Egyre több lány választja a műszaki területet: égetően nagy szükség van a nőkre ezen a területen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyarok háromnegyedének van olyan személy az életében, aki inspirálja; 10-ből 8 esetben hazai példaképről van szó – mutatott rá egy friss reprezentatív kutatás. A legtöbbször az ilyen személyek motiváltsága és kitartása az, ami megfogja őket, de fontos szempont az intelligencia, a Z generációsoknak pedig a sikeresség is. A felmérés alapján többek között az egészségügyben és az oktatásban lenne szükség még több inspiráló személyre, de a fiatalabb korosztályok szerint az informatikai és technológiai területeken is kiemelt fontosságú a hazai tehetségek támogatása. Ezt segíti a Yettel és az Óbudai Egyetem közös ösztöndíjprogramja is, aminek a folytatását a nemzetközi nőnap alkalmából jelentette be a telekommunikációs vállalat.

Honfitársaink háromnegyedének van olyan személy az életében, akit motiválónak tart - derült ki a Yettel friss országos, reprezentatív kutatásából[1]. A férfiak gyakrabban választanak férfi példaképet maguknak (13%-kal gyakrabban preferálnak férfit, mint nőt), a nőket pedig nagyobb arányban inspirálják a női tehetségek (18%-kal). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A felmérésben résztvevők 84%-át magyar személy inspirálja, ez az idősebb korosztályban szinte minden kitöltőre (96%) igaz; ezzel egyidejűleg a Z generációsok negyede külföldi ideált követ. A válaszadók kétharmada ismeri személyesen a példaképét: 35 százalékukat egy családtagja inspirálja, de további 30% is ismeri személyesen, ugyanis egy barátról, munkatársról vagy más ismerősről van szó. A legfontosabb a motiváltság és a kitartás 10-ből 7 magyart a saját bevallása szerint ösztönzi, ha hall vagy olvas egy tehetséges emberről – de mi alapján tekintünk valakit inspirálónak? A válaszadók többsége a motiváltságot (48%) és a kitartást (48%) jelölte meg a legfontosabb szempontként, de emellett lényeges tényező az empátia (37%) is, azaz az emberekhez való segítőkész hozzáállás, majd ezt követi az intelligencia (36%). Ez utóbbi fontosabb volt a diplomás kitöltők és a nyugat-magyarországiak körében. Érdekesség, hogy míg a példaképük sikeressége csak a magyarok negyedének fontos, a 16-29 éves korosztálynál ez a harmadik leglényegesebb szempont (39%). Ugyancsak ebben a korcsoportban minden negyedik kitöltő a kinézete vagy szépsége miatt tartja inspirálónak az ideálját, ami ezzel megelőzte többek közt azt, hogy innovatív legyen a példakép. A 60 év felettiek esetében pedig kifejezetten lényeges az is, hogy a példaképük a munkája révén segítse az embereket. Több tehetségre lenne szükség - a műszaki területeken is A magyarok szerint szükség van a hazai tehetségek további támogatására. A válaszok alapján az egészségégügyben és a gyógyszeriparban (47%), az oktatásban (45%) és a közéletben (30%) lenne a legnagyobb szükség még több motiváló emberre, emellett a Z generációsok közel negyede szerint az informatikai és telekommunikációs területeken is. A kutatás alapján a támogatásukra jó lehetőség az állami finanszírozás, a vállalati vagy állami ösztöndíj-, a szakmai mentor-, valamint az új tehetségek felfedezésére irányuló programok. A kitöltők harmada szerint a munkahelyi támogatás, negyedük válaszai alapján pedig a több versenylehetőség is hozzájárulhat a magyar tehetségek felkarolásához. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) „Fontos számunkra, hogy a technológia révén megkönnyítsük a mindennapokat, és ebben kulcsszerepe van a hazai tehetségeknek is. A kutatásból kiderült, hogy a fiatal generációk számára egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a műszaki és technológiai területeken dolgozó inspiráló példaképek. A műszaki pályák iránt érdeklődő tehetségek felfedezésében és támogatásukban segíthet az Óbudai Egyetemmel közös, fiatal nőknek szóló ösztöndíjprogramunk, amit tavaly nőnapon indítottunk el. Nagy öröm számunkra, hogy már az első évben olyan innovatív pályázatok születtek, amelyek hozzájárulhatnak a tudomány és technológia fejlődéséhez, legyen szó akár diagnosztikai vagy kutatásmódszertani területekről. Úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk az ösztöndíjprogramot, így reméljük, még több fiatal tehetséget segíthetünk” – jelentette be Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR vezérigazgató-helyettese. „Az ipari együttműködések és ösztöndíjak kiemelten fontosan az Óbudai Egyetemnek és a Neumann János Informatikai Karnak, mivel nagymértékben tágítják a hallgatóink lehetőségeit, és teret engednek innovatív kutatási témáik kifejtésének az ipari partnerrel való együttműködés keretében, így piaci tapasztalatot is szerezve. Nagyon köszönjük a Yettel folyamatos támogatását és ennek a tehetségprogramnak a megalkotását, ami reményeink szerint minden női hallgatónkat a kutatási-fejlesztés-innováció irányában inspirál” – köszönte meg a telekommunikációs vállalat támogatását Dr. Eigner György, a Neumann János Informatikai Kar dékánja. A Yettel és az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának közös ösztöndíjprogramja azzal a céllal született, hogy vonzóbbá tegye a mobiltechnológiát, valamint a műszaki területeket a fiatal nők körében. Az ösztöndíj keretösszege összesen 5 millió forint, amelyet szemeszterenként 4 diák nyerhet el. Az idei pályázók olyan érdekes és kurrens témákkal neveztek, mint egy orvosi asszisztens chatbotot képfeldolgozással továbbfejlesztő ötlet, egy női termékenységet vizsgáló interaktív webalapú rendszert fejlesztő terv, valamint egy mesterséges intelligencia alapú adatminta generálását célzó projekt.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK