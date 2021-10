Indul a visszaszámlálás: cafeteria-csapdába sétálhat év végén egymillió magyar dolgozó

Múlt évben a SZÉP-kártya részesedése a cafeteria összértékén belül kutatások szerint több mint 60 százalék volt, de akár a 80 százalékot elérhette. Ez azt jelenti, hogy rengeteg magyar dolgozó kapott múlt évben is béren kívüli juttatás SZÉP-kártyára. A járvány miatt a különböző alszámlákon beragadt összegek elköltését megkönnyítette ugyan egy áprilisi rendelet, azonban ez csak év végéig marad érvényben. A 2020-ban el nem költött összegek után pedig 2022-től még kamatot is vonhat a bank, ha év végéig nem költik el azokat.

2021. április 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely szerint a SZÉP kártyákon bármely alszámláról lehet költeni az elfogadóhelyeken, átjárhatóvá váltak a zsebek - és a kihirdetést követő 10. naptól, április 25-től lépett hatályba. Ez nagyban megkönnyítette a kártyákon ragadt összegek felhasználását, amit addig a koronavírus-járvány így vagy úgy meggátolt. A korlátozások feloldása, és a lazuló utazási szabályozás is azt eredményezhette, hogy a beragadt pénzeket könnyebb volt felhasználni. Csakhogy az átjárhatóság nem tart örökké: a könnyítés 2021. december 31-ig van érvényben. Tehát akinek nagyobb összegei maradtak a különböző zsebekben, amit más célra szeretne használni, az még év végéig, szűk három hónapig teheti meg.

A vonatkozó rendelet pontosan úgy fogalmazott: a 2021. december 31-ig béren kívüli juttatásként az egyes alszámlákra utalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – felhasználhatja.

Az intézkedés nagyjából egymillió munkavállalónak jelent(ett) könnyebbséget.

Meg is lett a hatása: idén nyolc hónap alatt többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly egész évben az egyik hazai szolgáltató friss adatai alapján. Továbbra is a vendéglátás alszámla használata a legintenzívebb, de a tavalyi évhez képest hatalmasat ugrott a szabadidő és a szállás alszámlák népszerűsége is. Az igazi kiugrást a nyári hónapok hozták, amelyben a szolgáltató szerint is nem kis szerepet játszott az alszámlák átjárhatósága.

A KSH szálláshelyeken felhasznált SZÉP-kártya összegeket listázó adatsorából kiderül az is, hogy 2021-ben 9,6 százalékos visszaesés történt az év első hét hónapjában 2020 azonos időszakához képest. (2019. január-július időszakához képest még nagyobb a visszaesés.) Ez alapján feltételezhető, hogy a szálláshely zsebbe kért összegekből sokat költöttek más célokra, illetve, hogy még mindig vannak nagy összegek a kártyákon ezen az alszámlán.

Viszont aki biztosan tudja, hogy a szálláshely, szabadidő, vagy vendéglátás alszámlán lévő pénzét másra költeni, az jól teszi, ha siet: év végéig szűk három hónap áll rendelkezésre, amíg még átjárhatóak a zsebek. Ezt azért is érdemes átgondolnia azoknak, akik nagyobb összeget tartanak a SZÉP-kártyájukon, mert a fel nem használt összegekre az utalást követő második naptári évtől 3% kamatot számíthat fel a bank.

2020 januárjától lépett életbe az a szabály a Szép-kártyán tartogatott, fel nem használt összegekkel kapcsolatban, hogy a juttatás évét követő második naptári év május 31. után a fel nem használt összegek után kamatot kell fizetnie a munkavállalónak, legfeljebb 3%-ot. Ami azt jelenti, hogy a 2019-ben utalt összegek egy része után, amelyek 2020-ban nem lettek felhasználva, 2021-től kamatot számítanak fel a bankok. Ugyanígy a 2020-ban utalt összegek, amelyek 2021-ben, vagyis idén nem kerülnek felhasználásra, 2022-től kamatoznak (a banknak).

A 2020-ban először meghirdetett veszélyhelyzet alatt ugyan született egy rendelet, amely szerint ezt a kamatot nem kellett volna megfizetni, viszont ennek megszűnésével ez az intézkedés is hatályát vesztette 60 nap elteltével, és azóta sem rendelték el ismét. A lapunk által korábban megkérdezett szakértő szerint mivel ez a rendelet nem lett meghosszabbítva/pontosítva,

a 2021-es évben a 3%-os kamatfizetési kötelezettség érvényes a 2019. május 31. előtt utalt összegeknél.

Vagyis idén kamatoznak a 2019. május 31. előtt utalt összegek, és 2022-ben a 2020-as évben utaltak kerülnek sorra. Ezért érdemes azoknak a munkavállalóknak, akiknek a SZÉP-kártyáin régóta halmozódnak az összegek, jól megtervezniük, hogyan és mire költik az összegeket ebben még az idén. Ha van még a kártyán 2020-ban utalt összeg, érdemes év végéig elkölteni, ha nem akarják, hogy a bank kamatot terheljen rájuk.

A kamatok vonása természetesen nem fű alatt történik, hanem a bank köteles erről értesíteni az ügyfeleket. Azonban jobb megelőzni, hogy elkezdődjön a kamatok levonása, és inkább utánajárni, mekkora összeg is csücsül még a kártyán, amit el kellene költeni.