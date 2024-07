Ők ma a legszegényebb dolgozók Magyarországon: hihetetlen, mekkora fizetésből tengődnek családok

Budapest erősen felhúzza a hazai bérstatisztikákat: a KSH adatai szerint mialatt a fővárosban 503 108 forint volt a havi nettó átlagkereset az első negyedévben, az országos átlag csak 414 301 forint volt havonta - ezt Budapesten kívül csak egy megye lépte át. Az viszont jó hír, hogy már a legrosszabbul kereső megyékben is átlépte a nettó átlagfizetés a 300 ezer forintot. A Statisztikai Hivatal részletes adatai alapján megnéztük, melyik megyében, nemzetgazdasági ágban dolgoztak a legjobban fizetett magyarok az első negyedévben, valamint kik voltak azok, akik a legkevesebb pénzt vitték haza.

Még mindig erőteljesen Budapest húzza fel az országok kereseti statisztikákat: a KSH 2024. első negyedévére vonatkozó adatai szerint a fővárosban a nettó átlagfizetés havi 503 108 forint volt. Ezalatt az országos átlag 414 301 forint volt havonta, azaz bő 88 ezer forinttal maradt el ettől, azaz tovább nyílt a bérolló az átlag és a főváros között, ugyanis 2023 egészére vonatkozóan ez a különbség még csak valamivel több mint 83 ezer forint volt.

A fővároson kívül csak Győr-Moson-Sopronban haladta meg a nettó átlagkereset az országos átlagot, itt havi 448 299 forint volt. 400 ezer felett ezen kívül még Fejérben és Komárom-Esztergomban alakult a havi nettó átlagfizetés az idei év első három hónapjában.

Az viszont jó hír, hogy már a legrosszabbul kereső megyékben is átlépte a nettó átlagfizetés a 300 ezer forintot - még Szabolcsban is épphogy, ott 303 151 forint volt ez az összeg havonta. 2023 végén még a három legkevesebbet kereső megyében nem lépte át a 300 ezres határt a nettó átlagfizetés.

Ők keresik a legtöbbet, legkevesebbet

A statisztikai hivatal részletes adatokat is közzétett a hazai bérekről, amelyek nemcsak megyénként, hanem nemzetgazdasági áganként is elérhetőek. Ha megvizsgáljuk, hogy melyik megyében kik keresnek a legtöbbet és a legkevesebbet, a kép még a sima megyei átlagoknál is aggasztóbb.

Mint kiderült, a legjobban kereső nemzetgazdasági ágakban csak szellemi munkát végzőket találunk. A legmagasabb nettó átlagfizetés Pest megyében van, a Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazatban, itt 851 490 forint az átlagbér nettóban.

A második helyen ugyanez az iparág áll Budapesten, ott 811 990 forint a nettó átlagfizetés. A top 10-es listára legalább 734 147 forint volt a "beugró", ennyit kapnak nettóban a Győr-Moson-Sopronban az iparban dolgozók. A listára ez a megye adta a legtöbb ágat (3 db), ezen felül még Budapest van jelen 2 ágazattal.

Az is beszédes, hogy ameddig a legjobban kereső Budapest és a legrosszabbul kereső Szabolcs megye között átlagban 200 ezer forint a különbség, addig a legmagasabb nettót hazavivő, feldolgozóiparban dolgozó Békés megyeiek (479 890 Ft, ezzel ők állnak a legrosszabbul a megyék topkeresői között) több mint 3700 ezer forinttal kevesebbet kapnak, mint a már fentebbi toplistán említett, legjobban kereső Pest megyeiek. Ezen kívül egyébként még Nógrád megyében keresnek átlagban nettó 500 ezer forint alatt a legjobban fizetett dolgozók.

A legrosszabbul keresők megyei toplistája már csak abból a szempontból is szomorú, mert 5 megye kivételével mindenhol a Humánegészségügyi, szociális ellátás ágazatban dolgozókat fizetik meg a legkevésbé. A legrosszabbul keresők is ebből jönnek ki, nagy volt a "verseny", Borsodban 116 133 forint a nettó átlagkereset ebben az ágazatban, ezzel ők összességében is a legrosszabbul fizetettek, de Szabolcsban sem keresnek jobban ezek a dolgozók, átlag nettó 116 176 forintot. A többi megyében már legalább a 130 ezer forintot elérik a legkisebb nettó fizetések.

A legjobban megfizetett, amúgy legkevesebbet keresők Budapesten vannak a Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban, átlagos nettó bérük 254 973 forint. Nem sokkal marad el ettől a Vas megyében, a Humánegészségügyi, szociális ellátásban dolgozók fizetése sem, ami nettó 235 453 forint havonta.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA