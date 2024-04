Súlyos a helyzet a hazai munkahelyeken: nem csoda, hogy ennyi szorongó, depressziós van az országban

A hibrid munkavállalók 71%-a állítja, hogy az otthoni munkavégzés legalább részben segíti őket a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében. Négy évvel azután, hogy a COVID-19 járvány miatt a vállalkozások világszerte kénytelenek voltak bezárni az irodákat, úgy tűnik, a távmunka meghonosulni látszik. Azonban így is elmondható, hogy a járvány után sok cég állt vissza a hagyományos munkavégzésre, mert nem érzi kontrollálhatónak az otthoni munkavégzést, miközben a munkavállók közel 70%-a örülne ennek a típusú munkarendnek.

A Pew Research Center 2023. márciusi felmérése szerint egyre többen állnak át (akik tehetik) részleges otthoni munkavégzésről teljesre. Mégis, sokan vannak, akik az otthonról történő munkavégzéssel kapcsolatban szkeptikusok. Ez a tendencia hazánkban is megfigyelhető, egy korábban megjelent cikkünkből is kiderült, hogy az atipikus munkavégzés egy speciális formája a járvány óta megjelenő home offce, amit elsősorban a kontroll hiánya miatt nem preferálnak a cégek. Akkor az előadást tartó Mészáros Zoltán kutatásvezető úgy nyilatkozott, hogy emiatt a munkaadók "80% nem tartja valószínűnek, hogy szerződésben rögzítve jelenjen meg a home office".

Azok a vállalatok, amelyek ragaszkodnak a kötelező teljes munkaidős jelenléthez az irodában gyakran nem számolnak azzal, hogy a mai munkavállalók értékelik a távmunkával vagy a hibrid munkával járó autonómiát, és egyre inkább elhagyják azokat a munkahelyeket, amelyek nincsenek tekintettel arra, hogy a 9-től 5-ig tartó munkaidőn kívül is van életük.

2022 márciusában a Microsoft második éves Worker Trend Indexe megállapította, hogy a válaszadók 53%-a az egészségét és szabadidejét előnyben részesíti a munkájával szemben

és ha elégedetlen (a Z és az ezredfordulós generációs válaszadók több mint fele) azt mondta, hogy komolyan fontolóra veszi a munkáltatóváltást. Természetesen az otthoni munkának is számos árnyoldala van. Sok dolgozó nő azt mondta, hogy távmunka közben nagyobb konfliktust érez a munkahelyi és a családi szerepek között. Tanulmányok is kimutatták, hogy távmunka során megnő a depresszió és a szorongás valószínűsége. (Bár érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb kutatást akkor végezték, amikor a válaszadók egy aktív világjárványt éltek át - ami már önmagában is stresszes).

A távmunkában dolgozók jobb egyensúlyt tapasztalnak a munka és a magánélet között

A távmunka korszakát megelőzően az egészséges munka-magánélet egyensúly gyakran csak egy elérhetetlen célnak tűnt a munkavállalók számára: szép álom volt, de soha nem volt igazán megvalósítható. Ma már ez sokkal inkább elérhető: A Pew Research felmérése szerint a nem önálló vállalkozóként dolgozó

hibrid munkavállalók 71%-a állítja, hogy az otthoni munkavégzés legalább részben segíti őket a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében.

Ugyanez a Pew-felmérés megállapította, hogy azok a munkavállalók, akik legalább részben (71%) otthonról dolgoznak, azt mondják, hogy vezetőjük vagy felettesük "nagymértékben" megbízik bennük, hogy az irodán kívül is elvégezzék a munkájukat.

A Családbarát Magyarország Központ hazai kutatása is azt mutatta ki, hogy a vállaltok és cégek, ahol a távmunkára nincsen lehetőség rendre a bizalmatlanságot és a kontroll hiányát jelölték meg oknak. Annak ellenére, hogy a munkavállalók fontosnak érzik a home office lehetőségét és előnyben részesítik a munkakeresés során is azokat a helyeket, ahol van lehetőség ennek az atipikus munkaformának a végzésére.

De azt is kiemelték, hogy elsősorban nem a home office a legelterjedtebb atipikus munkaforma Magyarországon, ennél sokkal inkább a részmunkaidő, rugalmas munka a térhódító. A kutatásban tehát azt látni, hogy nem annyira jellemző az otthonról dolgozás. A legfontosabb szempontként jelölték meg a munkavállalók a munka és család összeegyeztetését, így sokan jelölték meg, hogy ha lenne lehetőség szívesen dolgoznának otthonról.

Anyák és home office

Egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk a GYES-ről és GYED-ről a munkaerőpiacra visszatérő anyák helyzetével. A szakértő akkor külön megerősítette, hogy az szülési szabadságról visszatérő édesanyáknak a home office lehetősége igen megnyerő, mert így könnyebben össze tudják egyeztetni a kisgyerek mellett a munkát. Sőt a home office lehetőséget nyújt arra is, hogy akár korábban visszaintegrálódjanak a munkahelyükre.

Általánosságban elmondható, hogy segítség, részmunkaidő, rugalmas munkaidő és home office (ha nem is 100%, de hibrid) lehetőség szükséges a korai visszatéréshez. Kezdésnek megfelelő lehet napi/heti néhány óra munkavégzés, fokozatosan visszarázódva a munka világába. Meg kell tervezni, hogy mely napszakban tud az anyuka a munkára koncentrálni. Adminisztrációs feladatok, fordítás, tesztelés, írás stb. esetén például akár a gyermek esti elalvása után vagy a délutáni alvásidőben is elvégezhetők a feladatok

- magyarázta tapasztalataikat Gajdács Edit, Mommy Works projektvezetője. Idővel pedig, ha elkezd nőni a gyermek, már flexibilisebben tud nagyobb részt vállalni az anyuka is:

az mindenesetre maximálisan megkönnyíti a mindennapokat, ha a pozíció rugalmas, nem feltétlen igényel állandó jelenlétet, hanem van lehetőség otthoni munkavégzésre

- fejtette ki a szakértő a cikkünkben.

EZ IS ÉRDEKELHET Döbbenetes, mit tesz a GYES a magyar anyákkal: rengeteg pénzt bukik, aki ezzel nem számol Egyre gyakrabban hallani olyat, hogy szülés után a nők a 3 éves szabadság kivárása helyett már visszatérnek a munkaerőpiacra.

A Melbourne-i Egyetem 2023. márciusi tanulmánya szerint a nőknek - különösen az anyák és az idősebb rokont vagy beteg családtagot ápolók - könnyedség, ha lehetőségük van otthonról dolgozni. A kutatók azt állították, hogy az ilyen rugalmasság segít a nőknek egyensúlyt teremteni az informális (háztartási feladatok, amelyeknek a nők aránytalanul nagy részét viselik) és a fizetett vagy más néven formális munka között.

A kutatásban arra is kitértek, hogy a távmunka a fogyatékkal élők számára is előnyös. A fogyatékkal élő munkavállalók számára nagy könnyebbség az otthoni munkavégzés lehetősége, mivel ez csökkenti a közlekedési és akadálymentesítési kihívásokat, amelyekkel az irodába való mindennapos bejárás során szembesülnek. Emellett lehetővé teszi számukra, hogy jobban kezeljék krónikus egészségügyi állapotukat.

A COVID-19 előtt az otthonról történő munkavégzés általában nem volt népszerű, különösen a fogyatékkal élőknek jelentett kihívást, hogy megkapják a megfelelő segítséget

- mondta Meenakshi Das, az akadálymentesítésre összpontosító szoftvermérnök. "Egy világjárvány kellett ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek, hogy az alkalmazkodás olcsó és teljesen kivitelezhető"- tette hozzá.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Home office és mentális egészség

Az eredmények azt mutatják, hogy a rugalmas időbeosztású munkavállalók általában jobb mentális egészséggel rendelkeznek. A rugalmasságot és a nagyobb munkabiztonságot előtérbe helyező munkahelyeken dolgozók kisebb valószínűséggel tapasztalnak súlyos pszichológiai stresszt vagy szorongást, a JAMA Network Open című szaklapban 2024 márciusában megjelent tanulmány szerint. A tanulmány, amely több mint 18 000 amerikai munkavállaló megkérdezésével készült, a "munkahelyi rugalmasságot" úgy határozta meg, mint a saját munkarendjüknek a személyes igényekhez való igazításának lehetőségét.

A rugalmas időbeosztású munkavállalók 13%-kal kisebb valószínűséggel tapasztaltak napi szorongást, 11%-kal kisebb valószínűséggel heti szorongást és 9%-kal kisebb valószínűséggel évente többször szorongást. A kutatók azt is megállapították, hogy a nagyobb rugalmasság és a munkahely biztonsága a hiányzások csökkenéséhez vezetett - ez minden érintett számára nyereség.

A fenntarthatóság, mint új szempont: a távmunka felére csökkentheti az irodai dolgozók szénkibocsátását

Az otthoni munkavégzés nem csak a morálnak tesz jót, hanem a bolygónak is. A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban tavaly közzétett kutatás szerint azok az emberek, akik állandóan távolról dolgoznak, kevesebb mint feleannyi üvegházhatású gázkibocsátást okoznak, mint a helyben dolgozók. Némileg a hibrid munkamegosztás is segít. A heti két-négy napos távmunka akár 29%-kal is csökkentette az egyén kibocsátását az irodai dolgozókhoz képest. 2015-ben a Xerox arról számolt be, hogy távmunkavállalói 92 millió kilométerrel kevesebbet vezettek, ami közel 41 000 tonnával csökkentette a szén-dioxid-kibocsátást.

A heti két-négy napos távmunka akár 29%-kal csökkentette az egyén kibocsátását az irodai dolgozókhoz képest.

A kutatók az egészséges táplálkozás és a home office között is találtak korrelációs kapcsolatot, ami azzal magyarázható, hogy az otthonról dolgozó emberek általában kevesebb stresszen mennek keresztül, ezáltal egészségesebben étkeznek (nem jön rájuk stressz evés, van idejük elkészíteni egészségesebb ételeket) és alacsonyabb a vérnyomásuk.

Ugyanakkor a tanulmányban arra is rámutatnak, hogy az otthoni munka elhízáshoz is vezethet. Az egyik áttekintett tanulmány szerint az otthonról dolgozó alkalmazottak 46,9%-a elhízott. Egy másik tanulmány szerint ez a szám 41% körül volt. A távmunkások hajlamosak voltak inni és dohányozni is.

Hátránya: a távmunkában hosszabb munkaidőben dolgozunk

Bár az otthoni munkavégzést gyakran a lustasággal és az alacsony termelékenységgel azonosítják, az is kimutatható, hogy a távmunkások általában hosszabb munkaidőben dolgoznak, és munkájuk nagyobb valószínűséggel átnyúlik az esti és hétvégi órákra is. Sajnálatos módon a betegszabadságot is ritkábban veszik ki. Egy másik tanulmány - ez a tanulmány több mint 60 000 Microsoft-alkalmazottat követett nyomon 2020 első felében - azt találta, hogy

a távmunka a heti munkaidő 10%-os növekedéséhez vezetett.

Ez részben magyarázható azzal, hogy a kevesebb ingázási idő több időt jelent a munkára. A távmunkások többet dolgoznak, mert kevesebb időt töltenek a dugóban ragadva. A Chicagói Egyetem egyik 2023-as tanulmánya 27 ország adatait vizsgálta, és megállapította, hogy a távmunkások 72 percet takarítottak meg a napi ingázási időből. A munkavállalók ebből a többletidőből átlagosan fél órát töltöttek napi munkával, ami hetente több mint két órát jelent.

Társadalomtudósok arra is felhívják a figyelmet, hogy a home office veszélye, hogy a munka és pihenőtér nem válik el egymástól. Erre már pszichológiai bizonyítékok vannak, hogy hosszútávon nem tesz jót az otthon és munkahely összeolvadása, így ha távmunkában dolgozunk akkor is fokozottan figyelni kell, hogy külön tereket szeparáljunk el az ingatlanon belül.

A mentális váltás képessége nélkül az emberek a szerepek elmosódását tapasztalják, ami stresszhez vezethet

- írták a tanulmány társszerzői a The Conversation című lapban, majd hozzátették, hogy

a munkából való mentális leválás nélkül az emberek kiégést tapasztalhatnak

- derül ki a tanulmányból. Ezen felül szintén hátránya a kevesebb együttműködés. A Nature Human Behavior című folyóiratban közzétett Microsoft-tanulmány szerint a csoportközi együttműködés a járvány előtti szinthez képest mintegy 25%-kal csökkent.

A munkaadók figyelmét felhívták arra, hogy a távmunka vagy a hibrid munkavégzési lehetőségének fenntartása segíthet a munkavállalók megtartásában. 2019-ben az Owl Labs videokonferencia-vállalat 1 200, 22 és 65 év közötti amerikai munkavállalót vizsgált meg, és azt találta, hogy a távmunkások 13%-kal nagyobb valószínűséggel maradnak jelenlegi munkahelyükön a következő öt évben, mint a helyben dolgozók. Arra a kérdésre, hogy a távmunka lehetősége boldogabbá tenné-e őket, a megkérdezettek 83%-a egyetértett, míg 80%-a egyetértett azzal, hogy a távmunkával úgy éreznék, hogy a munkaadójuk törődik velük.