Az ördög a részletekben rejlik: ezért nem kap kedvezményes hitelt sok magyar fiatal

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába rögzíti a Babaváró támogatás legtöbb feltételét jogszabály, bizonyos dolgokban mégis találni különbségeket az egyes bankok között. Ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy eltérően határozzák meg az igazolt nettó jövedelem összegéhez képest bevállalható havi törlesztő összegét, így könnyen előfordulhat, hogy ugyanaz a fiatal pár az egyik banknál akár 10 millió forintot is kaphat, míg egy másiknál ennél kisebb összegre bólintanak csak rá. Az alábbiakban részletesen kifejtjük, miről is van szó – számolt be a Bankmonitor.

Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb konstrukció a fiatal párok körében a babahitel: a kölcsön öt évig mindenképpen kamatmentes, ha pedig ezen idő alatt legalább egy gyerek születik, akkor akár a futamidő végéig is az maradhat. A második és harmadik baba érkezése után pedig elengedik a fennálló tartozás egy részét, vagy akár az egészet, így előfordulhat, hogy egy forintot se kell visszafizetni a kölcsönből. Ráadásul nincs szükség ingatlanfedezetre és a kapott pénz szabadfelhasználású, így akár autót is vehetünk belőle, vagy elmehetünk egy világkörüli útra. A Babaváróval maximálisan 10 millió forinthoz juthatunk hozzá, amit a legtöbben teljes egészében fel is vesznek, hiszen mindössze egyszer lehet igényelni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban attól még, hogy teljesítjük a jogszabályban rögzített jogosultsági feltételeket – mint házasság, a feleség még nem töltötte be a 41-et és legalább az egyik fél rendelkezik 3 év TB jogviszonnyal – még nem biztos, hogy meg is kapjuk a kívánt összeget a banktól. A JTM-korlát szerint ugyanis félmillió forint nettó jövedelem alatt annak legfeljebb 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, míg félmillió forintos keresettől 60 százaléknál húzták meg a határt. A Babaváró jogszabályban rögzített induló törlesztőrészlete maximum 50 ezer forint, így egy átlagos jövedelemmel a 10 millió forint igénylése elméletben nem jelenthet problémát. Azonban a bankok nem mindegyike számol ezzel a kedvező, kamatmentes törlesztővel számol, hanem inkább azzal, amit akkor kéne fizetni, ha a pár elveszítené a támogatást és a kölcsön piaci kamatozásúra váltana. Ilyen eset lehet például, ha elválunk a párunktól. Ez pedig azt jelenti, hogy 90 ezer forintra növekszik a törlesztőrészlet, ráadásul vannak bankok, amelyek ehhez még az állami kezességvállalás költségét is hozzácsapják. Ez akkor fordulhat elő, ha a feleség az igényléskor még nem várandós, vagy a magzat még nem töltötte be a 12 hetes kort. A különbség pedig akkor lesz igazán fontos, ha van már egyéb hitelünk, vagy a Babaváró mellé lakáshitelt is igényelnének, hiszen ilyenkor a jövedelmüknek ezt együttesen kell elbírni. Ebben az esetben mindenképpen célszerű olyan bankot keresni, amelyik a kedvezményes törlesztővel kalkulál, ám persze lényeges az is, hogy ne vállaljuk túl magunkat a jelenlegi kiszámíthatatlan pénzügyi, gazdasági helyzetben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK