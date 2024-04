Jöhetnek a horrorárú Kádár-kockák: brutál ingatlandrágulást hoz az új felújítási támogatás?

Várhatóan megemeli az ingatlanpiac családi házakra vonatkozó árait az új otthonfelújítási támogatás, persze csak abban az esetben, ha el is adják azokat, ami jelenleg egyáltalán nem biztos - állítják egybehangzóan az ingatlanpiaci szakértők. A Pénzcentrum arról kérdezte őket, hogy vajon lesz-e annak árfelhajtó hatása az így is csúcsra pörgetett ingatlanpiacon annak, ha a régi, energetikailag sokszor siralmas állapotú házakat az új otthonfelújítási támogatással rendbe teszik, és milyen esélyei vannak egy ilyen háznak eleve a piacon?

Az otthonfelújítási támogatások nyári indulását éppen egy hete jelentették be, azóta a Pénzcentrumon is rengetegszer foglalkoztunk vele. Mint megírtuk, azok vehetik majd fel a támogatást, akik legalább 30 százalékos energiamegtakarítást szeretnének elérni a felújítással, ezt pedig mind a felújítás igénylésekor, mind pedig a munkálatok befejezésekor energetikai tanúsítvánnyal kell majd igazolni.

Felvetődik azonban az a kérdés, hogy vajon ha valóban annyian veszik majd fel a támogatást, mint amire a kormány és a szakértők is előzetesen számítanak, akkor vajon ez milyen hatással lesz az ingatlanpiacra, ahol már évek óta amúgy is rohamosan nőnek a házak négyzetméterárai, különösen a megyeszékhelyeken? Nem hoz-e még nagyobb ingatlanárrobbanást, ha egyre több és több lesz az energiatakarékos otthon, amit aztán persze jóval nagyobb összegért lehet eladni? Szakértőket kértünk meg arra, jósolják meg a várakozásaikat.

Támogatás és hitel is lesz benne

Az otthonfelújítási támogatásra az pályázhat, aki a családi házát 30 százalékkal energiatakarékosabbá tenni, és ha a háza 1990 előtt épült. Életkori, vagyoni és családi állapotot azonban egyelőre nem közölték, hogy a feltételek között lenne majd, szóval némileg eltérő lesz a családi otthonteremtési kedvezménytől.

A program az energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Koncz Zsófia szerdai bejelentése szerint már júniusban elindulhat, a keretösszeg 108 milliárd forint lesz. Az államtitkár azt is mondta, hogy az épületek energetikai korszerűsítése a célja a programnak, amelyben egymillió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forint vehető igénybe, utóbbi a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel között oszlik meg.

A programban elérhető támogatást szigetelésre, a melegvizes rendszerek korszerűsítésére, valamint nyílászáró és gázkazán cserére lehet fordítani.

Fontos, hogy ezekkel a beruházásokkal legalább 30 százalékos energia megtakarítást érjenek el azok, akik felveszik az otthonfelújítási támogatást.



Koncz Zsófia kiemelte: az energiaigény és ezáltal az energiafogyasztás csökkentésével a cél, hogy minél inkább a rezsivédett sávhatár alatt tudjon mindenki maradni.

Van, ahol elég lehet a hétmillió az egész házra

Az OTP Ingatlanpont válaszában arról írt a Pénzcentrumnak, hogy a szakma kimondottan várta egy új otthonfelújítási támogatás bevezetését azóta, hogy az előző otthonfelújítási támogatások véget értek.

A szakma már nagyon várta, hogy a megszűnt korábbi felújítási támogatás valamilyen formában visszatérjen. Egyértelműen meghatározott, milyen ingatlanszegmensben lehet igényelni a hitelt és támogatást, az 1990 előtt épült családi házak jól reprezentálják az energetikailag elavult állományt. Előremutató, hogy igazolni kell majd a munkálatok hatására bekövetkező energiamegtakarítást, illetve, hogy regionális jövedelmi különbségek alapján diverzifikált a támogatás mértéke. Kedvező, hogy nem csak gyermekeseknek, vagy gyermeket vállalóknak jár, valamint még az elvárt önerő mellett is vonzók a hitelfeltételek és támogatási összegek

- írta lapunknak küldött válaszában az OTP Ingatlanpont.

Azt is hozzátették, hogy álláspontjuk szerint az összesen hétmilliós összeggel akár az egész ház felújítását el lehet végezni - viszont az már változó, hogy ez az ország melyik részén fér bele. Szerintük lehetséges, hogy emiatt árfelhajtó hatás is megjelenik, de ez is specifikus lesz a területekre.

Leginkább ott jelenthet nagy vonzerőt, ahol a 7 millió forintos támogatási keret felhasználásával a ház komplett felújítását el lehet végezni. A községi lakáspiacon volt kimutatható az elmúlt bő másfél évben a legnagyobb ütemű árcsökkenés, így a továbbra is elérhető falusi CSOK-kal együtt a most bevezetendő otthonfelújítási támogatás áremelő hatása itt könnyebben megmutatkozhat majd, aminek azonban előfeltétele, hogy a forgalom is érezhetően meginduljon felfelé

- írták válaszukban.

Balogh László: nem lesz komoly drágulás

Balogh László, az ingatlan.com elemzője ugyanakkor úgy véli, hogy nem lesz jelentps hatása az ingatlanárakra a támogatás.

Tekintettel arra, hogy már meglévő és rosszabb állapotú ingatlanok vannak a támogatás fókuszában, ezért az adásvételek számára és az árakra ez kevéssé fog hatást gyakorolni. Ráadásul a hírek szerint a támogatott hitel futamideje alatt nem is lehet majd értékesíteni az ingatlant. Emiatt a lakáspiaci árakat sem fogja felhajtani az otthonfelújítási program. Az viszont reális forgatókönyv lehet, hogy a rosszabb állapotú családi házak és ikerházak vagy kisebb sorházak könnyebben találnak vevőre, hogyha az új tulajdonos az Otthonfelújítási Programban is részt venne. Vevőként azonban fontos alaposan előkészíteni az ilyen tranzakciókat. Ha például a lakáshitelt megkapja a vásárló, de az otthonfelújítási programban valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, akkor az jelentősen megdrágíthatja a lakásvásárlással egybekötött felújítás költségeit

- mondta az elemző a Pénzcentrumnak. Még azt is hozzátette, hogy szerinte a kistelepülésen élők járhatnak a legjobban a most bejelentett új támogatásokkal.

A magyar lakáspiac történetének egy boldog korszaka lesz, ha a legnagyobb problémát a felújított és energiatakarékos ingatlanok túlságosan nagy száma jelenti majd a kínálatban. Sajnos jelenleg még nem ez a helyzet, de az otthonfelújítási program az ehhez vezető út egyik fontos első állomása lehet. A vidéki lakáspiac szempontjából helyzetbe kerülhetnek azok a kistelepülésen fekvő eladó ingatlanok, ahol a vevők más állami támogatással is kombinálni tudják az otthonfelújítási program előnyeit. Egy babaváró hitellel, falusi csokkal, csok plusszal megvásárolt ingatlan korszerűsítése az otthonfelújítási program segítségével azt is jelentené, hogy egy háromgyerekes család akár 82 millió forintos állami támogatáshoz is juthat

- mondta még erről Balogh László. Fontosnak tartotta azt is megemlíteni, hogy biztosan lesz elég anyag és szakember is, ami az építőipar időszakos lassulása miatt következett be.

Jelenleg nem pörög olyan fordulatszámon az építőipar, hogy a szakemberhiány vagy építőanyagok rendelkezésre állása leküzdhetetlen probléma lenne. Ebből a szempontból szerencsés az otthonfelújítási program időzítése, mert win-win helyzetet teremthet. Egyrészt az ingatlantulajdonosok is megfizethetőbb áron találhatnak szakembert és építőanyagot, másrészt pedig a megrendelésszám is bővül, ami nem csak az építőipart, de a hazai gazdaság mutatóit is élénkítheti. Az egyik legnagyobb kihívás az lesz majd, hogy az építőanyagok árai "ne szaladjanak el", ha több tízezer lakásfelújítás nagyjából egyszerre indul meg. Nem lennék meglepődve, ha ennek a problémának elébe is menne a kormányzat valamilyen eszközzel

- zárta gondolatait az ingatlan.com szakértője.

Éppen jókor jött

Minőségi előrelépést vár a Duna House az otthonoknál azzal, hogy ezúttal jóval szigorúbb feltételekkel hirdette ki a kormány az otthonfelújítási támogatást - ezt írta válaszában a cég PR és elemzési vezetője , Benedikt Károly.

A lakásállomány minőségének fenntartásában a folyamatos új építkezések támogatása mellett, nagyon fontos a használt lakások korszerűsítésének segítése is. Ennek segítségével arányaiban kisebb összegből, jóval nagyobb számban lehet eredményt elérni, amely mindenképpen szükséges a hazai ingatlanállományt vizsgálva. Az előző otthonfelújítási program is népszerű volt, de ingatlanpiaci szempontból üdvözlendő a felhasználási feltételek szigorítása, hiszen valóban nagyon sok volt a látványos, de energetikai szempontból nem jelentős felújítások aránya. A felhasználási kör szűkítése ellenére a Duna House várakozása szerint népszerű támogatási formáról lesz szó, amely nagy részben segítheti a minőségi előrelépést a családi házak esetében

- kezdte az elemzési vezető. Hozzátette, hogy még a statisztikákban is megmutatkozik az a tendencia, hogy aki energetikailag kevésbé felkészített otthont akart tavaly eladni, az sokkal nehezebben tette ezt meg, hiszen a vásárlók preferenciái között is szerepelt az energiatakarékosság.

A 2022-es energiaválság következtében megugró energiaárak felértékelték a vásárlói preferenciák között az energetikai paraméterek fontosságát. A vevők akkoriban inkább a lakásokat és a modernebb házakat kezdték el keresni, a nagyobb korszerűsítésre szoruló otthonokra csak nagyon kedvező ár esetén csaptak le, vagy nagyobb alkuval adtak ajánlatot. A kereslet csökkenése így az árcsökkentésre hajlandó tulajdonosok ingatlanjai esetében az árakban is megmutatkozott, akik pedig nem a piaci körülményeknek megfelelően árazták eladó otthonukat, elhúzódó tranzakciózárásra számíthattak

- mondta még Benedikt Károly. A lehetséges áremelésről pedig úgy vélekedett: valóban lehet erre számítani, hiszen korábban is előnyben voltak azok, akik energiatakarékos házat kínáltak eladásra - az előnnyel most a felújított ingatlanok is élhetnek majd, ha azt el akarják adni.

Az új támogatásnak köszönhetően arányaiban nőhet a korszerűbb családi házak száma, ami természetesen ezeknél áremelkedést is eredményezhet, ez azonban várakozásunk szerint nem lesz kiugró, hanem az eddig is jelen lévő különbségeket fogja tartani. A korszerűbb, modernebb családi házak esetében eddig is akár +10-20%-os árelőny volt alkalmazható, ami mellett jóval gyorsabb értékesítési idővel számolhattak az eladók, most ezeket az előnyöket szerezhetik meg a felújított házak is

- válaszolt kérdésünkre a Duna House elemzője.

Csak akkor drágítja a piacot, ha eladják a felújított házakat

Csak abban az esetben lesz árfelhajtó hatása a felújított ingatlanokat, ha azokat a piacra bocsátják, ami egyáltalán nem magától értetődő - véli Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője. Szerinte a támogatásnál már lehet azt látni, hány házra vonatkozhat.

Az otthonfelújítási támogatás becslések szerint mintegy 20 ezer családi ház felújítását fogja lehetővé tenni. A program elsősorban az érintett ingatanok (Kádár-kockák) árára lehet hatással azáltal, hogy az elérhető támogatás következtében emelkedhet irántuk a kereslet. A felújítás értéke a megvalósítás után beépül majd az egyes ingatlanok árába, de ez csak akkor fog megjelenni a piacon, ha értékesítik azokat

- kezdte a Portfolio elemzője. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sem szakemberből, sem pedig építőanyagból nem számít hiányra, mert annyi beruházást halasztottak el, hogy mindkettőből bőségesen akad most elég.

A 20 ezer ház a teljes lakóingatlan-állománynak ugyanakkor kevesebb mint fél százalékát adja, így az egész piacra akkor lenne érdemi árfelhajtó hatása, ha a jövőben hasonló vagy még nagyobb mértékben folytatódna a program. A program meghirdetésének időzítése szerencsés volt amiatt, hogy tavaly az építőiparban számos beruházást elhalasztottak, így most nagyobb számban állnak rendelkezésre szakemberek a munkák elvégzéséhez és iparági szakértők szerint az építőanyag-ellátásban sem lesz hiány

- tette még hozzá Futó Péter.