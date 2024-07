Megtaláltuk hazánk legjobban fizető megyéjét: itt még a betanított munkás is havonta 650eFt-ot kap

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Döbbenet, milyen foglakoztatási mutatókat produkál 2024-ben Győr és vele az északi megye, ez még az unión belül is ritkaság számba megy! Itt a legmagasabb a bér is, egy betanított munkás akár 650eFt-ot is kereshet havonta. Persze a nyugati fekvés, Ausztria és Szlovákia közelsége mindig is kiemelt hatással volt kereskedelmének és iparának a fejlődésére. A HelloVidék most hazánk egyik legvonzóbb térségének: munkaerőpiaci kilátásaira is kíváncsi volt. Kérdéseinkre Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója válaszolt, aki többek között az is elárulta, mára ott tartunk, hogy a régió nagyrészt telítődött, az ipari parkokban nem igazán van már hely, a szállások elfogytak.

HelloVidék: Hol áll Győr országos viszonylatban milyen itt a munkaerőpiaci helyzet, mekkora a munkanélküliség, hogyan alakult ez az elmúlt évben - és 2024-ben? Nógrádi József: Győr kiváló pozícióval bír a munkaerőpiaci térképeken. A foglalkoztatottsági ráta 81,6% - ilyen magas érték sehol máshol nincs az országban, de az unión belül is ritkaság számba megy. (A foglalkoztatottak száma: 275e fő (15-74 év) és 254e fő (15-65év). Itt a legalacsonyabb a munkanélküliségi index is: 1,7% ami mindössze 4,700 embert jelent (2024 március végi adat), és ez az érték stabil immár évek óta. Mindez jól mutatja, hogy az ország gazdaságilag egyik legerősebb régiójáról beszélünk. (A potenciális munkaerő-tartalék 7200 fő.) A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Harmadrészt itt a legmagasabb a bér is, egy betanított munkás akár 650eFt-ot is kereshet havonta. Negyedrészt pedig az ipari termelés volumenindexe szorosan Budapest és Pest megye után következik, és tízszer akkor mint Tolna megye termelési indexe (vagy közel akkora mint Szabolcs-Heves és Nógrád együttes értéke). Mennyire látszott az autóipar lejtmenete (ha számottevő volt) Győr és a megye munkaerőpiacán? A régió az elbocsátások előtt hatalmas munkaerőhiánnyal küzdött és rengeteg volt a betöltetlen álláshely - nem véletlen, hogy itt lehet a legjobban keresni, de vidéken itt voltak a legdrágábbak az albérletek is. Az autóipar lejtmenete persze itt is érezhető volt és rengeteg fejlesztés lelassult vagy elmaradt, de jól kompenzált a régió. Itt általában gyorsan talált magának újabb állást, akik kitettek a munkahelyéről, de ha mégsem, pillanatokon belül Ausztriában találhatta magát (emellett Veszprém, Komárom-Esztergom megyék vagy Budapest is vállalható alternatíva volt azok számára, akik esetleg nem itt találták meg a következő munkahelyüket). Bár a feldolgozóipar (50e főt foglalkoztatnak ebben s szektorban) és a nagyvállalatok szerepe jelentős súlyt képviselnek a megyefoglalkoztatóinak körében, a járműgyártás csupán egy eleme ennek (20e főt foglalkoztatnak), ezen felül jelen van a fémalapanyag gyártás és feldolgozás, élelmiszeripari termelés, építőipar, szálláshely szolgáltatás, elektronika és logisztika – mind-mind jelentős piaci részesedést tudhat magáénak. A nyilvántartott álláskeresők száma ebben a megyében 3400 fő volt májusban (NFSZ), ami országosan a legalacsonyabb szám. A pályakezdő álláskeresők száma nem éri el az 50 főt, ami rendkívül jó helyzetet mutat, minden más megyében több százas vagy akár ezres számokról beszélhetünk. Amennyiben a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítjuk az álláskeresők arányát akkor valószínűleg az 1,4%-os érték az EU egyik legjobb értéke lenne. Mindeközben májusban az összes üres álláshely száma 2759 pozíció volt májusban, ami pedig a középmezőnynek felel meg a megyék rangsorában. Mennyire érződik a munkaerőpiacon Ausztria közelsége - elszívó ereje - és Szlovákiáé? Szlovákia nem, de Ausztria részben igen, főleg amikor szezon van. Ráadásul az elmúlt években már mind télen, mind nyáron is szezonokról beszélhetünk, mivel egyre többen érkeznek nyáron is Ausztriába. A másik csoport az ingázók hada, ami azt jelenti, hogy legalább 50-60e fő ingázik naponta Ausztria irányába. Rajtuk felül éves szinten több mint 20 000 honfitársunk megy külföldre, ami Tata méretű város teljes lélekszámának felel meg és ezen emberek jelentős hányada Ausztriában táborozik le. Nem véletlen, hogy folyamatosan növekszik azoknak a magyaroknak a száma, akik lemondtak a magyar állampolgárságról és állandó jelleggel élnek itt - az ő lélekszámuk már 107 e fő. Szezon idején a hazai, azaz magyar állampolgársággal bíró dolgozók száma elérheti a 120e főt is. Milyen nagyobb foglalkoztatók, gyárakat találunk, ez hogyan változott az elmúlt években? Van-e feljövőben új iparág- ipari szereplő - foglalkoztató (vagy épp fordítva....) A legmeghatározóbb szereplő az AUDI, aki 30 éve folyamatosan építi itteni telephelyét, és klaszteresíti az egész régiót. Az egyetemmel való szoros szimbiózis legalább annyira fontos ebben a folyamatban, amely a hazai járműgyártás egyik alapszereplője jóval a többi német multi előtt jár. Mindez óriási jelentőséggel bír, és olyan piaci szereplőket vonzott, akik által komoly know how is érkezett a régióba, kiváló példát teremtve más régiók számára is. Az elmúlt években az iparilag lemaradt régiók felzárkóztatása volt a kormányzat célja, ezért ez a régió már kevésbé kapott ösztönzőket más régiókkal szemben. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Hogyan alakult a bérezés, többi nagyvároshoz megyékhez viszonyítva a megyében - és a megyeszékhelyen? Itt az országon belül a legmagasabb bérszínvonal, gyakorlatilag Budapest és Pest megye szintjével találkozunk, ami annyit jelent, hogy fizikai dolgozót már alig találni bruttó 500 ezer forint alatti jövedelemmel. A betanított munkavállalók bérezése bruttó 400-450 ezer forint között alakul, de ez az összeg felmehet akár bruttó 650 ezer forintig is. A szakképzett fizikai munkavállalók bére pedig bruttó 500 ezer forinttól indul, de e csoport tagjai akár bruttó 1 millió forintot is megkereshetnek. Az országos átlaghoz képest a legjobb bérek Győrben és Budapesten, illetve Pest és Győr-Sopron megyében vannak. Győr-Mosonban milyen munkaerőt keresnek a legjobban, mik a legjobban fizető állások? A régióban pont a kiépült ipar miatt a szakképzett munkavállalókra, nyelveket beszélő mérnökökre és betanított munkásokra van leginkább szükség. Megjegyzem a régió rendkívül sokszínű: igaz, hogy az Audi és a rákapcsolódó beszállítói lánc miatt a járműgyártás az élen van, olyan szereplőkkel, mint a SMR, RÁBA, stb. de a nagy foglalkoztatók közt a lakat-, a játék- és a bútorgyártók éppúgy megtalálhatók, mint faipari, építőipari vagy élelmiszeripari cégek - és akkor még nem beszéltünk a szállítmányozási és logisztikai cégekről vagy a nagy szolgáltatókról. A munkaerőigény éppen ezért rendkívül sokszínű. A legtöbb igény a szakmunkásokra van, itt is minden pénzt megér egy hegesztő, plc technikus, villanyszerelő, autószerelő, ha szakmunkáról beszélünk. De hatalmas az igény a teherautó és buszsofőrökre, targoncásokra, raktárosokra és a betanított munkásokra is. A mérnökök terén a villamos és gépészmérnökök itt is viszik a prímet. Mechatronikai mérnököket, illetve minőségbiztosítási mérnököket is kiemelten keresnek. A logisztikai területen a beszerzők, készletezők, speditőrök itt is jól kereshetnek. A kereskedelem ebben a régióban is rendkívüli, éppen ezért hatalmas a hiány az egyszerű bolti eladótól a területi képviselőig, az egyszerű hostessmunkáktól a mérnök értékesítőkig. Lehet tudni, hány vendégmunkás dolgozik Győrben és környékén, jellemzően hol és milyen munkakörökbe toboroznak. Átlagosan mennyit keresnek? 2023-ban 1288 külföldi kapott munkavállaló engedélyt a megyében. Ezzel a középmezőnyben volt a térség, ha viszont azt nézem, hogy mekkora a terület lélekszáma, akkor az arányszámok tekintetében az utolsó harmadban van a régió. Az idei évet 3224 engedéllyel tartózkodó kezdte meg. Az ukrán és szerb munkavállalók száma alig haladta meg a 100 főt. Az év eleji zárlat és jelenlegi nyári szezon szinte biztos, hogy ezen állományokat képes lehet jelentősen meghúzni, de mivel az elmúlt időszakban növekedett a munkanélküliség és lassult az ipari termelés, ezért már megjelentek újra a hazai munkavállalók is. A vendégmunkások, mint kölcsönzött munkavállalók nem kereshet kevesebbet, mint más hazai munkavállalók ugyanazon feladat ellátása során. A munka törvénykönyve elég egyértelműen fogalmaz amikor az ekvivalencia elve miatt ezt a pontot meghatározza. A legtöbb munkavállaló betanított feladatot végez, éppen ezért a régiós átlagbért keresi, ami ma bruttó 450-550 ezer forint között van – cégtől és pozíciótól függően. Győr- Mosonba is épülhet akkumulátorgyár (ha jól tudom, még csak tervbe van) ez mennyire befolyásolhatja a megye és a megyeszékhely munkaerőpiacát? Nem igazán tudja befolyásolni, mert olyan piaci szereplő nem érkezett a régióba, amely alapvetően képes legyen befolyásolni a régió arculatát vagy működését. Persze ennek több oka is van, a térség már több mint egy évtizede átment azon a folyamaton, amelyen most más térségek. A régió nagyrészt telítődött, az ipari parkokban nem igazán van már hely, a szállások elfogytak. Aki pedig ennek ellenére úgy döntene, hogy hatalmas beruházást hozna a térségbe, akkor komoly bérigénnyel és egy sor nehézséggel kellene megküzdenie (pl. szállásos munkavállalók magas albérleti díja). Jelenleg nincs akkumulátorgyártásban érdekelt projekt, és emiatt nem is keresnek ilyen pozíciókra szakembereket a térségbe. Címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba

