Kiderült: ebből él Mexikóban Szilágyi Liliána, a modellkedés mellett másodállást is vállal

Mexikóban él és dolgozik Szilágyi Liliána, azt ugyan ügyvédje nem árulta el, miből él, de a Blikk szerint az Európa-bajnoki ezüstérmes korábbi úszónő szállodai takarítóként is dolgozik, mivel vélhetően ez is szükséges ahhoz, hogy fenntartsa magát. Emellett Instagram-oldalán jógaoktatóként és szabadúszó modellként utalt magára korábban, s számos, ez utóbbira utaló képet is megosztott a közösségi médiában.

Szilágyi Liliána 2021 végén testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolta meg egykori olimpikon, ügyvéd édesapját, Szilágyi Zoltánt, aki jogi úton próbált elégtételt venni. Becsületsértés miatt két pert indított lánya ellen, a bíróság pedig Szilágyi Liliána vallomása alapján feljelentette az apát. A rendőrség lezárta a nyomozást Szilágyi Zoltán ellen, mert az, amiről lánya beszélt, elévült. Az egyik becsületsértési per az év elején lezárult, mert az apa nem jelent meg a tárgyalásokon. Most a lap arról ír, a második pertől elállt az úszónő édesapja - ezt azért indította, mert Szilágyi Liliána egy interjúban állította, Szilágyi Zoltán többször is megverte a nagyapját, a vízilabda-legenda Gyarmati Dezsőt, illetve, hogy az apai nagyanyja gyerekként molesztálta őt.

Szilágyi Liliána ügyvédje, Keviczki István azt mondta, az édesapa indoklása szerint nem azért állt el a vádtól, mert elfogadja Liliána szavainak a valóságtartalmát, hanem más okból.

