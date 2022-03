Hatalmas fegyver ez a vezetők kezében: éppen attól sajnálják az időt, ami a legfontosabb a dolgozóknak?

A magyarországi munkahelyeken nincs vagy nagyon alacsony a visszajelzési kultúra. Nehezünkre esik adni és fogadni is, miközben a hatékony visszajelzés elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember elinduljon az önfejlődés útján. De miért vágyunk ennyire a visszajelzésekre, mi az ideális állapot és mit tehet egy jó vezető?

Nemes Zsuzsanna, Business Cooperation Mentor szerint minden embernek szüksége van a visszajelzésekre, mert ezek adják a biztonságot, az előre látást, fejlődést azt, hogy céljaink legyenek a jövőben.

„Az elmúlt időszakban nagyon sokat nőtt a bizonytalanság. Egyik pillanatról a másikra olyan dolgok történhetnek, hogy nem tudjuk, ami ma igaz volt, azzal holnap mi lesz? Erre a változékonyságra a visszajelzésekkel tudnánk növelni a biztonságérzetet, ami nagyon fontos az emberek számára. Hiszen, ami körül vesz minket, és minden csak kérdőjeles, akkor nagyon jó, ha legalább a munkák egy biztos pont az életünkben. A szakmai személyiségfejlődéshez nagyon kellenek ezek a megerősítések mindegy, hogy valaki nő vagy férfi, idős vagy fiatal” – mondja Nemes Zsuzsanna MBA közgazdász és coach.

Ne legyen teher a figyelem

A visszajelzés az apró dolgoktól kezdve a 360 fokos kiértékelésig sok minden lehetséges. A fejlődési szemléletmód szakértője szerint az a jó visszajelzés, ha az eseményhez közeli, konkrét dolgot fogalmazunk meg.

Lehetnek ezek apróságok a munka végén vagy a nap végén, de mindig tudjuk, hogy mire irányul. Tudatosítani kell, hogy miért sikerült vagy épp miért nem sikerült. A munkaadónak a teljesítményértékelés ne legyen teher. Szánja rá az időt és valódi figyelmet, mert csak így fog kialakulni a bizalom, készüljünk fel a beszélgetésre, legyen célja a beszélgetésnek, legyünk nyitottak és befogadók. Időt lehet spórolni az adminisztráción, de a beszélgetéseken nem. Legyen egy rugalmas teljesítményértékelési rendszer a munkahelyen, ne csak évente egyszer beszéljünk az alkalmazottakkal, hiszen a tervek és a célok is változhatnak ennyi idő alatt. A munkavállalónak fontos, hogy tudja, jó irányba halad, jó helyen van, esetleg még fejlődni is tud. Azt se felejtsük el, hogy jó, ha több oldalról is kapunk és adunk visszajelzést, hiszen mást lát egy vezető, mást a kollégák és adott esetben mást látnak a partnerek is, így tisztább képet kapunk arról, hogy viselkedésünk, hogyan hat másokra, teljesítményünket, hogyan értékeli és pontosabb fejlődési út kerül meghatározásra

- véli a szakember.

A bizalom elvesztése végzetes lehet

Az értékelésnek fontos eleme, hogy az ember tisztában legyen egy-egy tettével, hogy az milyen hatással van a környezetére. Nagyon sokszor felvetődik a kérdés, hogy mivel lehet motiválni egy kollégát? Miért jár be mindennap dolgozni?

„Ha ismerjük ezt a „nyomógombot”, hogy mi a motivációja egy embernek, akkor az hatalmas fegyver egy vezető számára. Ugyanakkor vigyázni kell ezzel, mert a bizalmat kiépíteni nagyon nehéz, elveszíteni viszont egy pillanat műve. (...) A jelenlegi bizonytalan helyzethez még hozzáadódik, hogy nagyon magas a fluktuáció, ami nem jó sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak” – árulta el Nemes Zsuzsanna.

Ki vagyunk éhezve a megerősítésekre

„Érdekes megállapítani, hogy bár a mai fiatalok magabiztosságot sugároznak, mégis nagyon kell nekik a megerősítés. Az „elég jó vagyok-e?” kérdés sokakban ott motoszkál, és ennek nem használta az sem, hogy megnőtt az online terük. Egy-egy értekezlet, megbeszélés már online zajlik, kevesebb interakció érkezik és nem ugyanazt látjuk, mint egy valós térben. Ráadásul sokkal többet vagyunk jelen a social médiában is, ahol úgy tűnik mindenki élete tökéletes, nem küzdünk nehézségekkel csak, amikor már megoldottuk azokat. Mindenkinek igénye van a magabiztosságra, az elismerésre, a megbecsülésre, és ezeknek mindenkori eszköze a visszajelzés” – tette hozzá a szakember.