Tényleg ennyit fizet a munkásszállón a Fekete Vonat sztárja? Itt valami nagyon nem stimmel

A Fekete Vonat zenésze, Fehér Tibor, azaz Beat egy friss nyilatkozatában arról beszélt, hogy munkásszálláson lakik, amiért naponta 15 ezer forintot fizet. Utánajártunk, léteznek-e ennél olcsóbb lehetőségek Budapesten azok számára, akiknek hirtelen olcsó szállás kell hosszabb távra. De utánajártunk annak is, mennyit kereshetne eredeti szakmájában a rapper.

Mint ahogy arról beszámoltunk, rájár a rúd a Fekete Vonat énekesére: kiderült, egy munkásszálláson lakik 3 hónapja, miután októberben elköltözött otthonról, összeveszett ugyanis a feleségével.

„Napi 15 ezer forintba kerül a munkásszállás, erre 800 ezer forint ment el eddig” – nyilatkozta a Borsnak, majd hozzátette: „Én eddig szobafestőként dolgoztam, havi 150 ezer forintot kerestem. Jól jött az előleg. Abból azonban ma már nincs semmi. Most azt sem tudom, hogyan fogom a következő napokat kifizetni, és mit fogok enni. Nyilván, ha hazamennék ehetnék, de én ennél büszkébb ember vagyok. Büszke és éhes! Ez lettem én.”

A napi 15 ezres szállás kicsit soknak tűnik, főleg mivel mint említette, saját fürdő nem is jár a szobához. A Pénzcentrum utánanézett, menyiben kerül egy munkásszállás egyetlen éjszakára. Ekkora napidíjjal számolva Beatnek egy hónapban kb 450 ezer forintot kell fizetnie – ezért már egy nagyon fullos albérletet is lehet találni. Persze ott feltehetően 2-3 havi kauciót is elkérnek a tulajdonosok, plusz olyannak adják ki jellemzően, akinek van bejelentett, biztos állása és közjegyző előtt szerződésben vállalja, hogy meghatározott ideig ott lakik, fizetni fogja a bérleti díjat és a lakhatás egyéb költségeit.

De a napi 15 ezer forintnál azért léteznek olcsóbb opciók is, nem mintha azt feltételeznénk, hogy Fehér Tibor nem járta körbe a lehetőségeit, csak elméleti szinten körülnéztünk a fővárosi szálláspiacon.

A Munkásszálláskereső oldalon azt látjuk, hogy már napi 4 ezer forintért is lehet bérelni ágyat, igaz a külön lakrész nem garantált, 3-4 ágyas szobákat hirdetnek, és feltehetően nem lehet csak úgy becsatlakozni mondjuk egy építkezésen dolgozó brigádhoz.

Ha a legnagyobb szálláskereső oldalakon körülnézünk, akkor az látszik, hogy Budapesten a legolcsóbb szállás 3 ezer forintba kerül éjszakánként egy belvárosi hostelben – igaz itt 6-8 emberrel kell osztozni egy szobán és a fürdőszobán. Ezekben rendszerint fiatal külföldi turisták laknak pár napot, akik szeretnek utazni, minél több országba eljutni, de anyagi lehetőségeik még korlátozottak. Hogy ezeket hosszú távra kiadják-e az üzemeltetők, nagy kérdés, inkább nem jellemző.

Ha kizárjuk a hosteleket a keresésből, és csak a fővárosi panziókra szűrünk, még akkor is találni sokkal-sokkal olcsóbb lehetőségeket, mint a 15 ezres munkásszállás: akár már 7800 forintért is bérelhető külön szoba éjszakánként egy személynek – ezeket már jellemzően ki szokták adni hosszú távra, és hosszabb tartózkodás esetén még akár árengedményt is adhat a tulajdonos. Kifejezetten egyszerű, de a képek alapján tiszta kisszobákról van szó.

kép: szallas.hu

De ami a legmeglepőbb, hogy még hotelszobát is lehet találni 10 ezer forintért, méghozzá a Sas-hegy lábánál.

Nyilván, csak elméleti fejtegetésekről van szó, a zenész konkrét helyzetét, a kialkudott feltételeket nem ismerjük, ám az is érdekes, amit a nyilatkozat második felében mondott: eddig szobafestőként dolgozott, amivel havi 150 ezer forintot keresett. Ez minden bizonnyal így van, ugyanakkor ez rendkívül kevés pénz egy ilyen keresett szakmával rendelkezőnek.

Magyarországon törvényben rögzítik a kifizethető legkisebb béreket, mégpedig minimálbér és a garantált bérminimum – köznyelven szakmunkás minimálbér, diplomás minimálbér – formájában.

A minimálbér és a szakmunkás minimálbér összege évente emelkedik: a legfrissebb minimálbér kormányrendelet a minimálbér 2023 összege tekintetében +16%-os, a szakmunkás minimálbér 2023 összege esetében pedig +14%-os emelést állapít meg. A 2023 szakmunkás minimálbér összege ennek tekintetében bruttó 296.400 Ft-ra, a minimálbér pedig bruttó 232.000 Ft-ra emelkedett 2023 januárjától. (Figyelem: akkor jár Magyarországon valakinek a szakmunkás minimálbér, amikor egy olyan pozíciót tölt be, ami valamilyen végzettséget (pl. szakképzettség, érettségi) ír elő – a tévhitekkel ellentétben nem a dolgozó végzettsége számít, hanem a pozíció előírása, így előfordulhat, hogy valaki a diplomája ellenére is csak minimálbért kap, ha a munka nem igényel semmilyen szaktudást.)

A szakmunkás minimálbér 2023 nettó összege alapesetben, a járulékok levonását követően nettó 197.106 Ft marad.

Azonban egy olyan keresett szakmában, mint amilyen a szobafestő-mázoló, akár a minimálbér többszörösét is meg lehet keresni. Egy jó burkoló vagy szobafestő akár 500-600 ezer forintot is megkeres havonta – mondta el még 2022. elején a vg.hu-nak egy hidegburkolásban jártas, budapesti székhelyű építőipari vállalkozó. Hozzátette, hogy mindenhol szakmunkáshiány van, szinte már nincs olyan szakma, amely ne küzdene ezzel a problémával. Persze nem tudjuk, hogy Beat mikor dolgozott a szakmájában, lehet az már régebben volt, amikor még nem volt ilyen égető a hiány, és nem kerestek félmilliót a szobafestők. Mindenesetre ma ez egy jó szakmának, amiben vannak lehetőségek, igaz, nem könnyű, a fizikai megterhelés jelentős.