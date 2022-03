Magyarok tömegei keresnek most állást: ha ezt betartod, szinte biztos tiéd az álomfizus meló

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Sok változás történt a magyar munkaerő-piacon a koronavírus kitörése óta: rengeteg elbocsátás és felmondás történt a pandémia két éve alatt. Közben a munkaerő-hiány is új szintet ért el – aki váltani szeretne, most érdemes lépnie. Van is pár tippünk az álláskeresőknek, hogy legyenek igazán sikeresek az interjún.

Címlapkép: Getty Images

