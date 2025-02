Óriási bajban a Samsung gödi akkugyára: rengeteg dolgozót küldtek el, csökkent e termelés

Súlyos válságban a gödi Samsung akkumulátorgyár: 2024 végén már csak kapacitása 30-40 százalékán működött, és december végén három hétre teljesen leállt. A gyárból az elmúlt egy évben több mint kétezer külsős dolgozót bocsátottak el, miközben belső konfliktusok miatt számos magyar vezető távozott.

A Samsung SDI gödi üzemének termelése fokozatosan csökkent 2024 folyamán. Az év első negyedévében még 80-90 százalékos kapacitáson működött, ez az év végére 30-40 százalékra esett vissza. A KSH adatai szerint 2024 decemberében a hazai akkugyártás volumene 51 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A termelés visszaesése miatt jelentős létszámleépítés történt a Telex szerint: a belsős dolgozók száma 4100-ról 3800-ra csökkent, míg a külsős munkavállalók közül több mint kétezret küldtek el. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint a létszámcsökkenés a hivatalos adatoknál jóval kisebb mértékű volt, és elsősorban a kölcsönzött munkaerőt érintette.

A gyár 2024 december közepétől január elejéig teljesen leállt, ami példa nélküli az üzem történetében. A minisztérium szerint csak a szokásos éves karbantartási munkálatokat végezték el, de források szerint korábban sosem állították le egyszerre az összes gyártósort. A visszaesés hátterében az európai elektromos autós piac lassulása áll. A Samsung SDI globálisan is nehézségekkel küzd: 2024-ben eladásai 23 százalékkal csökkentek, és mintegy 100 milliárd forintnyi veszteséget termelt. A problémák miatt novemberben leváltották a cég vezérigazgatóját.

A gödi gyárban belső feszültségek is kialakultak, több magyar közép- és felsővezető távozott 2023-tól kezdődően. A források szerint a konfliktusok részben a szabályok be nem tartásából, részben a koreai vezetők magyar viszonyokkal összeegyeztethetetlen elvárásaiból eredtek. Bár a Samsung 2023-ban még a gyár bővítéséről döntött, a jelenlegi kereslet mellett ezt egyelőre nem kezdték el. A cég továbbra is jelentős állami támogatásokat élvez, és a Külügyminisztérium szerint minden szerződéses kötelezettségének eleget tesz.