Rekordösszegben hordják haza a magyarok a kedvenc hitelüket: mire kellhet nekik ennyi pénz?

A lakáshitelek mellett a személyi hitelek piacán is fellendülést hozott a február – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó friss adataiból. Ugyanakkor további hasonlóság a két hiteltípus között, hogy a fellendülés mértéke január-február vonatkozásában lényegesen szerényebb volt, mint előtte december-januárban – a korábbi, 10 milliárd forintos bővülés után most csak bő 2 milliárd forintos a kihelyezések növekedésének mértéke. Jóval erőteljesebb felfutást regisztrálhatunk, amennyiben a mostani adatokat az egy évvel korábbiakkal vetjük össze – akkor azt tapasztaljuk, hogy a tavalyihoz képest 53,5 százalékkal emelkedett az újonnan kötött személyihitel-szerződések összege. Kijelenthető tehát, hogy 2024 a személyi kölcsönök esetében is jelentős felfutással indult.

Címlapkép: Getty Images

Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide

