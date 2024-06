Sok diák megszedheti magát a nyáron, aki dolgozni szeretne: brutál órabéreket kínálnak a cégek

Már csak néhány hét és itt a nyári vakáció, ami több ezer diák számára a felhőtlen szabadsággal és a tanulásmentes hétköznapokkal járna. Ám vannak, akik a pihenés mellett szeretnék a bankszámlájukat is feltölteni. Körbejártuk, milyen lehetőségek közül választatnak a dolgozni vágyó tanulók idén nyáron.

A dolgos hétköznapok leginkább a felnőttekre jellemzőek, diákként elsődleges célunk a tanulás, a fejlődés és persze a pihenés. Sokszor azonban diákként is szeretnénk kipróbálni magunkat a munka világában, hogy tapasztalatokra és természetesen némi bevételre tegyünk szert, hiszen a diákoknak is vannak céljaik: akár egy új telefon, egy divatos bringa vagy éppen egy külföldi nyaralás a barátokkal. Az ilyen rövid távú vagy szezonális munkavállalásra a legalkalmasabbak a tanulmányi szünetek, ezek között is elsősorban a hosszabb, összefüggő nyári szünetben kínálkoznak a legjobb lehetőségek.

„A fiatalokat elsősorban a pénzgyűjtés motiválja, a felelős szülőkben viszont az is felmerül, hogy az alkalmi munkavégzés egyúttal segítség a gyermekek pénzügyi tudatosságra való nevelésében is. Nagyon fontos tudatosítani, hogy az első munkával kapcsolatos élmény rendkívül meghatározó lesz a továbbiakban a fiatal életében, ezért kiemelten fontos, hogy az pozitív élmény legyen és a fiatal, jövőbeni munkaerő motivációját építse. A munkavégzésre való kizárólagos ösztönzője nem szabad, hogy csak a pénz legyen, legalább ennyire fontos a bennünk rejlő képességek megélése, az alkotni vágyás és az értékteremtés is, mint lehetséges motiváció” – árulta el Katkics Attila, HR szakember.

A munkaerőhiány miatt több a lehetőség

Jelenleg több ezer álláslehetőség között válogathatnak a diákok országos szinten. A fiatalok munkavállalásának legegyszerűbb módja a diákszövetkezeteken keresztül kínálkozik, ahol a dolgozni vágyókat egyszerűsített, online regisztráció, adminisztráció és mindenfajta segítség várja.

Komoly munkaerőhiány mutatkozik minden szakmában, ezért a diákokat nyáron sok helyütt szeretettel várják. A legtöbb helyen asszisztenseket, adminisztrátorokat, kisegítőket, recepciósokat, felszolgálókat, árufeltöltőket keresnek, de lehetőség nyílik számos szakirányú pozícióra is: leginkább marketing, ellátási lánc, IT és HR területen helyezkedhetnek el, amivel a diákok adott esetben a tanulás utáni visszatérés lehetőségét is megalapozhatják, betekinthetnek a vágyott szakmába és kapcsolatokat építhetnek. Idén egyébként jellemzően 1500-2500 forintos bruttó órabér között válogathatnak a tanulók. Nagyon fontos, hogy 18 éves kor alatt mindenképpen szülői beleegyezésre van szükség. A nyári szünetben 15 éves kortól lehet munkát vállalni, 16 éves kortól viszont már van lehetőség az év közbeni, maximum napi 8 órás munkavállalásra is, a szülői beleegyezés azonban ebben az esetben is elengedhetetlen. Túlóra nem szabható ki és nem is vállalható, valamint éjszakai műszakban sem szabad dolgozni. 25 év alatt természetesen él az SZJA mentesség, ami nem csak a diákok számára, de a munkáltatóknak is jelentős könnyítés

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- összegezte a HR szakember.