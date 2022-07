Egyre nagyobb becsülete van ennek a szakmának: a jó szakembernek évekre telve a naptára

Egyre nagyobb becsülete van a szakmának, de tény, hogy igen mélyről kellett újra felépíteni a festők renoméját. Mindenki, aki egy kicsit is belekóstolt az építőiparba tudja, hogy nehéz szakembert találni, jó szakembert viszont inkább lehetetlen. Mára annyira megváltozott a kereslet és a piac, hogy egy jó szakembernek évekre tele van a naptára, ez pedig már anyagiakban is megmutatkozik - írja a HelloVidék.

A festő szakmát egy színes munkakörnek tartják, amivel ráadásul még jól is lehet keresni. Ahogy arra a beiskolázási kampányok is felhívják a figyelmet, tisztasági festésre és otthonfelújításra rendszeresen szükség van minden háztartásban, így ezekre a szakemberekre is nagy a kereslet. Kiemelt fontosságú azonban, hogy a jó mester pontosan és precízen dolgozzon.

Nem árt egy kis szépérzék, jó egyensúlyérzék és a részletekre való odafigyelés. A képzés hároméves, de ezután is lehet még újabb technikákat tanulni, fejlődni és a legmagasabb szintre vinni a szakma végzését.

Egy megfelelő szakember mindenre odafigyel: hogyan lehet hosszú távon, minőségben, ügyfélorientált módon és szeretettel végezni a szakmát. A fehér ruhájának is üzenete van: a tisztaság közvetítése, ami a megrendelő számára kiemelten fontos. Nem szabad elfelejteni, hogy a festő szakmai bizalmi szakma, hiszen az ügyfél beengedi a lakásba, az intim szférájába. Ezt pedig becsülettel meg kell szolgálni

- hangsúlyozza Battyányi József, a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium festő munkacsoportjának vezetője, aki kollégáival minden évben road show-kra indul, ahol igyekszik népszerűsíteni a szakmát.