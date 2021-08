Ők a hazai munkaerőhiány igazi nyertesei: komoly esélyt kaptak most

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának további támogatásával rejtett tartalékok szabadulhatnak fel a munkaerőpiacon. Mindez segítséget jelenthet számos területen a munkaerőhiánnyal folytatott harcban, miközben sok ember számára nyithat utat a munkához jutáshoz. Minderről egy „esélyteremtő” miskolci call-centerének megnyitóján volt szó, ahol 30 megváltozott munkaképességű dolgozó állhatott munkába. A megnyitón részt vett Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára is, aki szerint jó esély van rá, hogy már a közeljövőben még több megváltozott munkaképességű ember állhasson munkába Magyarországon.

Az elmúlt 10 évben 18 százalékról44 százalékra nőtt azon megváltozott munkaképességű emberek aránya, akik dolgoznak. Mindez mutatja, hogy ez a foglakoztatási forma kezd Magyarországon is egyre elterjedtebbé válni, de még mindig elmarad az 50 százalékos EU-s átlagtól. A statisztikák szerint hazánkban nagyjából 150 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik, azonban a jó gyakorlatok tanulmányozásával, átvételével és a támogatói környezet fejlesztésével ez a szám még tovább növelhető. Fontos cél lehet mindez, hiszen úgy tűnik ismét munkaerőhiánnyal kell szembenézni a vállalatoknak, ebben a helyzetben pedig a munkapiacról eddig – ilyen vagy olyan okból – kiszoruló megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása kulcsfontosságúvá válhat.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy tavaly januárban indult el az „Érték vagy” program piaci és állami szereplők bevonásával, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a megváltozott munkaképességű emberek értéket képviselnek. 2010-ben csupán minden ötödik megváltozott munkaképességű ember tudott csak munkát találni, addigra ma lényegesen többen dolgoznak közülük, csaknem minden második megváltozott munkaképességű embernek van állása. Ez köszönhető a kormánynak, a gazdasági szervezeteknek és a munkavállalást segítő projekteknek.

Veres Pál, Miskolc polgármestere a megnyitón arról is beszélt, hogy az esélyegyenlőség és az egyenlő esélyű hozzáférés kérdése napjainkban rendkívül nagy jelentőséggel bír az élet számos területén. Lehetőségeihez mérten az Önkormányzat is igyekszik segítséget nyújtani a fogyatékkal élőket, megváltozott munkaképességűeket segítő civil szervezetek számára. A Prohuman cégcsoport szociális érzékenysége példaértékű valamennyi munkáltató számára. Működése során kiemelt figyelmet fordít a különböző csoportok foglalkoztatásának elősegítésére, melyet a mai átadó ünnepség is jól példáz.

Nem csak beszélnek róla

A Prohuman HR szolgáltató évek óta dolgozik azon, hogy a megváltozott munkaképességű emberek közül is egyre többen érvényesülhessenek a hazai munkaerőpiacon. Ennek a törekvésnek az egyik új mérföldköveként a vállalat megnyitotta Miskolcon a Prohuman Esélyteremtő Call Center-t, mely jelenleg 30 megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat, de a tervek szerint hamarosan 50 főre bővülhet.

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacra történő integrációja több szempontból is fontos feladat. Mi igyekszünk támogatni mindezt nemcsak azzal, hogy munkát és lehetőséget biztosítunk, de azt is szeretnénk, hogy egyre több vállalat ismerje fel, kis odafigyeléssel és nyitottsággal számos területen van mód megváltozott munkaképességű kollégák bevonására. Nem csak arról van szó, hogy sokakat vezethetünk vissza így a munka világába és segíthetünk jövedelemhez, hanem arról is, hogy számos pozícióban a megváltozott munkaképességgel dolgozó emberek aktívabb bevonása is javíthatna az ismét egyre égetőbbé váló munkaerőhiány problémáján

– emelte ki Ignácz Béla a 8 országban jelen lévő, naponta 15 ezer embert foglalkoztató Prohuman ügyvezető igazgatója. A HR szolgáltatásokra és munkaerőkölcsönzésre szakosodott vállalat vezetője hangsúlyozta, büszke arra, hogy a Prohumanban már évek óta kimondottan nagy létszámban dolgozhatnak együtt megváltozott munkaképességű emberekkel. „Látjuk, hogy a kollégáink „megváltozott munkaképességgel” is ugyanolyan eredményes teljesítményre képesek munkájuk során, mint mások, csak a körülményeik különböznek. Mindemelett azt is látjuk, hogy sokak számára, milyen értéket jelenthet a munka, nem csupán a jövedelemszerzés, hanem az önbecsülés és önértékelés terén is. Nagyon örülünk annak, hogy közel 400 megváltozott munkaképességű kollégával dolgozhatunk együtt napi szinten” – tette hozzá.

Akadálymentesen dolgozhatnak

A miskolci hívásközpontnak a munkaterületét úgy alakították ki, hogy az megfeleljenek a speciálisabb igényeknek is. Így például a bútorok esetében olyan eszközök állnak rendelkezésre, amelyek a lehető legteljesebb mértékben csökkentik a fizikai megterhelést. Így például állítható magasságú munkaasztalok, derék- és lábtámaszok segítik a speciális ergonómiai szükségleteknek való megfelelést. A call centerben dolgozó munkatársak a cég több ezres ügyfélkörének telefonos ügyfélszolgálataként, toborzástámogató irodaként fog működni.