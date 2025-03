Óriási bajban több tízezer magyar dolgozó: fű alatt már megy a leépítési hullám, őket küldhetik el először

A hazai vállalatoknál zajló leépítések elsősorban az idősebb munkavállalókat érintik, a szakszervezetek szerint elsőként jellemzően azoktól a dolgozóktól válnak mg a cégek, akik tőlük mentek nyugdíjba, de visszafoglalkoztatták őket.

A hazai vállalatoknál zajló leépítések elsősorban az idősebb munkavállalókat érintik - közölte a 24.hu kérdésére a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Mint beszámoltak: több tagszervezet is jelezte, hogy ahol létszámcsökkentés történik, ott a nyugdíj mellett dolgozókokat rendszerint elsőként bocsátják el. Az érintettek többnyire korábban is az adott cégnél dolgoztak, majd nyugdíjba vonulásuk után visszafoglalkoztatták őket, ám most a gazdasági helyzet romlása miatt tőlük válnak meg legkönnyebben.

A feldolgozóiparban 2023 vége óta „csendes” leépítési hullám zajlik, különösen a jármű- és akkumulátoriparban, ahol az európai autóipar visszaesése miatt csökkentek a megrendelések. A válság azonban ennél szélesebb körű: a gépipar, a műanyagtermék-gyártás és a könnyűipar egyes területei is érintettek. A cégek próbálják elkerülni a csoportos létszámcsökkentést, helyette inkább fokozatosan, kisebb lépésekben építik le a dolgozókat.

A munkáltatók jellemzően azokat a módszereket választják, amelyekkel a legkönnyebben és legolcsóbban szabadulhatnak meg a munkavállalóktól. Így például a kölcsönzött munkaerőt visszaküldik a munkaerő-kölcsönző cégekhez, a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg, és nem pótolják a nyugdíjazás vagy fluktuáció miatt megüresedett álláshelyeket. A nyugdíj mellett dolgozók elbocsátása is ebbe a kategóriába tartozik, mivel a munkáltatóknak kevesebb kötelezettségük van velük szemben, és a megszüntetésük nem jár jelentős adminisztrációval vagy költségekkel.

Korábban Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke is arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy ők úgy látják, tömeges leépítés nem várható, de egyre jellemzőbb jelenség, hogy a határozott idejű munkaszerződéseket nem hosszabbítják meg, valamint a kölcsönzött munkaerőtől is több esetben válnak meg a cégek.

Ugyanez igaz a nyugdíjba menő foglalkoztatottakra is. És sokkal alacsonyabb a keresettségi szint az egyéb munkavállalók iránt, így gyakorlatilag a kölcsönzött munkavállalók sokkal kevésbé találnak foglalkoztatási lehetőséget, mint a korábbi években

- magyarázta az elnök.

Új munkaerőfelvétel ugyanakkor korlátozottan van, jellemzően csak egy-egy olyan megüresedő és a cég számára fontos pozíciót próbálnak új dolgozóval betölteni, ami feltétlenül és elengedhetetlenül szükséges. Nagyon sok cégnél hajtanak végre úgynevezett racionalizálást. Ez most még első körben azt jelenti, hogy megvizsgálják, hogy hol vannak olyan szinergiák, amiket meg tudnak szüntetni, és ezzel gyakorlatilag tudják a létszámot is ezzel párhuzamosan csökkenteni

- tette hozzá Mészáros Melinda.

Az elnök arról is beszélt 2025-ben sokkal nehezebb lesz elhelyezkedni a fizikai dolgozóknak, ugyanis nagyon komolyan csökkent az igény a betanított munkaerő iránt. Ez változás, mert az elmúlt években rájuk volt nagymértékű igény a munkáltatók részéről, így az alacsonyabb iskolai végzettséggel, szakképesítés hiányában is el tudtak helyezkedni a munkavállalók. Ma már ez sokkal nehezebb - fogalmazott.