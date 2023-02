Újra bevezethetik a sorkatonaságot Magyarországon? Megszólalt a honvédelmi miniszter

Egy képviselő kérdezte a honvédelmi minisztert arról, mik a tervei, miként hajtaná végre a Magyar Honvédség állományának megtöbbszörözését. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elárulta, nem szerepel a kormány napirendjén kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása.

Harangozó Tamás MSZP-s képviselő kérdezte a honvédelmi minisztert arról, miként tervezi végrehajtani azt a bejelentett tervet, hogy a Magyar Honvédség jelenlegi 37 ezer fős létszámplafonjának megtöbbszörözze, és a jelenleg is üres 8-10 ezer üres pozíció mellett az így létrejövő új pozíciókat is feltöltse - számol be a 24.hu.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szűkszavú válaszában jelezte, hogy az Orbán-kormány mindent megtesz azért, hogy vonzóvá tegye a fiatalok számára a haza szolgálatát, és arra törekszik, hogy a magyar haderőt a lehető legfelkészültebb állapotba hozza a lehető legrövidebb időn belül. A Kormány napirendjén továbbra sem szerepel a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása.

Hadkötelezettség Magyarországon

Magyarország honvédelmének van egy békeidőszaki és egy rendkívüli időszakban életbe lépő szabályrendszere – a hadkötelezettség más jelent ebben a kettőben. Az viszont biztos, hogyha helyzet van, Magyarországon a 18-50 közötti férfiak hadba hívhatók.

A honvédelmi kötelezettségeket az Alaptörvény határozza meg, mely szerint minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárra érvényes a honvédelmi munkakötelezettség a rendkívüli állapot idején, illetve a polgári védelmi kötelezettség, ha honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátására van szükség.