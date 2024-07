Ennyiből kezdhetsz új életet Ausztriában: tömegével vágnak bele a magyarok, megunták a banánt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Januárról júniusra jelentősen növekedett a külföldi munkavállalók száma Ausztriában. Az idei évi adatok alapján a kint dolgozók között a magyarok most is előkelő helyet foglalnak el a listában, a németek után tőlünk mentek a legtöbben az osztrákokhoz dolgozni, még lakosságarányosan is a dobogóra került az országunk. Az Österreichische Sozialversicherung oldalára felkerülő adatokat elemeztük és annak is utána néztük, hogy milyen kiadásokkal kell számolni, ha valaki úgydönt, hogy akár időlegesen vagy végleg kiköltözik az osztrákokhoz.

A Pénzcentrum figyelemmel kíséri az osztrák statisztikai és a munkaügyi hivatal oldal által közölt statisztikákat, azt illetően, hogy mennyi külföldi munkavállaló dolgozik Ausztriában és mely szektorokban mutatkozik hiány vagy éppen telítettség. Legfrissebb elemzésünkben megnéztük, hogy megnéztük az idei év január-február-március időszak adataihoz képest júniusra hogyan változtak az adatok, különös tekintettel a magyar munkavállalókra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legtöbben a jobb anyagi helyzet és jövő reményében kitartanak az igen forgalmas és megterhelő idényszezonokban és kimennek dolgozni az osztrákokhoz a nyári időszakban is. A következő táblázatban az osztrák Stellenmonitor oldalán elérhető legfrissebb adatokból készítettünk egy összeállítást. A fenti ábrán tehát az ágazatokban kialakuló munkaerőhiányokat láthatjuk, az utolsó oszlopban pedig a 2 hónap közötti százalékos eltérést. Az látható, hogy januárról-júniusra a legtöbb szektorban még inkább megnő a hiány, de legjelentősebb növekedést az elektrotechnika, elektronika, távközlés, informatika (49,63%), a mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdálkodás, környezetvédelem (55,34%) és az textil, ruházat, divat, bőr (45,22%) területein láthatjuk. De igen 20% fölött van ez az érték a szociális munka, egészségügy, vendéglátás és autóipar, fémipar esetén is. Több cikkünk is megjelent már, hogy vendéglátóhelyek, hotelek magyar munkavállalók jelentkezését várják ilyen kisegítő, takarító, szobalány pozíciókba. Ez is jól mutatja, hogy nagyon készülnek mekkora szükség van a nyári szezonban a külföldi munkaerőre és igyekeznek minél jobb ajánlatokkal csábítani a munkavállalókat, hogy teljes alkalmazotti létszámmal induljon a turista időszak. EZ IS ÉRDEKELHET Tucatjával keresik a magyar dolgozókat az osztrákok: 2000 euró havi nettót adnak, gyakorlat sem kell Ausztriában és hazánkban is készülnek már a nyári szezonra, a hotelek mindenhol keresik a kisegítő konyhai munkatársakat. EZ IS ÉRDEKELHET Tömegével keresik a magyar nőket Ausztriába: 700 ezres fizetést adnak, pici nyelvtudás is elég Ausztriában már készülnek a nyári szezonra, takarító és szobalány munkakörbe toboroznak magyar munkavállalókat az osztrák hotelekben idénymunkára. Külföldi munkavállalói statisztikák Nem csak a magyarok számára vonzó célpont Ausztria, több környező ország állampolgára dönt úgy, hogy bevállalja az igen húzós nyári hajtást. A külföldi munkavállalók száma januárról júniusra jelentősen nőtt, míg márciusban sem lépte át az összes külföldi munkavállók száma az 1 milliót, júniusra ez az érték 1 003 736 főre bővült. A következő oszlopdiagramon kigyűjtöttük azokat az országokat, ahol a legmagasabb arányban mutatkozott ideiglenes kivándorlás a vizsgált hónapokban (január, február, március, június). Jól látható, hogy hazánk igen előkelő helyet foglal el a listában, a németek után a magyaroktól mentek ki a legtöbben dolgozni az osztrákokhoz. Az ábráról az is látszik, hogy januárról júniusra jellemzően növekvő tendencia figyelhető meg az összes ország esetén. Németország dominanciája nem meglepő, a meglévő anyanyelvi szintű nyelvtudás és az ország lakosság számának ismeretében. De a pontosabb kép érdekében fontos kiemelni, hogy a fenti ábrán látható adatok nem lakosságarányosak. Nem meglepő tehát, hogy Németország az élmezőnyben helyezkedik el, hiszen az ábrán szereplő országok közül messze az egyik legnagyobb népességgel rendelkező. Ahhoz viszonyítva pedig már jól látszik, hogy a magyar adatok jóval kiemelkedőbbek. Lakosságarányosan egyébként Bosznia-Hercegovina áll az első helyen, a teljes népességszámának közel 5%-a választotta 2024-ben első az osztrák munkaerőpiaci lehetőségeket, de a horvát és magyar értékek is igen magasak. Előbbi esetén ez az érték 4,5, míg hazánk esetén 3,91% állampolgár döntött Ausztria mellett. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Kiköltözés Sokak számára az sem ördögtől való gondolat, hogy ne csak a szezonmunkák idején éljen az osztrákoknál, hanem ideiglenesen vagy akár végleg kiköltözzön a szomszédba. Az Ausztriába való kiköltözés sok magyar számára vonzó lehetőség, köszönhetően a közeli földrajzi elhelyezkedésnek, a magasabb életszínvonalnak és a kedvezőbb munkaerőpiaci körülményeknek. Azonban a folyamat nem mentes a kihívásoktól és jelentős kiadásoktól. A költözéssel járó nehézségek közzé tartozik például aA német nyelvtudás legalább alapszintű ismerete, amely ha nem is elengedhetetlen, de elég hasznos a mindennapi életben való boldoguláshoz és a munkahelyi sikerhez. Bár sok osztrák beszél angolul, a helyi nyelv ismerete nélkülözhetetlen a beilleszkedéshez és a jobb álláslehetőségekhez. További nehezítő körülmény lehet a megfelelő lakhatás megtalálása. Az osztrák ingatlanpiacon nehéz megfelelő lakást találni, különösen a nagyvárosokban, mint Bécs vagy Graz. A magas kereslet és a korlátozott kínálat miatt a bérleti díjak is jelentősen magasabbak lehetnek, mint Magyarországon. Az albérletek esetében gyakran kérnek kauciót, amely akár három hónap bérleti díjnak megfelelő összeg is lehet, így azzal már a kiköltözés elején érdemes számolni. De ezeken felül akadnak még olyan aprónak tűnő adminisztratív feladatok is, amellyel lehet előre nem is számol az ember, úgy mint a lakcímbejelentés, munkavállalási engedélyek, biztosítási ügyek és egyéb bürokratikus feladatok időigényesek és bonyolultak lehetnek. Az osztrák hatóságok szigorúan betartják az előírásokat, így minden dokumentáció és bejelentés pontos és időben történő elintézése kulcsfontosságú. Ha a költségek felől közelítjük a kiköltözést az látható, hogy például Bécsben egy egyszobás lakás bérleti díja átlagosan 700-1 200 euró között mozog havonta (270 000- 470 000 forint), míg a kisebb városokban ez az összeg valamivel alacsonyabb lehet. A rezsiköltségek (víz, áram, gáz, szemétszállítás) havonta további 150-250 euró kiadást jelentenek. De már magának a kiköltözésnek is vannak kiadásai, gondolhatunk itt egyből a különböző szállítási költségekre; a bútorok és egyéb ingóságok szállítása Magyarországról Ausztriába jelentős költséggel járhat, különösen, ha professzionális költöztető céget veszünk igénybe, de magának a utazásért is fizetni kell. Az adminisztratív költségek közzé tartozik például a lakcímbejelentés és egyéb hivatalos ügyek intézése, amely kisebb adminisztratív díjakkal járhat. Az osztrák egészségbiztosítási rendszerbe való belépés kötelező, amely havi fix összeggel jár, általában 200-300 euró között. Ezeken felül pedig további mindennapi költségek is vannak. Az élelmiszer és egyéb mindennapi szükségletek költségei Ausztriában általában magasabbak, mint Magyarországon. Egy átlagos élelmiszer-kosár havi költsége 250-400 euró között lehet, tehát kb. 100 000- 160 000 forint alaphangon.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK