Az ukrán menekültek oldhatják meg a magyar munkaerőhiányt? 40 ezer állást kellene betölteniük

Már több mint 200 ezer ukrán menekült érkezett hazánkba, róluk Magyarország gondoskodik, sőt, több szervezet már munkát is ajánlottak nekik. Nagy kérdés, hogy megoldást jelenthetnek-e az évek óta munkaerőhiánnyal küszködő magyar gazdaságnak. Feltehetően nem. De hogy rövid és hosszú távon milyen hatással lehetnek a piacra, azt a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetségének kommunikációs alelnöke vázolta fel.

Az orosz-ukrán háború elől eddig 200 ezer menekült érkezett hazánkba, és feltehetően ez a szám még tovább fog növekedni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az Országgyűlés ülésén napirend előtti felszólalásában arról számolt be, hogy a magyar állam intézményei felkészültek arra, hogy minden menekültről gondoskodjanak, a hosszabb ideig maradók számára munka, gyermekeik számára pedig iskolai, óvodai vagy bölcsődei ellátás lesz biztosítva.

A súlyosan munkaerőhiányos magyar gazdaság tehát tárt karokkal várja az Ukrajnából érkezőket, nagy kérdés azonban, hogy megoldhatják-e a most már évek óta tartó problémát. Arra a kérdésre, hogy Magyarországot is kiemelten súlyosan érintő migrációs menekülthullám milyen hatással lehet a munkaerő piacra rövid és középtávon, Dénes Rajmund Roland, Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetségének kommunikációs alelnöke válaszolt:

A menedékes státuszt megigénylők foglalkoztatását a kormány gyorsan reagálva egy kormányrendelettel segíti. Ennek értelmében, ha valaki megkapja a menedékes státuszt, akkor onnantól kezdődően akár normál munkaviszonyban, akár kölcsönzöttként, engedély nélkül lehet őt foglalkoztatni az ún. hiányszakmákban, de van a munkáltatónak bejelentési kötelezettsége az idegenrendészeti hatóság felé.

Hazánkban az utóbbi években dinamikusan növekedett az Ukrán szakképzett és szakképzetlen munkavállalók száma, de legalább ezzel azonos arányban vannak olyan ukrán vagy 3. országból jött külföldi állampolgárok akik vagy csak átutazóban vannak, ,,dobbantónak használják” Magyarországot és amint lehetőségük van mennek nyugatabbra, Ausztriába, Hollandiába, Németországba a magasabb bérek és magasabb, szélesebb körű szociális támogatás, ellátás reményében.

Magyarországon 2021 év végére több mint 40 ezer betöltetlen állás volt, ez azt is jelenti, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a jelenleg Magyarországon dolgozó Ukrán állampolgárokhoz érkező családtagoknak, rokonoknak maximális segítséget adjon, itt biztonságban érezzék magukat és megtalálják az egzisztenciális biztonságukat is, mielőbb el tudjanak helyezkedni, részesei legyenek a magyar gazdaság ,,vérkeringésének” - szögezi le a szakember, majd hozzáteszi:

A háború okozta migrációs válság alatt sokan lesznek akik az EU által nyújtott menedék státus miatt inkább mennek tovább nyugatra, vagy azért mert a férjük, családjuk is ott dolgozik vagy azért mert most könnyebben el fognak tudni helyezkedni, új egzisztenciát felépíteni. Természetesen lesznek olyan ideiglenesen hazánkban vagy más nyugati országban is tartózkodó menedék státust kérő állampolgárok akik megvárják, hogy a háború befejeződjön és bár hazájukat, egzisztenciájukat hátra hagyva el kellett az otthonukból menekülniük de haza húz a szívük, mielőbb hazautaznak, hogy az otthonaik, városuk, élőhelyük újjáépítésben is részt tudjanak venni.