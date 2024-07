Óriási dilemmában a magyar szülők: fontos döntést kell hozniuk a gyerekek jövőjéről

A diákmunkának megvannak az előnyei és árnyoldalai, mind a diákok, mind a munkáltatók, mind pedig a nemzetgazdaság szempontjából. Eltérő súlyt kapnak az adott társadalomtól, kultúrától, hagyományoktól és mentalitástól függően. Míg egyes országokban „divat” és akár elvárás is a diákmunka, ahol a szülők ösztönzik a gyermekeiket, hogy rövidebb-hosszabb ideig próbálják ki magukat a munkaerőpiacon; addig más országokban kisebb a hagyománya a diákmunkának, és a szülők számára a fő szempont, hogy gyermekeik csak a tanulásra fókuszáljanak, anyagilag is támogatva őket a felsőoktatás évei alatt. Nyugat- és Kelet-Közép-Európa országai között hasonló eltérést tapasztalhatunk a diákmunkánál.

Lemondásokkal jár a diákok számára, ha tanulás mellett munkát vállalnak, miközben fejlődnek és tapasztalnak a munka világából, vagyis több haszonhoz is jutnak általa. A diákmunkának is megvannak az árnyoldalai és előnyei egyaránt, mind a diákok, mind a munkáltatók, mind pedig a nemzetgazdaság szempontjából – ezeket gyűjtötték össze az Oeconomus elemzői a következő infografikán.

Továbbá míg egyes országokban „divat” és akár elvárás is a diákmunka, ahol a szülők ösztönzik a gyermekeiket, hogy rövidebb-hosszabb ideig próbálják ki magukat a munkaerőpiacon; addig más országokban kisebb a hagyománya a diákmunkának, és a szülők számára a fő szempont, hogy gyermekeik csak a tanulásra fókuszáljanak, anyagilag is támogatva őket a felsőoktatás évei alatt. Nyugat- és Kelet-Közép-Európa országai között hasonló eltérést tapasztalhatunk a diákmunkánál. Miért van nagyobb hagyománya a diákok foglalkoztatásának Nyugat- és Észak-Európában, és miért dolgoznak kisebb arányban a diákok Kelet-Közép-Európában? Erre a kérdésre is választ ad a következő infografika.