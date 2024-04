Milliós fizetéssel csábítják a magyar húsipari melósokat Svájcba: a nyelvtudás sem elvárás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hentes, marhacsontozó munkakörbe keres egy svájci húsüzem magyarokat, a nyelvtudás nincs az elvárások között, viszont tapasztalat nélkül nem tölthető be az állás. A fizetés havonta több, mint 1 millió forint, míg itthon a 400 ezret is alig éri el a hentesek fizetése havonta. Kiutazásban nyújtanak segítséget és bizonyos mennyiségű bérleti díj fejében a szállást is biztosítják a szerződésben álló toborzó irodán keresztül.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK