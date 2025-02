Óriási leépítések a giga aksigyárban: rengeteg magyar dolgozó alól húzhatják ki a szőnyeget

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koreai SK Komáromban és Iváncsán is felépített egy-egy hatalmas akkugyárat, de mivel most nincs elég kereslet a termékeikre, nagyon alacsony kapacitással működnek. Emiatt szinte folyamatosak és állandóak a leépítések, ráadásul friss pletykák szerint akár le is állhat a komáromi gyár – írja a Telex.

A korei SK akkugyár Komáromban és Iváncsán is jócskán a teljes potenciálja alatt működik, ugyanis 2024 végétől csúnyán beesett az elektromos autók iránti kereslet. Ez odáig vezetett, hogy az elmúlt egy évben több mint ezer külsős munkavállalót és több mint ötszáz saját dolgozót építettek le, most pedig a logisztikai részleg munkatársait szerveznék ki külön cégbe, a hírek szerint ráadásul jogfolytonosság nélkül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ha pedig hinni lehet a pletykáknak, akkor hetek óta azt beszélik, hogy be is zárhatják a több mint ezer embernek munkát adó komáromi gyárat. Ezt a híresztelést ráadásul maga az SK sem cáfolja – írja a portál.

