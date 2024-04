Ilyen aljas trükkökkel fosztják ki most a magyar turistákat: sokan bedőlnek, milliós lehet a kár

A szélhámosok előszeretettel használják ki a turistákat, és ha nem vigyázol, te is könnyen áldozattá válhatsz. A legenyhébb esetben csak egy kéregető húz le pár euróval, ám az is előfordulhat, hogy teljesen kifosztják a bankszámládat egy agyafúrt trükkel. Összeszedtünk néhányat a leggyakoribb utazási csalások közül, amire feltétlenül figyelned kell!

Turistaként könnyen hihetjük, elég okosak vagyunk ahhoz, hogy elkerüljük az csalásokból eredő átveréseket. De az igazság az, hogy a leggyakorlattabbakkal is megtörténik. Ilyen átverések - a nevetségesen túlszámlázott taxiköltségektől kezdve a bankkártyád tudtodon kívül történő megterheléséig - világszerte léteznek.

Bár lehetetlen megjósolni, hogy mikor fognak átverni, fontos tudni, hogy milyen utazási csalások léteznek, és mit kell tenni az utazás biztonsága érdekében, ha a legrosszabb bekövetkezik. De jó hír, hogy minél többet tudsz ezekről az átverésekről, annál kevésbé valószínű, hogy bedőlsz nekik.

Tájékozódj!

At első és legfontosabb, amit tehetünk utazás előtt, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat oldalán utánanézünk az adott országnak, hogy mire kell figyelni és hol tudunk segítséget kérni, ha bajba kerültünk. Enélkül tilos elindulni. Ma már applikációjuk is van, így a telefonunkra is letölthetjük, hogy kéznél legyen.

Taxióra

Ősi trükk, de ma is alkalmazzák a világ összes országában: elromlott a taxióra. A taxisok elsősorban a repülőterek vagy a vasútállomások közelében alkalmazzák ezt a csalást, de bárhol előfordulhat. Amikor beszállsz egy taxiba, és elindulsz, a sofőr közli veled, hogy elromlott a taxióra, és nevetséges árat számít fel (akár több száz tízezer forintot is, ha nem vagy óvatos).

Ha előfordul, azonnal állítsd meg az autót és beszéld meg, mennyi lesz a tarifa, de az sem rossz megoldás, ha csak olyan taxiba szállsz be, amelyikben működik az óra.

Ha a taxisofőr nem hajlandó bekapcsolni a taxiórát, vagy azt mondja, hogy mérő nélkül olcsóbb, szállj ki, és válassz másik sofőrt. Nem minden taxisofőr csaló.

Túlfoglalt vagy zárva lévő szálloda

Szintén gyakori átverés is nagyrészt a taxisofőrökkel történik. Útban a szállodába, a sofőr közli Önnel, hogy a szálloda zárva van vagy túl van foglalva, majd egy drágább szállásra viszi, ahol a sofőr szép kövér jutalékot kap. Ilyenkor feltétlenül hívd fel a szállodát és győződj meg róla, hogy nyitva van. Még jobb, ha utazás előtt megkérdezed, kínálnak-e transzferszolgáltatást.

Ingyenes karkötők

Ez a trükk általában a női utazókra veszélyes: egy barátságos férfi vagy nő közeledik, hogy beszélgessetek, majd egy "ingyenes" baráti karkötőt helyez a csuklódra, esetleg átnyújt egy szál rozmaringot, hogy szerencsét hozzon. Ha már nálad van, pénzt követelnek. Ha visszautasítod, jelenetet rendeznek.

Semmiképp se engedd, hogy bárki bármit is a testedre rakjon vagy kenjen, és légy rendkívül óvatos, ha bármit is elfogadsz ingyen, hacsak nincs rá jó okod. Ne törődjön velük, és sétáljon tovább.

Foltok

Európában gyakori, hogy az utazó az utcán sétálva úgy érzi, hogy valami a vállára pottyan - gyakran madárkaki vagy egy gyorséttermi ételízesítő. Ekkor egy barátságos idegen közeledik, és elkezdi letörölni a szennyeződést, miközben előveszi a pénztárcáját a zsebéből vagy a táskájából.

A legjobb, amit az ilyen helyzetekben tehetsz, hogy nem engeded, hogy valaki segítsen neked. Ehelyett menj el egy mosdóba, és takarítsa le magáról a mocskot.

Kamu rendőrök

A kamu rendőr átverés sok nagyvárosban népszerű. Leggyakrabban az történik, hogy egy személy megkörnyékezi a turistát, és tiltott dolgokat, például kábítószert kínál neki. Beszélgetés közben egy vagy két másik személy érkezik meg, akik rendőrnek adják ki magukat, és "jelvényt" mutatnak, majd ragaszkodnak ahhoz, hogy a tudatlan utazó átadja az útlevelét és a pénztárcáját. Ők azonban nem rendőrök.

Soha ne add oda a pénztárcádat vagy az útleveledet senkinek. Kérd, hogy mutassák meg újra az igazolványukat, majd tájékoztasd őket, hogy hívni fogja a rendőrséget, hogy megerősítse, hogy valóban azok, akiknek mondják magukat. Vagy mondd meg nekik, hogy az útleveled a szálloda széfjében van elzárva, és el kell kísérniük téged a szállodába. Ha ezt nem engedik meg, egyszerűen sétálj el.

ATM segítő

Önkéntes jótevők szívesen segítenek elkerülni a gyanútlan külföldinek, hogy az ATM súlyos ezreket vonjon le a kártyájáról, mint banki költségek. Valójában a zsebükben lévő kártyaleolvasóval szeretnék leolvasni a bankkártyádat, és figyelik a PIN-kódodat, hogy később lemeríthessék a számládat. Soha ne engedj senkit a közeledbe, miközben ATM-tranzakciót hajtasz végre, és MINDIG takard el a számlapot a másik kezeddel, miközben beírod a PIN-kódot. Ha valaki közeledik, vedd el a kártyádat és keress egy másik ATM-et.

Sérült koldusok

Általában süketek, vakok vagy terhesek, néha egy "segítő" kíséretében koldulnak, és pénzt kérnek. Gyakoriak a csecsemős nők is, de gyerekeket is gyakran használnak kolduló bandák pénzgyűjtésre. Miért? Néha egy bűntárs a közelben csak azt figyeli, hogy hol tartod a pénztárcádat, hogy később zsebre vághasson. Gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni, hogy ki a legális és ki nem, ezért inkább soha ne adj készpénzt az utcai koldusoknak. Viszont ha segíteni szeretnél, vegyél nekik élelmiszert vagy adj nekik régi ruhákat.

A jetski-trükk

Főleg Thaiföldön gyakori, hogy a jetski-bérlés után ki akarnak velünk fizettetni olyan károkat, amiket nem mi okoztunk. Pont ezért fontos akár lefotózni még a bérlés előtt, hogy milyen sérülések vannak már az eszközön.

Csoportkép

Miközben egy forgalmas turisztikai helyszínen vagy nevezetességen lógsz, egy helyi felajánlja, hogy készít rólad és barátaidról egy csoportképet. Miközben pózolsz a fantasztikus új Facebook posztodhoz, felnézel, és észreveszed, hogy az új barátod teljesen eltűnt. A drága fényképezőgépeddel együtt. Ha muszáj, kérj inkább turistatársakat mg erre, és viszonozd nekik a szívességet.

Hamis WiFi

Bár manapság szinte bárhol találhatsz WiFi-t, az ingyenes kapcsolatok némelyike veszélyes lehet. A hackerek csábító, de nem biztonságos wifi hotspotokat állítanak fel nyilvános helyeken, amelyekhez a gyanútlan áldozatok mohón csatlakoznak - így a tolvaj hozzáférhet a számítógépéhez, jelszavaihoz, online fiókjaihoz és még sok máshoz.

Akár az összes megtakarításodat is leemelhetik a kártyádról másodpercek alatt.

Mindig kérdezd meg a szálloda/kávézó/repülőtér személyzetét, hogy melyik a hivatalos wifi-kapcsolat. Az összes online tevékenységed titkosításához használj VPN-t, azaz virtuális magánhálózatot. Én a Private Internet Access nevű szolgáltatást használom.

Hamis busz/vonat/repülőjegyek

Ha valaki felajánlja, hogy kedvezményesen ad el neked vonatjegyet, hogy elkerülöd a sorbanállást, esetleg egy taxisofőr felajánlja, hogy elvisz a barátjához, aki egy helyi utazási iroda, gyanakodj! Az általuk árult jegyek lehet, hogy nem valódiak, és mire rájössz, a csalók már el is tűntek a pénzeddel

Mindig a hivatalos jegyirodában vagy weboldalon vásároljon közlekedési jegyet.