Készül a kegyetlen húsdrágulás a hazai boltokban, henteseknél: nagy a baj, ez mindenkinek fájni fog

Muszáj a húsok árat emelni, mert komoly bajban vannak a feldolgozók az önköltségi árak emelkedése miatt - mondta a Pénzcentrumnak Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. A szakember arról beszélt, az élőállat ára az elmúlt másfél évben a duplájára is nőtt egy időszakban, azóta megy lejjebb, viszont a feldolgozás még mindig kritikus veszteségeket kell, hogy leírjon. Az Agrárszektor főszerkesztője pedig úgy látja, biztosan lesz drágulás a henteseknél, de sokkal kisebb, mint egyébként lehetne, mivel a háztartások fogyasztása még mindig nem talált magára.

2024 februárjában a legtöbb uniós ország 2023 februárjához képest a húsárak emelkedéséről számolt be. Az Eurostat szerint a legnagyobb növekedést Bulgáriában (+8,2%) regisztrálták, majd Románia (+7,7%) és Horvátország (+7,1%) következett. Ugyanakkor három országban csökkentek a húsárak: Csehország (-5,1%), Finnország (-2,2%) és Dánia (-0,6%).

Magyarország az összesítésben nincs az éllovasok között, a statisztikák szerint nálunk februárban 0,8 százalékkal kerültek többe a húsok, mint egy évvel korábban.

Összességében 2024 februárjában a hús ára az EU-ban 3,3%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. A sertéshús ára emelkedett a legnagyobb mértékben, 5,7%-kal, megelőzve a bárány- és kecskehúst (+4,5%), valamint a marha- és borjúhúst (+3%). A baromfihúsnál ezzel szemben 1,6%-os csökkenést regisztráltak 2023 februárjához képest.

Az elmúlt 3 évben a húsok éves inflációs rátája 2022 áprilisa és 2023 márciusa között volt a legmagasabb, az éves drágulás 10% feletti értéket mutatott. A legmagasabb áremelkedést 2023 februárjában regisztrálták, amikor az árak 17,3%-kal volt magasabbab, mint 2022 februárjában. A marha-, borjú-, bárány- és kecskehús éves áremelkedése az elmúlt 3 évben 15% alatt volt. A baromfi (+24,4% 2022 novemberében) és a sertéshús (+18,8% 2023 februárjában) ára viszont nagyobb ingadozást mutatott.

Magyarországon a KSH adatai szerint az élelmiszerek ára összességében 2023. februárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 2,2%-kal, a sertéshús viszont még ennél is nagyobb mértékben drágult, 9,4%-kal került többe februárban, mint egy évvel korábban. Ugyanakor januárról februárra a sertés ára 1,2 százalékkal csökkent a boltokban a lefrissebb jelentés szerint.

Az viszont kérdés, mire számíthatunk a következő hónapokban. Szakértőket kérdeztünk arról, milyen folyamatokat látnak a piacon, és mire számíthatunk a boltokban.

Még nincs vége az emelkedésnek

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Pénzcentrumnak azt mondta: biztosan lesz további áremelés, de sokkal kisebb, mint egyébként lehetne.

Mindenképpen drágulásra kell számítani, ám ez várhatóan nem lesz olyan nagymértékű, ami az iparág helyzetéből adódna. A húsfeldolgozók költségnövekedései magasabb áremelést indokolnának, ám mindaddig, amíg a lakossági fogyasztás nem talál magára, erre nincs lehetőség a kereskedelemmel folytatott tárgyalások során - emiatt csak kisebb mértékű áremelés várható

- mondta kérdésünkre Braunmüller Lajos. Hozzátette azt is, hogy a legjobban most a baromfihús áll, de a feldolgozóiparban komoly gondok tapasztalhatók.

A három terület közül a baromfihús termékpálya van a legjobb helyzetben, azon belül is a broilercsirke. Ezt a termékpályát is jelentősen negatívan érinti a beáramló ukrán import, amely az eltérő termelési feltételek miatt olcsóbb, így komoly piaczavaró hatást fejt ki. A sertés és marha termékpályán az állattartók meglepően jó évet zártak tavaly, ám a feldolgozók több tényező miatt már rossz helyzetben vannak

- mondta erről.

Nagy bajban az ipar

Sokkal borúsabban látja a húsipar jelenlegi helyzetét Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Mint lapunk megkerssésére fogalmazott: egyszerűen muszáj árat emelni, mert komoly bajban vannak a feldolgozók az önköltségi árak emelkedése miatt.

A húsiparnak minden egyes nappal vagy héttel, amikor a külső körülményeket, az önköltséget nem sikerül beépíteni az árakba, a saját veszteségei nőnek: úgy is mondhatnám, hogy muszáj lenne árat emelni, hogy megállíthassuk az ágazat folyamatos veszteségeit. A piaci logika alapján valóban lehet áremelésre számítani, elég csak azt említeni, hogy a magyar piacot jelentősen befolyásoló német jegyzésen az élő sertés kilójának ára nemrég 2 euróról 2,20 euróra ment fel

- mondta lapunk kérdésére Éder Tamás. Azt is hozzátette, hogy lehetőség sem nagyon volt, hogy a fogyasztókra áthárítsák az önköltséget, ami pedig folyamatosan újabb problémákat okoz.

2022 decemberétől a húskészítmények ára egy éven át stagnált, ami azt jelenti, hogy a feldolgozóipar nem tudta áthárítani a fogyasztókra azt az áremelkedést, ami az önköltségekben bizony megjelent. Ezért is mondom, hogy muszáj lenne árat emelni nem csak a piaci logika miatt, hanem azért is, mert komoly gondok fenyegetik a feldolgozóipart, annak ellenére is, hogy a dezinflációs folyamatok több hónapja észlelhetők az országban - az élőállat ára az elmúlt másfél évben a duplájára is nőtt egy időszakban, azóta megy lejjebb, viszont a feldolgozás még mindig kritikus veszteségeket kell, hogy leírjon

- mondta Éder Tamás.