Így jutnak be soron kívül az orvoshoz a kiváltságosak 2024-ben: nem titok, itt az árlista

A magyarok nem különösebben szeretnek szűrővizsgálatokra járni, miközben akár egy egyszerű vérvétel, vizeletvizsgálat is sorsdöntő lehet. Az elmúlt években rá lehetett fogni a koronavírus járványra, hogy nem mentünk el az éves, hároméves, ötéves kivizsgálásokra, 2024-ben azonban itt az ideje felkeresni az orvosunkat, beutalót kérni és nem halogatni tovább a vizsgálatokat. A szűrővizsgálatokat elvégeztethetjük a tb terhére, vagy akár magánúton is. Utóbbi esetben valószínűleg kevesebbet kell várnunk, viszont ez nem lesz ingyen. A Pénzcentrum összegyűjtötte a nem és életkor szerint ajánlott szűrővizsgálatokat, és annak árait magánszolgáltatóknál.

Hiába rettegnek a magyarok a daganatos megbetegedésektől, mégsem hajlandók eljárni a rendszeres szűrésekre - ezt mutatják különböző felmérések. Rengetegen nem is tudják, milyen szűréseket milyen időközönként javallott megismételni, miközben a komoly betegségek kialakulásának megelőzésében kardinális szerepe lenne a szűrővizsgálatoknak. Akár egy egyszerű vérvétel, nyaki CT vagy bőrgyógyászati szűrés is életet menthet! Ne sajnáljuk az időt, hogy eljussunk az ajánlott szűrésekre, mert minden korai halálozásért nagyban felelős megbetegedés esetén a korai felismerés lehet a túlélés kulcsa.

Sőt, nincs is szükség arra, hogy az ördögöt a falra fessük, hiszen nem csak a vezető haláloknak számító daganatos betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, stb. esetében lehet döntő szerepe a rendszeres vizsgálatoknak. Elég egy influenza-, vagy covid-fertőzés, amelyen mára már csaknem mindenki áteshetett, amelyből nem épültünk fel 100%-osan, visszamaradtak tünetek, szövődmények. Ha korábbi betegségeink szövődményekkel sem foglalkozunk, visszatérő tüneteinket a szőnyeg alá söpörjük, vagy nem veszünk tudomást a meglévő krónikus betegségünk rosszabbodásáról, azzal is okozhatunk komoly egészségügyi gondokat magunknak. Pedig elég lett volna évente 1-2 szűrővizsgálatra elmennünk.

A legtöbb panasz, amit hallani lehet, hogy sokat kell várni, mire sorra kerülünk egy-egy vizsgálatnál. Ez jelenti felmérések szerint a fő különbséget a lakosság számára a magán- és állami ellátás között is: nem a szolgáltatás minősége, a személyzet felkészültsége, vagy más tényezők, hanem a várakozási idő. Ha ezt lerövidítenénk, akkor azonban fizetnünk kell a szolgáltatásért. De vajon mennyit? Ez a másik leggyakoribb kifogás, hogy milyen drágák a szűrővizsgálatok magánban. Valóban olyan drágák ezek a vizsgálatok? Lehetséges, hogy nem is kell olyan sokat fizetni értük, mint gondolnánk.

A legfontosabb szűrések, amikre mindenkinek el kellene mennie

Rengeteg vizsgálat van, amely kortól és nemtől függetlenül javasolt mindenkinek évente legalább egyszer. Sok magyarnak a munkaegészségügyi éves vizsgálatának keretében ezek benne is vannak, de nem minden munkahely küldi éves szűrésre a dolgozóit. Valamint vannak olyan vizsgálatok is, melyeket a lakosságnak magának kell megszerveznie, mint például a fogászati állapotfelmérés.

A legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés állami ellátás keretében is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Aki mégis a magánszolgáltató mellett dönt, az elég széles skálán mozgó árakkal találkozhat.

A teljes vérkép (vagy "nagyrutin", "nagylabor") árak széles skálán mozognak, mely függ attól, milyen értékeket mutatnak ki pontosan a vizsgálat során, felszámítanak-e mintavételi költséget, jár-e hozzá vizeletvizsgálat, stb. Találhatunk vér + vizelet vizsgálatot is 10 ezer forintért, széles körű nagylabort 9-16 ezer forintért, ezekhez jöhet még hozzá 2-5 ezer forint mintavételi díj. Ha olcsón szeretnénk nagylabort csináltatni, akkor érdemes lehet figyelni az akciókat az egyes szolgáltatóknál, mert gyakran az ilyen alapvizsgálatokra adnak kedvezményeket. Az egyes helyszínek árazásában is lehetnek nagy különbségek, ezért megéri tájékozódni az árakról.

A teljes vizelet + üledék vizsgálatok ennél olcsóbbak voltak és maradtak is: nagyjából 2000 forintot kérnek el a szolgáltatók, bár ez is lehet feláras, ha van mintakezelési költség. Érdemes lehet a vérképet és a vizeletvizsgálatot egyben megcsináltatni magánúton és államiban is. A magánszolgáltatóknál gyakran vannak kombinált csomagok, amik jellemzően olcsóbbak is, mint a két vizsgálat külön-külön.

A magánszolgáltatások nagy előnye lehet még, hogy megvehetjük őket csomagban, EKG-val, vérnyomásméréssel, általános állapotfelméréssel, akár ultrahanggal, CT-vel, stb. Az állami ellátás keretében arra nincs lehetőség, hogy egy időpontban túleshessünk a sokféle vizsgálaton. Gyakran az ilyen csomagok ajánlatai kedvezőbbek is, mintha egyesével vennénk részt a vizsgálatokon. A bennük foglalt szolgáltatások függvényében elég széles skálán mozognak az árak: 60-130 ezer forint is lehet egy alap szűrési csomag. Ezért érdemes lehet alaposan tájékozódni az árakról és a csomagok tartalmáról, igénybe vehető kedvezményekről!

A fogorvosi állapotfelmérés, konzultáció ára már sok helyen már 10 ezer forint körül mozog. Amennyiben valamilyen problémát is találnak, a költségek is nőhetnek. Ezért szolgáltatót is úgy érdemes választani, hogy nemcsak a konzultáció árát nézzük: lehetséges, hogy az kedvezőbb, mint máshol, a fogtömés viszont a duplája. Jelenleg a fogászatok között árazásban nagy lehet a szórás, hiszen az energiaválság nagyban sújtotta a fogászatokat, így sok helyen kénytelenek voltak árat emelni, míg máshol nem jelentett akkora érvágást a rezsikrízis. Ugyanez igaz lehet más szolgáltatókra, pl. röntgenközpontokra is. Szánjuk rá az időt és tájékozódjunk alaposan az árakról, mielőtt túl drágának ítéljük az első néhány találat alapján!

A tüdőszűrés ugyancsak azok közé a vizsgálatok közé tartozik, melyet érdemes elvégeztetni mindenkinek rendszeresen. A magán tüdőszűrés egyik nagy előnye, hogy nem kell hozzá beutaló, vagyis a háziorvossal nem kell előtte egyeztetni, valamint a helyszínt is a beteg választhatja meg. Amíg a korábbi években egyszerűen találhattunk tüdőszűrő vizsgálatot 10 ezer forint alatt, addig ma már ez nem olyan egyszerű. Általánosságban igaz, hogy azokon a helyeken, amelyek speciálisan képalkotó diagnosztikával (röntgen, ultrahang, CT) foglalkoznak, olcsóbban találhatunk vizsgálatot, mint a sokkal több szolgáltatást kínáló helyeken.

A tüdőszűrés esetében érdemes lehet az állami vizsgálóhelyeken tájékozódni. Például az Uzsoki Utcai Kórház Tüdőszűrő Állomásán 40 éves kor felett évente egy alkalommal beutaló nélkül, ingyenesen igénybe vehető a tüdőszűrés vizsgálat. 18-40 éves kor között beutalóval kérhető a vizsgálat, melynek költsége 1700 forint - ez már tavaly, és a korábbi években is így volt.

A mindenkinek javallott legalapvetőbb éves szűrések tehát 20-50 ezer forintba is kerülhetnek magánúton.



40 éves kor alatt ajánlott

A fiatal nőknek évente ajánlott nőgyógyászati vizsgálatra és méhnyakrák szűrésre menni. Ilyen vizsgálatot már szinte egyetlen magánszolgáltatónál sem találunk 20 ezer forint alatt. Attól függően, milyen vizsgálatokat végeznek (HPV-szűrés, ultrahang, citológia, stb.) akár 50 ezer forintra is rúghatnak a költségek. A legalapvetőbb vizsgálatok viszont kevés helyen kerülnek 30 ezer forintnál többe.

A mammográfia szűrést is érdemes 3-5 évenként csináltatni, főként 30-35 éves kor felett. Akárcsak a nőgyógyászati vizsgálat, a mammográfia szűrés is 20 ezer forintnál többe kerül a legtöbb helyen. Sőt, vizsgálati típustól függően 30-40 ezer forintot is elkérhetnek, a komplex emlővizsgálatért pedig akár 50-60 ezer forintot is otthagyhatunk.

3-4 évenként ajánlják a bőrgyógyászati szűrést is, ha pedig vannak gyanús anyajegyeink, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A konzultáció, vizsgálat ára sok mindentől függ. Akárcsak a fogorvosnál, kifoghatunk olyan szolgáltatót, ahol a konzultáció nem nagy költség, de a nőgyógyászathoz hasonlóan attól függően is fizethetünk, mit is vizsgál rajtunk az orvos. Van, ahol anyajegyszűrés is van az árban, esetleg anyajegyenként kell fizetni, vagy konkrét panasz is kivizsgálásra kerülhet. Érdemes alaposan tájékozódni, mit foglal magában a vizsgálati költség, amely akár 30-60 ezer forint is lehet.

Előbb-utóbb be kell iktatni a naptárba azokat a szűréseket is, amelyeken régen, vagy még sosem vettünk eddig részt. Ilyen például a hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat, mely a kisebb epe- és veseköveket, májelváltozásokat, hasnyálmirigy és lép állapotát vizsgálja. A kismedencében a húgyhólyag, a méh, és a petefészek esetleges elváltozásaira deríthet fényt a szűrés. Ezek a vizsgálatok is megdrágultak, kombináltan 30-35 ezer forintért találjuk meg a magánárlistákon. Ez esetben is érdemes figyelni a kedvezményes lehetőségeket.

Ugyancsak fontos vizsgálat a pajzsmirigy és nyaki lágyrészek ultrahangja, mely során cisztákat, nyirokcsomó elváltozásokat, daganatot, göböket, gyulladást keresnek. Attól függően, mennyire széles körű a vizsgálat, és hol végeztetjük el, ára nagyjából 25 ezer forintnál kezdődik. A két vizsgálat együttes ára nagyjából 35 ezer forintnál kezdődik, de lehet akár 70 ezer forint is. Érdemes ez esetben is a kombinált lehetőségeket keresni.

Ajánlott lehet mellkasröntgent is csináltatni, mely jellemzően kiterjedtebb vizsgálat egy tüdőszűrésnél. Ha egyébként is esedékes a tüdőröntgen, de még sosem csináltattunk teljeskörű mellkasröntgent, érdemes lehet emellett dönteni. A vizsgálat során a tüdő, a szív, a bordák és a rekeszizom állapotát vizsgálják, így kimutatható a tüdőgyulladás, tüdődaganat, TBC, szívbetegség, légmell, stb. Az alapvizsgálat ára 20 ezer forint körül mozog, szolgáltató válogatja, hogy emelték-e az árakat tavaly óta. Ahol emeltek, ott 30 ezer forint is lehet egy ilyen vizsgálat.

Még egy érv amellett, hogy a szűrővizsgálatokat nem érdemes halogatni: tavaly óta sok vizsgálat jelentősen drágult, ilyen infláció és energiaárak mellett pedig nem valószínű, hogy megáll az áremelkedés. Minél előbb sort kerítünk a javallott vizsgálatokra, annál valószínűbb, hogy megússzuk a következő áremelési hullámot. Utána pedig ismét le van a gond a vizsgálatról a következő 3-5 évre.

Az említett szűrővizsgálatokat 40 éves kor alatti férfiaknak is ugyanúgy érdemes elvégeztetni, az ő esetükben a hasi és kismedencei ultrahang ugyanúgy a belső szerveket vizsgálja, csak azok mellett a prosztatát is. A férfiaknak érdemes beiktatni ezek mellett még egy terheléses vércukorvizsgálatot is. Az alapvizsgálat ára 6-10 ezer forint + egyes helyeken mintavételi költség. Vannak kiterjedtebb vizsgálatok is, melyek ára 15 ezer forintnál kezdődik és több mint 30 ezer forint is lehet. Érdemes lehet háziorvossal, szakorvossal egyeztetni, mielőtt kiválasztjuk a vizsgálatot.

Ha csak ellenőrizni szeretnénk, nincs-e gond a vércukrunkkal, jó tudni, hogy alapvető vércukorszint-, koleszterin és vérnyomásmérést egyes patikákban is végeznek, ahol csak a tesztcsík árát kell megtérítenünk. Természetesen a tesztcsíkos vizsgálat nem mutatja meg ugyanazt, mint az orvosi szakvizsgálat, de biztosan több, mintha egyáltalán el sem megyünk semmilyen vizsgálatra. Hogy az adott patikában végeznek-e ilyen vizsgálatot, és mennyiért, arról helyben érdemes tájékozódni.

Férfiaknak mindenképpen ajánlott még 40 éves kor előtt egyszer a hererák-, és a prosztatarák-szűrést is elvégeztetniük. Egy hereultrahang ára hasonló más diagnosztikai ultrahang-vizsgálatokéhoz. Akár már 20 ezer forintért is találni, de a leggyakoribb ár 30 ezer forint felett van a magánszolgáltatóknál. A fiatal férfiaknak ajánlott továbbá már 40 év alatt is elvégezniük valamikor a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálatát, amely az agyi érszűkületeket deríti fel, megelőzhetővé téve egy esetleges stoke-ot. A vizsgálat ára a here és más ultrahang vizsgálatokhoz hasonló. Gyakran együtt is kérhető a pajzsmirigy vizsgálattal, ebben az esetben is igaz, hogy a két vizsgálat ára együtt kedvezőbb, mint külön-külön.

Ha egyszerre szeretnénk letudni a vizsgálatokat, amelyek 3-5 évente esedékesek, akkor érdemes szétnéznünk a különféle szűrőcsomagok között, amelyeket a magánszolgáltatók kínálnak. Ha 2-3 vizsgálatot külön végeztetünk el, találhatunk ugyanazért az árért kombinált csomagokat, amiben benne van minden a felsoroltak közül. Az ilyen csomagok ára könnyen elérheti a 100 ezer forintot, és minél szélesebb körű, annál drágább lehet - akár még 300 ezer forintba is kerülhet. Azt mindenki maga tudja, milyen vizsgálatokat érdemes számára elvégeztetni a családi kórtörténetből kifolyólag, vagy egészségi állapotából adódóan. Van, akinek megérheti a drágább csomag is, ha minden vizsgálat benne van, amely számára szükséges. A kulcs itt is a tájékozódás.

40 éves kor felett

A férfiak számára 40 éves kor felett már sokkal több szűrővizsgálat ajánlott. A már említett szűréseken túl 40 felett mindenkinek érdemes csináltatnia egy tumor markereket vizsgáló vérképet. Ennek ára jellemzően 25-30 ezer forint, de még egyes szolgáltatóknál ki lehet fogni 20 ezer forint alatt is. Az ár nagyban eltérhet nemenként, mert nők esetében több értéket vizsgálnak, illetve vannak speciálisabb csomagok férfiaknak is, melyek többe kerülnek. Ebben az esetben is lehetséges, hogy a mintavételi díjat külön felszámítják.

Férfiaknak 40 felett már érdemes a vizeletvizsgálat mellett székletvizsgálatot is rendszeresen végeztetni. 6000 forint alatt már nemigen találunk ilyen vizsgálatot magánszolgáltatónál, jellemzőbb a 10 ezer forint feletti díjszabás. Ha speciális vizsgálatokra is szükség lenne, akkor még magasabb lehet ez az összeg.

Ha van valamilyen elváltozás, panasz, vagy öröklődő hajlam, akkor mindenképp javallott a vastagbél vizsgálata CT-vel is. Ez egy drágább fajta vizsgálat, melynek ára 70-120 ezer forint között mozog a magánklinikákon. Ezt a vizsgálatot nem kell évente végeztetni, de 40 év felett - főként panasz, egyéb indok estén - férfiaknál különösen fontos.

Ebben a korban ajánlott már a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálat is, mellyel a tüdőrák már korai stádiumban kimutatható, olyan kis méretű gócok, daganatok is felfedezhetőek általa, amelyek egy röntgenvizsgálaton nem látszanak. Ilyen vizsgálat már ritkán kerül 30 ezer forintnál kevesebbe.

A 40 év feletti nők esetében az addigi vizsgálatok mellett fontos a csontsűrűség-vizsgálat elvégzése. Attól függően, milyen kiterjedt területen vizsgálnak, akár 10 ezer forint alatt is találhatunk ilyen szűrést magánszolgáltatónál. Jellemzőbb azonban, hogy a több területet vizsgáló szűrés 20 ezer forintnál kezdődik, de könnyen a duplája is lehet. Ez esetben is érdemes figyelembe venni háziorvos, szakorvos ajánlását.

A nők esetében fontos lehet a kardiológiai vizsgálatok elvégzése is, melynek ára legalább 20 ezer forint, de két- vagy háromszorosa is lehet kiterjedtségétől függően. Továbbá ebben a korban a nőknek is ajánlott már a vastagbél vizsgálat CT-vel, és a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata, akárcsak a férfiaknak.

A tumor markeres vérvizsgálat nők számára jóval drágább is lehet, mint a férfiaknak, mert nők esetén többféle tumor markerre történik a szűrés. Így a költség jellemzően 40 ezer forint, de szélesebb körű vizsgálatokért akár 80 ezer forintot, vagy többet is elkérhetnek a szolgáltatók.

Az árak emelkedése kapcsán általánosságban elmondható, hogy a 2020-as években nem történt jelentős drágulás egészen 2023 második feléig, illetve 2024 elejéig. Addig a magánszolgáltatók tartottak egy árszintet, minimálisan emeltek a korábbi évek gyűjtései alapján. Most azonban azt láthattunk, hogy minden költség emelkedett, nem ritkán akár a duplájára is egy-egy vizsgálat esetében.

Egészségpénztárral még olcsóbb

Ha valaki arra adná a fejét, hogy sort kerít minden ajánlott szűrésre, és magánszolgáltatást vesz igénybe, akkor mindenképp érdemes lehet egészségpénztári megtakarításból fedeznie a költségeket. Az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítás során a befizetett összeg után 20 százalékos szja-visszatérítést lehet igénybe venni, maximum évi 150 000 forintos értékhatárig. Ez könnyen összegyűlhet, ha az egész éves gyógyszerköltségeket, a szűrővizsgálatok árait, minden egészségügyi kiadást összeadunk a családban - ugyanis a családtagok lehetnek kedvezményezettjei a megtakarításnak.

Amennyiben nagyobb egészségügyi kiadás elé néz valaki - mint például a fent említett szűrővizsgálatok - és nincs egészségpénztári megtakarítása, mindenképpen érdemes nyitnia egyet, mert az adó-visszatérítéssel sokat spórolhat. A legtöbb magánszolgáltató le van szerződve az egészségpénztári szolgáltatókkal, így egyszerűen fizethetünk ilyen megtakarításból. Az egészségre pedig mindig érdemes félretenni, akkor is, ha éppen nem számítunk nagyobb kiadásra, mert bármikor jól jöhet a későbbiekben is más célokra is a tartalék: gyermekvállalásra, jelzáloghitel törlesztésre, táppénz kiegészítésre, stb.

Mi mindenre jó az egészségpénztár?

Az egészségpénztárakba magánszemély és munkáltató egyaránt befizethet, illetve ilyen megtakarítási szerződést bárki köthet. A befizetések egy egyéni névre szóló számlán íródnak jóvá, ahogy az adóvisszatérítés is. A pénztártagok, illetve közeli hozzátartozóik igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait. A befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez. A megtakarítás örökölhető.

Lehetőség van az egészségpénztár a pénztártagok, illetve közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, vagy életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások igénybe vételére is. A kiegészítő biztosítás ez esetben adómentes, viszont az életmódjavító egészségpénztári pénztári szolgáltatások adókötelesek. Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja:

egészségügyi szolgáltatás , mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján;

, mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; otthoni gondozás , amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;

, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása;

és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása; látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás , mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;

, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; életvitelt elősegítő szolgáltatás , amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;

, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet; a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál;

támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál; a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;

árának támogatása; pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások , amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén;

a pénztártag halála esetén; OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása ;

; szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése.

Látható, hogy mennyiféle szolgáltatás esetén fizethetünk egészségpénztári megtakarításból. Nem csak speciális esetekben, hiszen magánúton sokan elmennek olykor-olykor fogászatra, nőgyógyászatra - ezek a leggyakrabban igénybe vett magánszolgáltatások - vagy vesz gyógyszert a patikában. Rengetegféle termék akár a drogérialáncoknál is levásárolható, vagy speciális diétához nélkülözhetetlen termékek vásárolhatók belőlük.

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának támogatásáról

Az MNB oldalán részletesen felsorolja, mi számít finanszírozható gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek. Lényeges, hogy minden - jogszabályban meghatározott - emberi alkalmazásra kerülő gyógyszer, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszer (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) finanszírozható. Nem jelentenek kivételt az egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények, illetve orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása.

Továbbá finanszírozhatók közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok; bizonyos anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek; illetve egyes speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, gluténmentes speciális élelmiszerek. A tb-támogatottan rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök esetében is az ár részben vagy egészben egészségpénztárról is fizethető - ennek minden esetben érdemes utánanézni, hogyan, milyen mértékben.

Egyes orvostechnikai eszközök; csecsemő- és betegápolási cikkek; gyógyvizek és gyógyiszap; sőt bizonyos gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek is megvásárolhatók, illetve a korábban felsorolt termékek házhoz szállítása is fizethető megtakarításból.

Nyújtható életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások:

természetgyógyászati szolgáltatás , amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet;

, amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet; sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható;

vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható; gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása.

Az adott egészségpénztár által nyújtott szolgáltatásokról részletes információk az egészségpénztáraknál állnak rendelkezésre.

Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások

A legtöbb egészségpénztár ma már önsegélyező pénztár is egyben, így jelentősen bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre.

gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások , melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe;

, melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe; munkanélküliségi ellátások , melyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak;

, melyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak; tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek , melyeket a pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújthat;

, melyeket a pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújthat; betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek , melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

, melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése halál esetén , mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja;

, mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja; nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás , mellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;;

, mellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;; valamint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása - hogy melyek ezek, az egészségpénztáraknál soroltuk fel részletesen.

- hogy melyek ezek, az egészségpénztáraknál soroltuk fel részletesen. közüzemi díjak : finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

: finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet; lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása : amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

: amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet; otthoni gondozás : amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;

: amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; idősgondozás támogatása : a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására.

: a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására. l átássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás , mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;

, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet.

Ezen felül adóköteles életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatásnak minősül a gyógyteák, valamint fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása.

Fontos, hogy az önsegélyező pénztári megtakarításokat a legtöbb kiegészítő szolgáltatásra csak akkor lehet felhasználni, ha az összeg már 180 napon túl rendelkezésre áll a számlán!



Nincs veszve semmi, ha nincs visszaigényelhető adó

Több olyan eset is lehetséges, amikor nincs miből visszaigényelni az adót. Ahogy lapunk kérdésére a pénztárak is említették: például a 25 év alattiak adómentessége miatt ők nem tudják kihasználni ezt a megtakarítási formát. De nem csak ők járnak ebben a cipőben, ott van

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK);

az első házasok kedvezménye (EHK);

a családi kedvezmény (CSK) és a családi járulékkedvezmény (CSJK);

a személyi kedvezmény (SZK);

a 25 év alattiak SZJA kedvezménye mellett.

Vagy például a nyugdíjasok, akik nem adóznak, szintén nehezebb helyzetben vannak, pedig jellemzően nekik a legnagyobbak az egészségügyi kiadásaik. Érdemes az ilyen megtakarításra ezért inkább családi megtakarításként gondolni: mivel a közeli hozzátartozók költései is számítanak, aki nem adózik, közeli hozzátartozóként még mindig részesedhet az egészségpénztári előnyökből! A legtöbb pénztárnál társkártyát is lehet igényelni.