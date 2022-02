Ennyire elég valójában a 200 ezres minimálbér: Románia, Horvátország is simán előzi a magyarokat

A markáns minimálbér-emeléssel igazából Magyarország csak egyetlen országot tudott lenyomni 2021-ről, 2022-re, Csehországot. Szlovákia tavaly is mögöttünk volt, de Horvátország és Románia is bőven előttünk jár akkor, ha az EU-s minimálbéreket nem euróban, hanem vásárlóerő-standardokon hasonlítjuk össze.ó

2022 január elsejétől a 27 EU-tagállam közül 21-ben van nemzeti minimálbér – írja legfrissebb kiadványában az Eurostat. Ez azt is jelenti, hogy Dániában, Olaszországban, Cipruson, Ausztriában, Finnországban és Svédországban nincsen. Ahol viszont van, ott kijelenthető, hogy euróban kifejezve 3 nagy csoportra oszthatók az országok.

2022 januárjában az EU keleti és déli részén összesen 13 tagállamba volt a minimálbér havi 1 000 euró alatt: Bulgária (332 euró), Lettország (500 euró), Románia (515 euró), Magyarország ( 542 euró, Horvátország (624 euró), Szlovákia (646 euró), Csehország (652 euró), Észtország (654 euró), Lengyelország (655 euró), Litvánia (730 euró), Görögország (774 euró), Málta (792 euró) ) és Portugália (823 euró).

Ezen felül mindössze két olyan tagállamot találni, ahol 1 000 és 1 5000 euró közé esik a minimálbér, Szlovéniában 1 074 euró, míg Spanyolországban 1 126 euró. A fennmaradó hat tagállamban viszont a havi minimálbér mértéke meghaladta az 1 500 eurót: Franciaország (1603 euró), Németország (1 621 EUR), Belgium (1 658 EUR), Hollandia (1 725 EUR), Írország (1 775 EUR) és Luxemburg (2 257 EUR).

Ahogy a táblázaton is látszik, Magyarország a maga 200 000 ezres bruttó havi minimálbérével is csupán hátulról a negyedik helyet éri el az EU-s minimálbérek listáján. Euróban tehát a szomszédból Horvátország és Szlovákia is előz bennünket, Szlovéniáról nem is beszélve. Az adatokból jól kiolvasható az is, hogy a legmagasabb és legalacsonyabb minimálbér között euróban majdnem 7-szer a különbség az EU leggazdagabbja és legszegényebbje között.

Igen ám, de az euróban számolt minimálbér azt nem képes megmutatni, hogy adott ország árai között mégis mire elég az a legkevesebb fizetés, amit a munkáltatóknak kötelező adniuk dolgozóiknak. Ezt az Eurostat is tudja, éppen ezért az eddig euróban számolt minimálbéreket közzétették úgynevezett vásárlóerő-standardokon (PPS) is, ami pont arra hivatott, hogy az országok közötti árkülönbségeket kiküszöbölje. Ezáltal egymással egy teljes mértékben összehasonlítható gazdasági mutatót kapva.

Mire elég valójában a magyar minimálbér?

Mint az ismeretes, 2022-ben 200 000 forintra emelkedett a minimálbér Magyarországon. Ez PPS-ben kifejezve az Eurostat szerint 858,63, szemben a 2021-es 718,67-el. Ez összességében 19,5 százalékos növekedés egy év alatt. Ezzel a növekedéssel pedig PPS-ben az euróban kifejezett értékhez képest a magyar minimálbér hátulról már nem a negyedik, hanem a hatodik helyet foglalja el. Megelőzve Bulgáriát, Lettországot, Szlovákiát, Észtországot és Csehországot.

Az adatokból látszik, hogy vásárlóerőn számolva bár Szlovákiát sikerült beelőznünk, Horvátország, sőt mi több, Románia bőven előttünk jár. A számokból ezen felül kiolvasható az is, hogy a minimálbérek közötti különbségek sokkal kisebbek az EU-ban akkor, ha megszűnnek az árszínvonalbeli különbségek. Emlékezzünk, euróban a legjobban és legrosszabbul szereplő ország között majd 7-szer volt a minimálbér-különbség, PPS-ben viszont ez a különbség már „csak” 4,3-szoros.

Mindez azt is jelenti, hogy PPS-ben számolva 11 EU-s tagállam van, ahol 1 000 PPS alatt maradt a bruttó minimálbér mértéke 2022 januárjában. Ennek a listának a közepén helyezkedik el Magyarország. Ezen felül 9 ország van még, ahol a minimálbér 1 000 – 1 500 PPS között alakul, a sort Litvánia nyitja és Németország zárja. Nem nagy meglepetésre a lista éllovasa most is Luxembourg, itt az 1 500 PPS-t is meghaladja a minimálbér havi összege. Fontos azonban megemlíteni, hogy az Eurostat kiadványa azt nem közli, hogy ezeket a minimálbéreket mekkora adóterhek terhelik.

Mekkorát ugrott a magyar minimálbér?

A 2021-es évhez képest bruttó minimálbérben az EU-ban egyedül Csehországot sikerült lenyomnia Magyarországnak PPS-ben számolva. Igaz, a növekedés hatásra Magyarország eléggé megközelítette Görögországot, de Horvátország, sőt Románia még így is igen távol van.