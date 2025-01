Friss részletek derültek ki a Hatvanba tervezett kínai gigagyárról: tényleg özönleni fognak a vendégmunkások?

Nem a vendégmunkásoktól, inkább a forgalomnövekedéstől tart Hatvan polgármestere a kínai Xinzhi tervezett gyárépítése kapcsán. Horváth Richárd szerint az autóalkatrészeket gyártó üzemben 800-900 ember fog dolgozni, a beruházó pedig megígérte, hogy helyieket fognak felvenni.

Nem tipikusan füstölő üzemről beszélünk, ez egy összeszerelő üzem - mondta a hvg.hu-nak Horváth Richárd, Hatvan polgármestere a kínai Xinzhi tervezett gyárépítése kapcsán, miután tárgyalt a céggel és a Nemzeti Befektetési Ügynökség képviselőivel. A város a miniszteri bejelentésből tudta meg, hogy a kínaiak autóalkatrészeket gyártó üzemet építenek, ami 2027-től fog működni.

Horváth Richárd nem a gyár környezetszennyező hatásától fél, hanem a forgalomnövekedéstől, mert a reggeli csúcsban már most is nagy dugók vannak. Hozzátette: azt ezt megoldó elkerülőút tervei már elkészültek, a nyomvonal is megvan, de pénz nincs a kivitelezésre - 10 milliárd forintra lenne szükség, mert az 1,7 kilométeres szakaszon 3 hidat is kell építeni a vasúti sínek, a Zagyva és a Bér-patak felett. A városvezető szerint nincsenek abban a helyzetben, hogy feltételeket szabjanak az 50 milliárdos projekthez, így az út megépítését sem kérhetik cserébe.

Horváth Richárd kifejtette, inkább az információhiány generált indulatokat a városban, de a tárgyalásokon megnyugtatták, nem akkugyár fog épülni Hatvanban, és fizikailag sem lenne hely rá a kijelölt területen, így a jövőben sem fognak ilyen tevékenységet végezni. A polgármester arról beszélt, nem tartanak attól, hogy vendégmunkások jönnének a városba, az egyeztetésen sem esett szó az esetleges elszállásolásukról. Ígéretet kapott arra, hogy elsősorban hatvani és a környéken élő munkavállalókat fog alkalmazni a kínai beruházó - szerinte ez helyben meg is oldható. A Xinzhi 800-900 főt fog foglalkoztatni, és már egy toborzócéggel is felvették a kapcsolatot.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA