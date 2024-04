Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Iszonyat bérekért dolgozhatnak vendégmunkások magyar munkahelyeken: itt milliókat is kaphatnak

2024 januárjára a hazánkban dolgozó külföldiek száma feltehetően meghaladhatta a 100 ezer főt is, főképp az ázsiaiak létszáma ugrott meg: 2017-ben negyvenezer, majd a következő években évi ötezerrel emelkedett a számuk. Ugyanakkor a kormány tovább szigorítaná a vendégmunkások alkalmazását úgy, hogy egyes szektorokból teljesen kitiltaná a foglalkoztatásukat. Friss elemzésünkben azt gyűjtöttük össze, hogy milyen (hiány)szakmákat tölthetnek be akár külföldiek is, és milyen fizetést kapnának érte. Az értelmiségi szakmákban ugyanúgy akár több milliós fizetést is hazavihet egy vendégmunkás, de a gyári munkások bőven az átlagos bruttó kereset alatt keresnek.

Nagy bukás lehet a magyarok ősi slágerbefektetése: kétszer gondold meg, most ide rakod-e a pénzed

Az arany árfolyama minden eddiginél magasabb szinten jár, az elmúlt napokban többször is megdöntötte az addigi történelmi csúcsát, és egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a nyárhoz közeledve tovább emelkedik majd. A Pénzcentrumnak nyilatkozó elemzők ugyanakkor korrekcióra számítanak, ám hogy ez mikor következik majd be, azt nem tudták megmondani. Egy biztos: az Equilor, az ING és a Hold Alapkezelő szakemberei szerint nem most érdemes komoly vagyonokat önteni az aranyba.

Fű alatt óriási enyhítést vezettek be a hazai bankok: most indulhat csak a roham a lakáshitelekért?

Több mint 140 millió forint lakáshitelt is igényelhetnének a legjobban kereső magyarok - derült ki a Pénzcentrum számításaiból. Cikkünkben megnéztük, a hatályos szábályok alapján mire mennénk hiteligényléskor a topkeresők és a legrosszabbul fizetettek. Mint a megszólaló szakértő kifejtette, a hazai bankok 2024-ben eddig jellemzően nem szigorítottak a lakáshitelhez jutás feltételein, sőt, egyes pénzintézetek még lazítottak is.

Egyre távolabb a magyar felzárkózás, bajban a munkaerőpiac: esélytelen a rendes béremelés idén?

A foglalkoztatottak számában idén nem várható további növekedés, a munkanélküliségi ráta viszont csökkenni fog, míg a nominális bérdinamika 2024-ben a tavalyi évnél mérsékeltebb lesz, a reálbérek azonban emelkedni fognak az MNB Inflációs jelentése szerint. Utóbbival tehát folytatódhat a lassú felzárkózás a nyugati bérszínvonalhoz, ám a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a fizetések növekedésének dinamikája korántsem lesz erős. Éppen ezért szerintük félő, hogy más országok elszívják majd a magyar munkaerőt, de a harmadik országból érkezők sem feltétlenül telepednek meg majd nálunk.

Brutál kedvezményeket robbantottak az utazási irodák: semmi kétség, beindult a szezon

Jól zárta a 2023-as évet a magyar turisztikai szektor és a lendületet a január után a február sem törte meg: a vendégek száma 23, a vendégéjszakáké 19%-kal nőtt. De nem csak a belföldi, a külföldre tett utazások száma is folyamatosan élénkül. A Pénzcentrum körképéből kiderül, melyek lesznek az idei nyár slágerországai a magyarok körében, milyen kedvezmények érhetőek még el, illetve választ kapunk arra is, mik most a legtrendibb úti célok.

Ezt azért kevesen bírnák: sokak által irigyelt életéről vallot az egyik legnagyobb hazai utazóblogger

Újságírói karrierjét hagyta maga mögött Szűcs Péter, hogy izgalmas vidékekre utazhasson és írhasson róluk és hogy teljesen független lehessen és kompromisszumok nélkül élhessen. Több mint 25 éve készít tartalmat és mesél történeteket - ez különbözteti meg más tartalomkészítőktől. Hogy mi az amit kénytelen volt még maga mögött hagyni, illetve mit nyert az új életével, arról is beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban. De szóba került az is, mi a különbség a turista és az utazó között, és hogy egyre fontosabb számára a fenntarthatóság. Szerinte nem kellene a turizmust okolni a környezetszennyezés miatt, sőt tapasztalata szerint világ kultúráit meg is mentheti a felelősségteljes utazás, erre Ecuadorban látott egy fantasztikus példát.

Így jutnak be soron kívül az orvoshoz a kiváltságosak 2024-ben: nem titok, itt az árlista

A magyarok nem különösebben szeretnek szűrővizsgálatokra járni, miközben akár egy egyszerű vérvétel, vizeletvizsgálat is sorsdöntő lehet. Az elmúlt években rá lehetett fogni a koronavírus járványra, hogy nem mentünk el az éves, hároméves, ötéves kivizsgálásokra, 2024-ben azonban itt az ideje felkeresni az orvosunkat, beutalót kérni és nem halogatni tovább a vizsgálatokat. A szűrővizsgálatokat elvégeztethetjük a tb terhére, vagy akár magánúton is. Utóbbi esetben valószínűleg kevesebbet kell várnunk, viszont ez nem lesz ingyen. A Pénzcentrum összegyűjtötte a nem és életkor szerint ajánlott szűrővizsgálatokat, és annak árait magánszolgáltatóknál.