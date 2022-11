Személyi igazolvány kérdések és válaszok: így történik a személyi igazolvány igénylése, cseréje

A személyi igazolvány 2022 évében is az egyik legfontosabb okmányunk, amit napi szinten használunk hivatalos ügyeink intézése közben vagy akár a bolti bevásárlás során. Összeszedtük a leggyakoribb kérdéseket a személyi igazolvány igénylése, cseréje kapcsán, mutatjuk, mit kell tudni az új e-személyi igazolvány használatáról, illetve, hogy mit tegyünk, ha a személyi igazolvány lejárt.

Cikkünkben eláruljuk, mi az e személyi igazolvány és hogy hogy néz ki az e személyi igazolvány – mikor lehet szükség az e-személyi igazolvány használatára? Egy személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el 2020 évében, történt-e valamilyen változás a személyi igazolvány igénylése kapcsán 2022 évében? Hol található a személyi igazolvány szám, hány éves kortól kell személyi igazolvány egy gyereknek?

Mi a személyi igazolvány funkciója?

A személyi igazolvány (SZIG) az egyik alapvető okiratunk, az útlevelünk és a jogosítványunk mellett a személyazonosítást szolgálja. A személyi igazolvány első oldalán található az arcképünk is, a személyi igazolvány szám mindkét oldalról leolvasható. Minden magyar állampolgárnak kötelezően rendelkeznie kell személyi igazolvánnyal!

Hány éves kortól kell személyi igazolvány?

2019 óta már a csecsemőknek is kell személyi igazolvány (korábban 14 éves kortól volt kötelező kikérni), ugyanígy a TAJ-kártya és a lakcímkártya is azonnal jár, illetve, ha családi adókedvezményt veszük igénybe a gyermekre, adókártyát is kell kérni neki.

Milyen adatok olvashatóak le a személyi igazolványról?

A személyi igazolvány 2022 évi verziója tartalmazza:

a nevünket és az aláírásunkat,

a nemünket,

az anya nevét;

a születésünk helyét és idejét;

a személyi igazolvány számát (okmányazonosító: 6 szám + 2 betű);

a személyi igazolvány érvényességi idejét;

CAN – nem összekeverendő a személyi igazolvány azonosító számmal!

fényképes azonosítót;

a QR kódot.

Hol a személyi igazolvány szám?

Hivatalos okiratok kitöltésénél sokan eltévesztik a személyi igazolvány számát (a CAN-nel keverik össze). A személyi igazolvány szám az első és a második oldalon is megjelenik, új típusú személyi igazolvány esetében háromszor is szerepel a plasztikon (a fényképes oldalon a fénykép mellett, a születési- és érvényességi idő alatt, illetve a hátoldalon, fehér mezőben, a QR kód és a címer alatt).

Hogyan történik a személyi igazolvány igénylése?

Személyi igazolványt nem csak magyar állampolgár igényelhet, jogosultak arra bevándorlók, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személyek, illetve a külföldön élő magyar állampolgárok is. A személyi igazolvány igénylése alapesetben személyesen történik (az új személyi igazolványhoz szükséges az arckép készítés, az ujjlenyomatvétel és az aláírás), a papírmunkát bármelyik okmányirodában, járási hivatalban, nyilvántartási szervnél, konzuli irodában elintézhetjük. A személyi igazolvány igénylése során fel kell mutatnunk egy érvényes útlevelet, annak hiányában a születési anyakönyvi kivonatunkat – ne felejtsük el valamelyiket magunkkal vinni!

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy, pl. kiskorú esetében a törvényes képviselő/szülő eljárása, hozzájárulása szükséges. Személyes megjelenésében korlátozott személy indítványozhatja a személyi igazolvány kiállítását a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti jegyzőnél is, fogvatartott személy esetében pedig a személyi igazolvány kiállítását a büntetés-végrehajtási intézetben lehet előterjeszteni.

Mit tegyünk, ha a személyi igazolvány lejárt?

A személyi igazolvány egy alapvető okmányunk, éppen ezért mindig nálunk kell, hogy legyen vagy az eredeti személyi igazolvány, vagy az azt pótló ideiglenes személyi igazolvány. Bármilyen esetben, ha a személyi igazolvánnyal kapcsolatos változás áll fenn (elveszik, ellopják, megsemmisül, adatváltozás történik), azt jeleznünk kell 3 napon belül Ügyfélkapun vagy egy okmányirodában, eltulajdonítás esetében a rendőrségen is. A sérült személyi igazolvány cseréje és az elveszett személyi igazolvány pótlása ugyanolyan feltételekkel történik, mint az első személyi igazolvány kiállítása, az ügyintézés pótlás esetében online is kezdeményezhető.

Hogyan történik a lejárt személyi igazolvány megújítása?

A személyi igazolvány korlátozott ideig érvényes, vagyis a személyi igazolvány lejárata miatt néhány évente meg kell újítanunk az okmányt – ehhez elég bemennünk a legközelebbi okmányirodába, jelezni a problémát és máris elindul az ügyintézés. A következő személyi igazolvány érvényességi idővel érdemes számolni (könnyedén ellenőrizhetjük saját okmányunkon, hogy meddig érvényes a személyi igazolvány):

Ha az igénylő 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

65 év felett az igénylő kérheti a személyi igazolvány korlátlan érvényességét.

Mi az e személyi igazolvány, milyen szolgáltatásokat nyújt?

Az e-személyi igazolvány nem más, mint a legújabb típusú személyi igazolvány, amit 2016 óta, felmenő rendszerben kapnak a magyar állampolgárok. Az új e személyi különlegessége, hogy maga az igazolvány egy digitális tárhellyel is rendelkezik, amivel nem csak hitelesen igazolhatjuk a személyazonosságunkat, de a digitális ügyintézést is megkönnyíti, elektronikus közhitelesítés formájában. Külön kérelemre az e személyi elektronikus aláírás létrehozására jogosíthat fel.

Az e személyi igazolvány felmutatásával ugyanúgy lehet EU-n belül külföldi országokba utazni, mint korábban. Arról, hogy néz ki az e személyi igazolvány, hogyan kell beaktiválni és milyen tudnivalókat érdemes ismernünk az e-személyi igazolvány igénylése, használata, tárhelye, érvényessége kapcsán, korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány?

A személyi igazolvány ügyintézésének ideje alapesetben (tisztázott tényállás szerint) 8 nap, egyéb esetekben 20 nap, ezt követően személyesen és postai úton is átvehetjük az új személyi igazolványt. Hogy biztosan ne feledkezzünk el róla, kérhetünk SMS értesítést a személyi igazolvány elkészülésének idejéről.

Mennyibe kerül az új személyi igazolvány?

A személyi igazolvány igénylése (a személyi igazolvány kiállítására vonatkozó kérelem) illetékmentes. Új személyi igazolvány kiállítására lehet szükség, ha a családi állapot változása névváltozást eredményez (pl. házasságkötés), ha eltulajdonított okmány pótlását kérjük, ha az igénylő kiskorú, vagy ha hivatalból történik (lejárt az előző érvényessége) a személyi igazolvány kiállítása.