Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: rengeteg iskolást érint

A magyar közéletben szokás leminősíteni és szapulni az iskoláinkat, az iskolarendszerünket, persze lehetne jobb is, és van is még mit javítani rajta, de ne becsüljük alá se - mondta Orbán Viktor a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.

Cikkünk frissül...

Van néhány tulajdonság, ami közös a diákokban, az oktatókban és a miniszterelnökökben - hiszen az államvezetés is egy szakma. Az első közös pont a kíváncsiság, amivel egy régi problémát képesek vagyunk új nézőpontból megvizsgálni, a második a kreativitás, amivel megoldást keresünk, a harmadik a kitartás, enélkül ugyanis egy nehézség után félbehagynánk az egészet, a negyedik pedig az együttműködés, mert egyedül - család, tanárok, barátok, kollégák nélkül - senki sem tud maradandót alkotni - mondta Orbán Viktor a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.

A magyar közéletben szokás leminősíteni és szapulni az iskoláinkat, az iskolarendszerünket, persze lehetne jobb is, és van is még mit javítani rajta, de ne becsüljük alá se. A magyar diákok sikere itthon és a nemzetközi mezőnyben egyben a magyar oktatás dicsérete is, ebben külön elismerés illeti a tanárokat

- magyarázta a kormányfő.

Az oktatók, tanulók és szüleik nyitottak a változásokra, a kormány pedig folyamatosan megújítja a rendszert - sorolta. Javulnak a tanulmányi eredmények, tíz általános iskolát elvégző diákból ma már hat a szakképzésben folytatja, a legnépszerűbb iskolatípus a technikum, „ez az iskolarendszer igazi fokmérője”.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA