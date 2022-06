Videó: több száz embert vesz fel az ALDI, mutatjuk, hol dolgoznak majd

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tíz évvel ezelőtt hozta létre az ALDI Magyarország azt az IT osztályt, amely a vállalatcsoport európai üzleteinek nyújtott informatikai támogatást magyar, német és angol nyelven Biatorbágyról. 2018-ban önálló cégbe, az ALDI International IT Services Kft.-be szervezték át az IT-szolgáltatásokat. A bővülő feladatok miatt gyorsan nőtt a létszám, ezért Pécsett is nyitottak egy szolgáltató központot, a biatorbágyi részleg pedig a Budapest One irodaházba költözött. Ma már több mint 300 dolgozót foglalkoztatnak országszerte.

Mintegy 4000 európai ALDI-üzlet mellett 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét is teljeskörűen gondozzák, így összességében 8 országban közel 30 000 felhasználó IT-támogatásáért felelősek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyanakkor folyamatosan keresnek új kollégákat, többek között informatikai támogatást végző, illetve ügyfélszolgálati területekre. Itt az alapvető elvárás a három idegen nyelv – angol, német, esetleg olasz, francia – magas szintű ismerete. Másrészt tapasztalattal rendelkező, szenior kollégák jelentkezését is várják: üzleti területeken, IT, people management, projekt management, infrastruktúrát érintő, mérnöki és fejlesztői területen keresnek munkatársakat, illetve gyakorlott IT-szakembereket, valamint szoftverfejlesztőket is.

