neve az önéletrajzában, ahogy a munkatapasztalat is jól fog még jönni a jövőben.
A tiktoker szintén pozitívumként emelte ki, hogy egy gyönyörű országban élhet több mint két hónapot, aminek kiemelte festő hegyeit és tájait. Szintén dicsérte a csapatot, a közvetlen kollégáit, rengeteg új barátot szerzett különböző országokból.
@szati.15 ♬ original sound - SZATI TRAVELS
A tanulság megmarad
Szerettem volna ezt megosztani, hogy ne gondoljátok azt, hogy Svájcban minden tökéletes és álom.
Mint mondta, a rendszer jól működik, ugyanakkor a külföldi dolgozókat „borzasztóan kihasználják és ki is fogják használni”, hiszen jogilag semmi szabálytalanság nem történik, a szerződésük tele van kiskapukkal.
Azonban még ezzel együtt is úgy tekint a tapasztalatra, hogy hosszútávon hasznos lesz a számára. „Ezután a munka után már mindig tudni fogom, hogy mire figyeljek oda, hogyha még egyszer szeretnék Svájcban dolgozni” – fogalmaz a videóban, majd azzal búcsúzik most már legalább jöhet a nyaralgatás.
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
Az MI fejlődése olyan szintre jutott, ami alapjaiban forgatja fel egyes iparágak munkaerőpiacát.
Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja.
2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban.
A magyarok többsége csak akkor találkozik vele, amikor már baj van – pedig az adószakértő munkája sokkal több egyszerű „tűzoltásnál”.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is