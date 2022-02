Magyar raktárosokat keresnek a németek: havi 800 ezres fizetés, végzettség nem kell

A járványhelyzet hatása számos más ágazatban visszaszorulni látszik, azonban a munkaerőhiány még mindig aktuális probléma. A koronavírus erőteljes hatással volt a munkaerőpiacra minden szektorban, a logisztikában is. Nem csak itthon van őrült hiány raktári dolgozókból, Nyugat-Európában is.

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen számolunk be hazai, és külföldi jól fizető munkalehetőségekről, melyeket a közösségi médiában is hirdetnek. Legutóbb egy németországi raktáros állásba botlottunk bele, ahol hirdetés szerint havi nettó 750-800 ezer forintot is lehet keresni, és a szállásért sem kell fizetni.

Az EuJobs hirdetése németországi partner modern üzemébe keres raktári, autóipari összeszerelő munkatársat.

A hirdetés szövege szerint a kinti partnernél magyar nyelvű projektvezetők és csoportvezetők segítenek a jelentkezőnek beilleszkedni - tehát komoly nyelvtudásra sem lesz szükség.

Itthon is nagyon kell a raktáros

Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, nem csak Nyugat-Európában, itthon is óriási igény van raktárosokra, a Kifli.hu például többször is kiemelt fizetéssel keresett munkaerőt hasonló pozícióba. A korábbi hirdetés szerint raktári dolgozókat és targoncavezetőket kerestek nagy erőkkel, méghozzá bruttó 457 ezer és 537 ezer forintos fizetésessel. (Durva számítás szerint ez nettó minimum 303 ezer és 357 ezer forintot jelent, de ennél akár sokkal több is lehet).

EZ IS ÉRDEKELHET Kiemelt órabérrel keres alkalmi raktárosokat a Kifli: végzettség nem kell, bárki bemehet az utcáról Gőzerővel keresi alkalmi raktárosait a Kifli. A legnépszerűbb online üzlet a hirdetés szerint 2500 forintot fizetne óránként, december 21-én, 22-én és 23-án lehet menni dolgozni.

A járványhelyzet hatása számos más ágazatban visszaszorulni látszik, azonban a munkaerőhiány még mindig aktuális probléma. A koronavírus erőteljes hatással volt a munkaerőpiacra minden szektorban, a logisztikában is. A logisztikai dolgozóknál egyre magasabb a munkaerőhiány, egyre több raktári dolgozót keresnek.

Előrejelzések szerint az áruszállítás 60%-os növekedésen fog keresztülmenni 2050-re, így a munkavállalók arányában is hasonló növekedés várható fuvarozás terén. Azonban továbbra is égető probléma a munkaerőhiány, különösen a szakképzett munkaerő és raktári dolgozók körében.

A raktárakban dolgozók - különösen a targonca minősítéssel rendelkezők - alkotják a logisztikai iparág magját. A munkakört betöltők felelnek a raktári munkálatok számos folyamatáért: a megrendelések teljesítésétől a csomagoláson át egészen a szállításig. Csak az Egyesült Államokban több mint 3 millió raktári munkavállaló dolgozik jelenleg, a becslések szerint 2029-re több mint 125 ezerrel több munkavállalóra lesz szükség ebben az ágazatban. A munkaerő-piaci strukturális eltolódások miatt a vállalatoknak folyamatos kihívást jelent a munkaerő toborzása és megtartása.