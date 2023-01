Új személyi igazolvány 2023: ezt kell tudnod a személyi igazolvány igénylése, cseréje, pótlása kapcsán

A személyi igazolványunk a jogosítványunk és a lakcímkártyánk mellett az egyik legfontosabb, személyi azonosítást szolgáló okmányunk, éppen ezért mindig fontos tudnunk, mi a teendő, ha valamiért új személyi igazolvány igénylése szükséges. Nézzük, mit érdemes ismernünk a személyi igazolvány 2023 tudnivalókkal kapcsolatban: személyi igazolvány hány éves kortól kell egy gyereknek, mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány 2023 évében, illetve az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el? Mi a teendő, ha ellopták a személyi igazolványunkat vagy megsérült?

Cikkünkben eláruljuk, mi mindent érdemes tudnunk a személyi igazolvány igénylése kapcsán: mutatjuk, mi az e személyi igazolvány és hogy néz ki az e személyi igazolvány, hogyan igényelhető új személyi igazolvány. A személyi igazolvány igénylése mellett eláruljuk, hogyan történik a személyi igazolvány cseréje, ha az okmány megrongálódik, illetve hogyan kell eljárnunk, ha a személyi igazolvány lejárt. Mutatjuk, a személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el 2023 évében, az új személyi igazolvány szám hol található, a személyi igazolvány ügyintézés hány nap alatt megy végbe!

2023 személyi igazolvány: Gyakori kérdések és válaszok

A személyi igazolvány ügyintézés 2022 évéhez képest (ugyanígy korábban, a személyi igazolvány 2021 évi ügyintézési tudnivalói) nem változott, azonban érdemes tisztában lennünk azzal, hogy mi az e személyi igazolvány (e-személyi igazolvány) és miben más a használata, mint a régi típusú személyi igazolványnak. Nézzük, milyen gyakori kérdésekkel találkozhatunk a személyi igazolvány ügyintézés kapcsán!

Miért fontos a személyi igazolvány?

A személyi igazolványunk a jogosítvánnyal és az útlevéllel egyetemben az egyik alapvető személyazonosító okmányunk, amit mindig magunknál kell tartanunk, hiszen minden hivatalos ügy intézéséhez, hitelfelvételhez, vagy akár egy egyszerű bolti bevásárlásnál is kérhetnek. Minden magyar állampolgárnak kötelező jelleggel rendelkeznie kell személyi igazolvánnyal, amelyről a személyi igazolvány szám könnyűszerrel leolvasható.

Mi szerepel a személyi igazolványon?

Az okmány tulajdonosának neve, aláírása;

arcképe;

neme;

anyja neve;

a születés helye és ideje;

a személyi igazolvány érvényességi ideje;

a személyi igazolvány szám;

CAN;

QR-kód.

Az új személyi igazolvány szám hol található?

A személyi igazolvány szám, azaz a személyi igazolvány okmányazonosító 6 számból + 2 betűből áll (ne keverjük össze a CAN-nel!). A személyi igazolvány szám a plasztik első, illetve a másik oldalán is szerepel, új személyi igazolvány esetében háromszor is megjelenik. Új személyi igazolvány esetében az okmányazonosítót keressük a fényképes oldalon a fénykép mellett, a születési- és érvényességi idő alatt, illetve a hátoldalon, fehér mezőben, a QR kód és a címer alatt.

Hány éves kortól kell személyi igazolvány 2023 évében?

Jogos kérdés, hogy személyi igazolvány hány éves kortól kell valakinek, hiszen 2019-ben törvénymódosítás történt: habár régen csak 14 éves kortól volt kötelező a személyi igazolvány igénylése, 2019 óta a csecsemőknek is rendelkeznie kell saját személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, TAJ-kártyával, illetve, ha családi adókedvezményt is igénybe vennénk a gyermekre, akkor adókártyával is.

Meddig érvényes a személyi igazolvány?

A személyi igazolvány érvényessége korlátozott ideig tart – amennyiben a személyi igazolvány lejárt, meg kell újítanunk azt. Habár a személyi igazolvány szám mellett a személyi igazolvány érvényességi idő is egyszerűen leolvasható a plasztikról, nem árt, ha tisztában vagyunk vele, mikor kell az okmányt megújítani. A következő érvényességi időkkel számoljunk:

12 év alatti igénylő esetén: a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, az okmány kiállításának napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

18. évét már betöltött igénylő esetén: a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

65 év felett kérhető a személyi igazolvány korlátlan érvényessége.

Mi az e-személyi és hogy néz ki?

Az e-személyi igazolvány gyakorlatilag az új típusú személyi igazolvány, amit felmenő rendszerben vezettek be, 2016-ban. Annyiban tér el az új e-személyi a régi típusú személyi igazolványtól, hogy az új személyi igazolvány egy digitális tárhellyel is rendelkezik (személyi igazolvány chippel), ami megkönnyíti az ügyintézést, lehetővé teszi az elektronikus hitelesítést (elektronikus aláírás létrehozására is feljogosíthat, külön kérvényre). Arról, hogyan kell aktiválni az e-személyi igazolvány digitális tárhelyét, korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Hogyan történik a személyi igazolvány igénylése?

A személyi igazolvány egy olyan okmányunk, amit személyesen kell megigényelnünk (az igényléskor friss arckép és aláírás készül, ujjlenyomatot vesznek) – cselekvőképtelen/korlátozottan cselekvőképességű személy (pl. kiskorúak) esetében a törvényes képviselő/szülő eljárása, hozzájárulása szükséges új személyi igazolvány igénylése esetén. Az igénylést megtehetjük bármelyik okmányirodában, járási hivatalban, nyilvántartási szervnél, konzuli irodában. A személyi igazolvány igénylése során fel kell mutatnunk egy érvényes útlevelet, annak hiányában a születési anyakönyvi kivonatunkat – ne felejtsük el valamelyiket magunkkal vinni!

Személyi igazolványt nem csak magyar állampolgár igényelhet, jogosultak arra bevándorlók, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személyek, illetve a külföldön élő magyar állampolgárok is. Személyes megjelenésében korlátozott személy indítványozhatja a személyi igazolvány kiállítását a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti jegyzőnél, fogvatartott személy esetében pedig a személyi igazolvány kiállítását a büntetés-végrehajtási intézetben lehet előterjeszteni.

Mi a teendő lejárt igazolvány esetén (személyi igazolvány megújítása)?

Amennyiben a személyi igazolvány lejárt, meg kell újítanunk azt – ez néhány évente mindenképpen szükséges, hiszen az okmány csak korlátozott ideig érvényes. A személyi igazolvány igénylése egyszerűen intézhető, elég bármelyik okmányirodába ellátogatnunk és a szükséges okmányok felmutatásával elindítanunk a folyamatot és elkészíttetnünk a friss igazolványképet. Ne felejtsük el magunkkal vinni a lejárt személyi igazolványt, máskülönben fel kell mutatnunk egy érvényes útlevelet vagy az anyakönyvi kivonatunkat!

Mikor indokolt a személyi igazolvány cseréje?

Bármilyen esetben, ha a személyi igazolvánnyal kapcsolatos változás áll fenn (elveszik, ellopják, megsemmisül, adatváltozás történik), azt jeleznünk kell 3 napon belül Ügyfélkapun vagy egy okmányirodában, eltulajdonítás esetében a rendőrségen is. A sérült személyi igazolvány cseréje és az elveszett személyi igazolvány pótlása ugyanolyan feltételekkel történik, mint az első személyi igazolvány kiállítása, az ügyintézés pótlás, illetve a személyi igazolvány cseréje esetében online is kezdeményezhető.

Mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány?

Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el 2023 évében, számíthatunk-e gyors és problémamentes ügyintézésre? A személyi igazolvány ügyintézés ideje alapesetben 8 nap, egyéb esetben 20 napig tolódhat a határidő. A személyi igazolvány elkészültéről SMS értesítést kérhetünk – átvehetjük az okmányirodában személyesen, vagy kérhetjük az okmány kipostázását is.

Az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el?

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nincs személyi igazolványunk (például várunk az új személyi igazolvány kiállítására), akkor az ideiglenes személyi igazolványt kell, hogy magunknál tartsuk – ezt bármelyik okmányirodában kiállítják kérésünkre. Azonnal megkapjuk, ugyanis egy egyszerű, nyomtatott okiratról van szó.

Mennyibe kerül egy új személyi igazolvány?

A személyi igazolvány igénylése illetékmentes (személyi igazolvány kiállítására vonatkozó kérelem). Bármikor szükségünk lehet új személyi igazolvány kiállítására, például, ha házasság miatt vagy más okból kifolyólag névváltozás történik, ha eltulajdonított okmány pótlását kérjük, vagy ha hivatalból történik a személyi igazolvány kiállítása (lejárt az előző személyi igazolvány érvényessége).

A személyi igazolvány ügyintézéssel kapcsolatos egyéb kérdések megválaszolása céljából látogassuk meg a mo.hu oldalát vagy kérjük egy okmányirodai ügyintéző személyes segítségét!