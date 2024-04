Friss bűntérkép Magyarországról: ezeken a helyeken követték el a legtöbb bűncselekményt 2023-ban

Miközben Nógrád vármegyében több bűncselekmény-típusnak is durván visszaesett a száma 2023-ban 2022-höz képest, addig például Hajdú-Bihar vármegyében valóságos bűnfészek lett. Utóbbi helyen mind a lopások, mind az ittas vezetés jócskán megemelkedett egy év alatt. Az emelkedés persze nem csak ezekre a vármegyékre érvényes, országosan ugyanis 6 százalékkal több bűncselekményt követtek el tavaly, mint tavalyelőtt. Budapest azonban az országos átlag alatt maradt, a fővárosban az összes elkövetett bűncselekmény száma 2 százalékkal emelkedett.

A 2023-as év meglehetősen bűnös évnek számított Magyarországon. 2018 óta nem regisztráltak ugyanis annyira sok bűncselekményt, mint tavaly. És igaz ugyan, hogy a durvább bűncselekmények száma, úgy mint az emberölésé is visszaesett, de a csalások és a lopások száma az egekbe szökött. Így történt meg, hogy több évnyi javuló tendencia után összességében újra emelkedésnek indult a bűnesetek száma.

Az összesített adatokat vizsgálva ugyanakkor az is látszik, hogy területileg óriási különbségek mutatkoznak azt illetően, hol, mekkora mértékben nőtt a bűnelkövetések száma az országban. Ha például az összes bűnelkövetés számait nézzük, akkor Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében például teljességgel kilőttek a bűnesetek. Azok száma ugyanis egyetlen év alatt, 2022-2023 között 40 (!) százalékkal emelkedett. 5525 eset helyett tavaly már 7748 esetet regisztráltak.

Ugyancsak magas, 28 százalékos emelkedést láthatunk Hajdú-Bihar vármegyében, ahol az esetszámok 5608-ról 7159-re ugrottak. De dobogós esetszám-emelkedés volt megfigyelhető Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, ahol alapvetően is nagyon magas bázisról, 12852-ről 15108-ra emelkedett a bűncselekmények elkövetésének a száma, ami arányaiban 17 százalékos emelkedés.

Ugyancsak 10 százalék felett nőtt még a bűnelkövetések száma Pest, Komárom-Esztergom, Vas, Tolna, és Csongrád-Csanád vármegyékben is, miközben például érdemi változás Budapesten nem volt, akárcsak Heves vármegyében sem. Az érme másik oldalán viszont Nógrád megyében jócskán, 14 százalékkal csökkent az elkövetések száma, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 9, míg Győr-Moson-Sopronban 6 százalékkal estek vissza ezek a számok.

Testi sértés, ittas vezetés, lopás

Az összesített adatokon túl megvizsgáltuk azt is, hogy különböző bűncselekmény-típusok elkövetése miként változott területileg az országban 2022-2023 között. A vizsgált elkövetések közül a testi sértést, az ittas/bódult vezetést, illetve a lopást néztük meg tüzetesebben.

Testi sértés

A testi sértéseket tekintve Baranya vármegyében összességében 18 százalékkal jelentettek több esetet 2023-ban, 2022-höz képest. A második helyen holtversenyben Veszprém és Bács-Kiskun végzett egyaránt 13-13 százalékos esetszám-emelkedéssel. Miközben a dobogó harmadik fokán Pest vármegye állt 8 százalékos változással. Ehhez képest például Fejér megyében nem változtak a számok, de érdemben olyan vármegyékben sem volt változás, mint Zala, Budapest, Komárom-Esztergom vagy Szabolcs-Szamár-Bereg.

A lista másik oldalán viszont óriási zuhanással Győr-Moson-Sopron vármegye található, itt a testi sértések száma nem kevesebb mint 43 (!) százalékkal esett vissza. Így míg 2022-ben 331 regisztrált eset volt, addig 2023-ban már csak 188. De ugyancsak 30 százalékkal kevesebb eset történt Csongrád-Csanádban, és 18 százalékos esést mértek Somogyban. 15 százalékos volt viszont a csökkenés Nógrádban, 14 százalékos Békésen és 12 százalékos Vas megyében. Az arányokból kiolvasható, hogy országosan ha nem is sokkal, de átlagosan azért 4 százalékkal csökkent a testi sértések száma.

Ittas/bódult vezetés

Bár összességében országos léptékben 7 százalékkal visszaesett az ittas/bódult vezetések száma, azért nem minden vármegyében volt pozitív a változás iránya. Olyannyira nem, hogy Hajdú-Biharban például összességében 32 százalékkal emelkedett az ittas vezetések száma: 433-ról 573-ra. De ugyancsak magas, 15 százalékos emelkedés volt megfigyelhető Tolna megyében, és 10 százalékos Vas megyében. De ugyanígy nőttek a számok Veszprémben és Bács-Kiskunban is.

Ezzel szemben Nógrád vármegyében 29 százalékkal csökkent az ittas vezetések száma, de Hevesen is 23, míg Fejér és Békés vármegyében egyaránt 22-22 százalékkal esett vissza az ilyen jellegű bűncselekmények száma. De magas, több mint 10 százalékos hanyatlást produkált Győr-Moson-Sopron, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya, Csongrád-Csanás és Borsod-Abaúj-Zemplén is.

Lopás

A lopások számát vizsgáljuk, akkor ott már nem mondható el javuló tendencia. Sőt, országosan átlagosan 5 százalékos emelkedés volt megfigyelhető. Azonban az átlagnál jóval nagyobb mértékben, 37 százalékkal nőtt a lopások száma Hajdú-Bihar vármegyében. A második helyen Pest vármegye futott be, 20 százalékos esetszám-növekedéssel, amit a harmadik helyen 17 százalékos megugrással Tolna vármegye követett. De legalább 10-15 százalékos emelkedést regisztráltak Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Heves és Békés vármegyében is.

Ehhez képest a 2023-ban meglepően jól teljesítő Nógrád megyében a lopások 20 (!) százalékkal csökkentek, de Veszprém is 13, míg Baranya és Győr-Moson-Sopron is 11-11 százalékos esést tudtak felmutatni. Mindezeken felül csökkenést regisztráltak még Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szamár-Bereg, Bács-Kiskun, Zala és Somogy vármegyékben is.