Hogyan néz ki egy meghatalmazás? Meghatalmazás minták: általános meghatalmazás minta, céges meghatalmazás minta 2021

El kell intézned valamilyen hivatalos ügyet, de nem tudsz személyesen megjelenni? Egy jól megszerkesztett meghatalmazás segítségével bármilyen ügyben eljárhat helyettünk a meghatalmazott, akit feljogosítunk, hogy cselekedhet a nevünkben.

Cikkünkben a meghatalmazás írással foglalkozunk: eláruljuk, mi a meghatalmazás, hogy néz ki egy meghatalmazás és meghatalmazás tanú ki lehet, ha szabályszerűen szeretnénk eljárni. Milyen univerzális, általános meghatalmazás minta szükséges ahhoz, hogy valaki eljárhasson a nevünkben az okmányirodában, a NAV-nál vagy bármilyen szolgáltatónál Magyarországon.

Mi a meghatalmazás?

A meghatalmazás egy olyan, tanúk aláírásával hitelesített bizonyító erejű magándokumentum, amellyel a Meghatalmazó fél feljogosítja az általa választott Meghatalmazottat, hogy a nevében, helyette eljárhasson valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos ügyben. Meghatalmazás segítségével gyakorlatilag bármit elintézhetünk más helyett: eljárhatunk a nevében a NAV-nál (NAV meghatalmazás), vagy átvehetjük a csomagját a postán (postai meghatalmazás), intézhetjük ügyeit a magyar közműveknél, szolgáltatóknál is (például Vodafone meghatalmazás). A meghatalmazás lehet nyomtatott, kézzel írt és digitális dokumentum is, elkészítése nagyon egyszerű – meghatalmazás Word programmal is készíthető.

Hogy néz ki egy meghatalmazás?

A meghatalmazás egy nagyon egyszerű, rövid dokumentum, amelyben közöljük, hogy ki a Meghatalmazó és ki a Meghatalmazott, illetve rögzíthetjük benne, hogy mikor és milyen ügyben járhat el a nevünkben. Ha nagyon konkretizálni akarjuk a meghatalmazás tartalmát, ugyanis tartunk tőle, hogy a dokumentummal a másik fél a későbbiekben visszaélhet, rögzítsük, hogy meddig érvényes a meghatalmazás és milyen ügyre lehet azt használni (Példa Géza csomagot vehet át a nevünkben május 13. és 16. között egy megjelölt futárszolgálattól).

Mikor érvényes egy meghatalmazás?

Ahhoz, hogy egy meghatalmazás szabályszerű és érvényes legyen, a következő kritériumok közül valamelyiknek érvényesülnie kell:

a meghatalmazó írta és írta alá saját kezűleg vagy minősített elektronikus aláírással;

ha nem a meghatalmazó írta, két tanúnak kell a hitelességet alátámasztani aláírásukkal, adataikkal (a név és a lakcím elég);

bírói vagy közjegyzői hitelesítésen átesett meghatalmazói aláírás;

szakszerű aláírás gazdálkodói vagy üzleti körben;

ügyvédi ellenjegyzéssel bizonyított meghatalmazás (pl. digitális aláírásnál).

Meghatalmazás tanú ki lehet?

A meghatalmazás valódiságát a Tanú igazolja adataival, aláírásával: ez a kritérium biztosítja, hogy a meghatalmazás nem átverés, éppen ezért bírósági eljárás esetén a Tanú beidézhető. Tanú a 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes természetes személy lehet, aki érti a nyelvet és tud olvasni. A rokonsági kapcsolat nem zárja ki, hogy tanúskodhassunk egymásnak egy meghatalmazás esetében.

Általános meghatalmazás minta 2021

Alulírott … (név) ..., … (születési hely, idő), … (anyja neve), … (személyi igazolvány szám), ... (lakcím)

meghatalmazom

… (név) ..., … (születési hely, idő), … (anyja neve), … (személyi igazolvány szám), ... (lakcím) szám alatti lakost, hogy [AZ ÜGY MEGNEVEZÉSE] ügyében nevemben és helyettem [szükség szerint DÁTUM-on] eljárjon.

Kelt: Helyszín, Év/Hónap/Nap

A Meghatalmazó aláírása

A Meghatalmazott aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Név:...............................................................

Születési hely, idő:............................................

SZIG:.................................................................

Lakcím:..............................................................

A Tanú aláírása

2. Név:...............................................................

Születési hely, idő:............................................

SZIG:.................................................................

Lakcím:..............................................................

A Tanú aláírása

Céges meghatalmazás minta 2021

Vannak magánjellegű meghatalmazások, amikor például szükségünk van a testvérünk segítségére, hogy átvegyen a nevünkben egy postai küldeményt és vannak hivatalos, például munkahelyi esetek is. A céges meghatalmazás minta 2021 évében is az univerzális, általános meghatalmazás minta alapján készül, azzal a kitétellel, hogy meghatározhatják benne a konkrét feladatot, munkakört, aminek az elvégzésére jogosulttá válunk a meghatalmazás által. Példának okáért egy alkalmazott kaphat meghatalmazást a főnökétől, hogy aláírjon a nevében vagy döntést hozzon helyette bizonyos esetekben.

Tipikus munkahelyi eset a meghatalmazás céges autó használatára, amelyben a munkáltató meghatalmazza az alkalmazottat, hogy munkával kapcsolatos utazásra használhassa a cégautót. A munkahelyi meghatalmazás mindig valamilyen érvényességi kitétellel történik, például a munkaviszony megszűnése esetén érvényét veszti a munkakörhöz tartalmazó meghatalmazás is.

Olvassuk el, mit írunk alá!

Sokunkkal előfordult már, ha valakinek gyorsan kellett egy tanú akár egy szerződés, akár egy egyszerű általános meghatalmazás esetén és gyorsan megadtuk nevünket, lakcímünket. Ezeket az eseteket mindig kísérjük figyelemmel, ugyanis, ahogy korábban említettük, bármilyen szabálytalanság esetén, ha jogorvoslat történik, a tanú beidézhető a bíróságra, hiszen ő hitelesítette a dokumentumot. Mindig olvassuk el, mit írunk alá és ha kétséges a meghatalmazás tartalma, utasítsuk vissza közreműködésünket!