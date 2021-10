Eljött a magyar átlagdolgozók ideje: sok dolog áll rajtuk, mégsem becsülik meg őket

Sokan azt gondolnák, hogy akik átlagosan teljesítenek, ők rosszabb munkatársak, pedig ez nincs így. Átlagosan és stabilan teljesítő munkatársak nélkül a vállalat sikere lehet a tét, sőt, remek munkatársakat veszíthetünk el úgy, ha csak a legjobbakra fókuszálunk.

A járvány alatt elindult felmondási hullám hátterében gyakran az áll, hogy a dolgozók hiányolják munkáltatójuktól az elismerést, megbecsülést. Ugyanis, ha a főnökünktől évek óta nem kaptunk egy elismerő szót sem, úgy egy fejvadász telefonhívása kecsegtetőbb, hiszen úgy érezhetjük, hogy ott majd megbecsülnek minket, szükség van ránk.

Nem minden dolgozó vágyik arra, hogy előrelépjen a munkahelyén, vagy hogy ő legyen az év dolgozója. Sokan elégedettek azzal, ha ugyanabban a pozicíóban dolgoznak stabilan és jól. A középmezőnybe való tartozás nem feltétlen jelenti azonban azt, hogy ők lustábbak, vagy rosszabbak lennének, mint azok, akik folyton előre akarnak törni.

Egy cég úgy működik, mint a futball. Hiába vannak sztár játékosok, ha a mögöttük álló csapat nem jó. Az irodai környezetben is így van ez, a legjobb, legtehetségesebb, legmotiváltabb dolgozók mögött fontos, hogy jó, erős és megbízható csapat legyen.

-mondta a BBC-nek Paul White, pszichológus, aki kiemelte, hogy az átlagos dolgozó az, aki napi szinten eleget tesz a felé állított elvárásoknak.

Az, aki ugyanabban a pozícióban dolgozik évek óta, nem feltétlen ragadt bele a karrierjébe, ellenkezőleg: lehet, hogy jól érzi ott magát, jól tud teljesíteni abban a pozícióban.

– tette hozzá Danielle Crough, szervezeti pszichológus, aki elmondta, hogy bár az irodai környezetben gyakran fókuszálnak azokra, akik kivételesen jól teljesítenek, az átlagos, erős középmezőnyben dolgozók ugyanannyira fontosak egy vállalatnak, hiszen ők teszik lehetővé a munka zökkenőmentességét. A középmezőnyben dolgozók azok, akik napról napra végzik a munkájukat ugyanolyan minőséggel, és intenzitással, ami szintén hatalmas értéket jelent.

Azonban nem sok cég értékeli azt, ha a dolgozóik napról napra teljesítik az elvárt feladatokat, ráadásul gyakran a növekvő elvárások azt jelentik, hogy az átlagosan teljesítőket kevésbé értékelik.

Szinte minden cég, és vállalat rendelkezik olyan programmal, amely felismeri, és elismeri a tehetséges, törekvő munkatársakat, viszont többnyire ez a csapat 10-15 százalékát fedi. A maradék 50-60 százalék szinte teljesen kimarad az elismerésekből, miközben ők is keményen dolgoznak.

A felmondások egyik oka gyakran az elismerés hiánya. Egy korábbi felmérés alapján az amerikaiak 65 százaléka érzi úgy, hogy nem becsülik meg eléggé őt a munkahelyén. Hazánkban is jellemző ez a probléma, a munkavállalók egy része azért gondolkodik a munkahelyváltáson, mert nem érzi megbecsülve, elismerve magát, hiába dolgozik évek óta ugyanannál a cégnél, ráadásul lapunk is közölte azt a friss kutatást, amely azt mutatja, hogy érik az újabb felmondási hullám, nem félnek váltani a magyar munkavállalók.

A magyarok egzisztenciális válságérzete már túl van a mélyponton és közelít a járvány előtti időszakhoz, derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából. A kutatásból az is kiderül, hogy az elmúlt év stagnáláshoz képest némileg csökkent a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció.

Így üldözzük el a munkavállalóinkat

Jelenleg nehéz megbízható, tapasztalt utánpótlást találni, így a mostani felmondási hullám több szektort is utolér. A szakértők pont ezért tartják úgy, hogy igenis fontos az átlagos dolgozókat is elismerni, hiszen már ezzel is megtarthatjuk őket, biztosítva cégünk folyamatos sikerességét.

Nem elég a kiemelkedő munkatársak megtartása, díjazása. Ahhoz, hogy egy jó, sikeres csapatot meg tudjunk tartani, nagyon fontos, hogy változtassunk azon a hozzáálláson, hogy mit tartunk jó munkának. Azok, akik jól dolgoznak, azonban nem szárnyalják túl az átlagot, ők nem a minimumot teljesítik, hanem azt, amire felvettük őket.

-mondta Crough, aki azt is hozzátette, hogy már egészen apró lépésekkel rengeteg dolgozót tarthatunk meg. Nem csak bónuszokról van szó, de ha felismerjük a csapatunk többi tagját is, és elismerjük a munkájukat, már ők is megbecsültebbnek érezhetik magukat.