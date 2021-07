Személyi igazolvány kisokos: Új személyi igazolvány igénylése, a személyi igazolvány cseréje, személyi igazolvány ügyintézés

Egy elvesztett vagy eltulajdonított személyi igazolvány nem ritkaság, éppen ezért érdemes tudnunk, hogy mit kell tennünk, ha eltűnik egy személyi igazolvány: hogyan zajlik az új személyi igazolvány igénylése, vagy esetleg egy régi, lejárt vagy tönkrement személyi igazolvány cseréje.

Cikkünkben minden személyi igazolvány ügyintézéssel kapcsolatos kérdést megválaszolunk: hány számból, betűből áll a személyi igazolvány szám, az új személyi igazolvány szám hol található? Mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány és személyi igazolvány kártya hiányában az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el? Hány éves kortól kell személyi igazolvány gyerekeknek? Hogyan történik a személyi igazolvány igénylése vagy a személyi igazolvány cseréje?

Mi a személyi igazolvány? Milyen adatokat tartalmaz?

A személyi igazolvány az útlevél és a jogosítvány mellett a személyi azonosság igazolását szolgáló okirat, amellyel minden Magyarországon élő magyar állampolgárnak rendelkeznie kell. A személyi igazolvány a következő kötelező adatokat tartalmazza:

név és aláírás;

nem,

anyja neve;

születés helye és ideje;

személyi igazolvány száma (okmányazonosító, 6 szám és 2 betű);

a személyi igazolvány érvényességi ideje;

CAN – nem összekeverendő a személyi igazolvány azonosító számmal!

fényképes azonosító;

QR kód.

Mivel a személyi igazolvány az egyik alapokmányunk, folyamatosan nálunk kell, hogy legyen egy érvényes igazolvány vagy az azt pótló ideiglenes személyi igazolvány. Ha egy személyi igazolvány lejár, eltűnik, ellopják, adatváltozás történik, vagy tönkre megy, lehetőség szerint 3 napon belül jelezzük a hiányt az Ügyfélkapun keresztül, egy okmányirodában, vagy eltulajdonítás esetén a rendőrségen.

Magyarországon alapelvárás, hogy minden állampolgár rendelkezzen legalább egy, a személyi azonosságát igazoló okirattal, amelyek körül a személyi igazolvány feljogosít EU-n belüli utazásra, útlevéllel pedig EU-n kívülre is mehetünk. Elveszett, ellopott személyi igazolvány esetén készüljünk arra, hogy személyi azonosítás céljából fel kell mutatnunk az érvényes útlevelünket vagy annak hiányában az anyakönyvi kivonatunkat!

Hol található a személyi igazolvány szám, miből áll?

Gyakran előfordul, hogy egy dokumentum kitöltése során összekeverjük az okmányazonosítót (maga a személyi igazolvány szám) a CAN számmal (jelentése: card access number, ennek a lényege, hogy sürgősségi ellátás esetén a szám alapján hozzáférhetnek a TAJ-számunkhoz).

Az új személyi igazolvány szám hol található?

A személyi igazolvány szám az új típusú kártyákon – éppen a félreértés elkerülése miatt – háromszor is szerepel: a fényképes oldalon a fénykép mellett, a születési- és érvényességi idő alatt, illetve a hátoldalon, fehér mezőben, a QR kód és a címer alatt is megjelenik.

Régi és új személyi igazolvány: Mi a különbség?

A személyi igazolvány külleme néhány évente változhat, hogy minél egyszerűebben szolgálja az azonosítást. Régen még nem plasztikkártya volt: most is vannak az idősek között, akik még az ún. barna könyvecskével járnak-kelnek. Habár ezek az igazolványok között lehetnek érvényes darabok, azt javasoljuk, készíttessenek új típusú plasztikot a régi helyett. A kevésbé régi személyi igazolványokhoz képest is vannak változások: ilyen a korábban említett CAN-szám bevezetése, a QR kód, a fényképhez tartozó hologramos miniatűr, vagy például a modern vízjelek.

Az új személyi igazolvány esetében fontos kiemelnünk az e-személyi funkciót, ami egy PIN kód megadásával megkönnyíti a kormányzati és e-közigazgatási szervek ügyintézését. A PIN kód megadása feljogosítja a szervet az ügyintézéshez szükséges személyi adatok hozzáféréséhez (például TAJ-szám, adóazonosító jel), így távolról, internetes hozzáféréssel is el tudjuk intézni hivatalos ügyeinket, online – ehhez tanúsítvánnyal rendelkező kártyaolvasó vagy Ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Személyi igazolvány hány éves kortól kell?

Egy magyar állampolgárságú kisbaba számára azonnal jár a TAJ-szám és a lakcímkártya, illetve családi kedvezmények igénybevétele esetén adókártyát is érdemes igényelnünk neki. 2019 óta már a csecsemőknek is kell, hogy legyen személyi igazolványuk, korábban elég volt a későbbiekben kikérni azt, 14 éves korig.

A személyi igazolvány igénylése

A személyi igazolvány igénylése nem csak magyar állampolgárok számára elérhető: jogosultak arra bevándorlók, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személyek is (első személyi igazolvány). 2016 óta a külföldön élő magyar állampolgárok is megigényelhetik. A személyi igazolvány igénylése bármelyik járási hivatalban, okmányirodában, nyilvántartási szervnél vagy konzuli tisztviselőnél intézhető folyamat. Személyes megjelenésében korlátozott személy indítványozhatja a személyi igazolvány kiállítását a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti jegyzőnél is. Fogvatartott személy a személyi igazolvány kiállítását a büntetés-végrehajtási intézetben terjesztheti elő.

Fontos megjegyeznünk, hogy a kivételes esetektől eltekintve a személyi igazolvány igénylése csak személyes megjelenéssel történhet, ugyanis az új személyi igazolvány kiállításához ujjlenyomat és friss arckép készítése is kötelező, illetve alá kell írnunk a dokumentumokat. Cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőképességű (a kiskorúak is ebbe a kategóriába tartoznak) személy esetében törvényes képviselő járhat el, a szülői hozzájárulás a rendelkezési nyilvántartás oldalán is megtehető. Az okmány személyesen vagy postai úton is átvehető, ezt 60 napon belül meg kell tennünk, különben érvényét veszti a személyi igazolvány.

A személyi igazolvány igénylése során fel kell mutatnunk egy érvényes útlevelet, vagy annak hiányában a születési anyakönyvi kivonatunkat – éppen ezért ezekre a fontos okmányokra mindig vigyázzunk!

A személyi igazolvány cseréje, pótlása

A személyi igazolvány cseréje, pótlása ugyanolyan feltételekkel történik, mint az első személyi igazolvány kiállítása. A cserét, pótlást indokolhatja az adatváltozás (névváltozás), a személyi igazolvány érvényességi idejének lejárta, a megrongálódás vagy megsemmisülés, illetve a személyi igazolvány elvesztése vagy a személyi igazolvány ellopása is. Személyi igazolvány csere és személyi igazolvány pótlás esetén is személyesen kell intéznünk az ügyet a fent leírt okmányok bemutatásával.

Mennyibe kerül a személyi igazolvány kiállítása?

A személyi igazolvány kiállítására irányuló kérelem évente egy alkalommal a legtöbb esetben illetékmentes, vagyis ingyen van a személyi igazolvány igénylés. Ingyen van akkor, ha a családi állapot változása névváltozást eredményez (házasságkötés), ha eltulajdonított okmány pótlását kérjük, ha az igénylő kiskorú, vagy ha hivatalból történik (lejárt az előző érvényessége) a személyi igazolvány kiállítása. Amennyiben egyik kategóriába se tartozunk (például elhagytuk vagy eltörtük az okmányt), a személyi igazolvány igénylés és kiállítás díja egységesen 3.000 Ft.

A személyi igazolvány érvényességi ideje

Ha az igénylő 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

Ha az igénylő a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napjáig érvényes a személyi igazolvány.

65 év felett az igénylő kérheti a személyi igazolvány korlátlan érvényességét.

Mennyi idő alatt készül el a személyi igazolvány?

A személyi igazolvány ügyintézés időtartama tisztázott tényállás esetén 8 nap, minden más esetben 20 nap, ezt követően vehetjük át az okmányt személyesen egy okmányirodában, vagy kérhetjük a személyi igazolvány postázását is. Kérhetünk SMS vagy e-mail értesítést arról, hogy mikor készül el a személyi igazolvány.

Az ideiglenes személyi igazolvány mennyi idő alatt készül el?

AZ ideiglenes személyi igazolvány nem egy plasztikkártya, hanem egy nyomtatott okirat, amelyet addig vagyunk jogosultak használni, amíg le nem jár, vagy meg nem érkezik a személyi igazolvány plasztikkártya. Ezt a dokumentumot az ügyintézés megkezdésekor, azonnal megkaphatjuk.

Személyi igazolvány ügyintézés online

A koronavírus járvány elterjedése óta a hivatalos ügyek intézése gyorsabb és egyszerűbb, egyre több online felületen kezdeményezhető folyamat van. Már a személyi igazolvány pótlás is könnyebb: kezdeményezhetjük azt Ügyfélkapun, vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül is.