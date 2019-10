Változó vagy fix? Itt az egyértelmű válasz az örök dilemmára

Bár a többség ma már inkább a kiszámítható, fix kamatozású hiteleket részesíti előnyben, még mindig sokan vannak, akik változó kamatozású kölcsönöket fizetnek vagy készülnek felvenni. Megéri váltani a biztonságosabb kölcsönre? Mennyivel drágább a fix kamatozás?

Fix kamatozású - azaz legalább 10 éves kamatperiódusú - lakáskölcsönt választva kezeljük a hitelfelvétellel járó egyik legnagyobb veszélyt, a kamatkockázatot. Amikor a legfontosabb kamatmutatók emelkedésnek indulnak, az akár 3 havonta változó kamatozású hitelek kamata is követi az emelkedést, és ezzel együtt a törlesztőrészlet is nő. Mi viszont nyugodtan alhatunk, mert a fixált kamatokat ez a mozgás egyáltalán nem érinti.

Ugyanakkor sokan azért választják még most is inkább a változó kamatozású konstrukciókat, mert az egyébként is alacsony kamatkörnyezetben kezdetben ezek tűnnek a legkedvezőbbek. De vajon tényleg annyival drágább a fix kamatozású hitel, amennyit már nem éri meg kifizetni a biztonságért? A Bank360 11 bank több tucat fix és változó kamatozású lakáshitelét vizsgálta meg, hogy kiderüljön, mennyivel kerül többe az akár évtizedekig tartó kiszámíthatóság. Az eredmény meglepő, ugyanis sok esetben alig pár ezer forint a különbség a havi törlesztőrészletben.

Tényleg drága a biztonság?

A szakportál szerint valóban impozáns kamatokkal találkozunk, ha a legrövidebb, 3 hónapos BUBOR-hoz kötött változó kamatozású hitelek között böngészünk: több pénzintézetnél is bőven 3 százalék alatti a THM, de olyan bankot is találni, ahol alig több, mint 2 százalék a 10 millió forintos, 20 éves futamidővel felvett kölcsön kamata 300 000 forintos igazolt havi nettó jövedelem bankhoz érkeztetése mellett. Egy ilyen kölcsön induló törlesztőrészlete mindössze akár havi 50 000 forint is lehet, és a bankok többségénél sem haladja meg a 60 000 forintot.

De mi a helyzet akkor, ha ugyanezen feltételek mellett 3 hónapos kamatperiódus helyett 10 éveset választunk, azaz mindössze egyszer fog változni a hitelünk kamata a 20 év alatt? A portál szerint alig kell valamivel többet fizetnünk, ha a legkedvezőbb ajánlatok között böngészünk: a fenti feltételekkel akár 3,58 százalék is lehet a teljes hiteldíjmutató, de több pénzintézet is kínál 4 százalék alatti kamattal ilyen biztonságos hiteleket. A törlesztőrészlet ezeknél a kölcsönöknél átlagosan nagyjából 60 000 forint, de a legjobb konstrukcióknál akár ez alá is mehet.

Azaz jelenleg a legkockázatosabb változó kamatozású hitel, és a 10 éves kamatperiódusú hitel induló havi törlesztőrészlete között nagyjából havi 10 000 forint a különbség, ennyibe kerül, hogy elkerüljük a törlesztőváltozás okozta fejfájást.

Persze érdemes megnézni, hogy ez az árkülönbség mit jelent a teljes hitelösszegre vetítve, mennyivel fogunk többet fizetni a futamidő végére, ha maradnának az induló feltételek. A Bank360 adataiból kiderül: míg a 10 millió forintos, rövid kamatperiódusú hitelek banktól függően 12,5 - 13,5 millió forintra rúgnak végül a hitelösszeggel és költségekkel együtt, addig a 10 éves kamatperiódusú hiteleknél a teljes visszafizetendő összeg 14 - 14,5 millió forint, azaz nagyjából 1,5 - 2 millió forint lesz a 20 éves futamidő alatt a különbség attól függően, hogy melyik bankot választjuk.

A nagy különbség egyik oka a futamidő, hiszen minél hosszabb időre veszünk fel kölcsönt, annál többet fizetünk ki a banknak kamatokra. Mi a helyzet, ha a 20 éves futamidőt megfelezzük és a 10 milliós hitelt 10 év alatt fizetjük vissza? Ebben az esetben a 3 hónapos kamatperiódusnál nagyjából 11,5 millió forint lesz a teljes visszafizetendő, míg a 10 éves kamatperiódusnál 12,2 millió forint. A törlesztőrészlet ebben az esetben szintén alig tér el: a legkedvezőbb hiteleket választva 90 és 99 ezer forintot kell havonta fizetnünk a kalkuláció szerint.

Nem állt meg itt a szakportál, megnézték azt is, hogyan alakulnak a végig fix kamatozású hiteleknél. A kalkulációk alapján így sem riasztó a helyzet: a THM például a legkedvezőbb esetben 4,57 százalék, a törlesztőrészlet 63 055 forint, azaz nagyjából 13 000 forint a különbség havonta a legolcsóbb 3 hónapos kamatperiódusú hitel törlesztőjéhez képest. A teljes visszafizetendő összeg 15,1 millió forint, azaz több, mint 2,5 millió forinttal kerül most többe a teljes biztonság.

Mikor lehet nyerő a változó kamatozás?

A jelenlegi kamatszinteken azért vannak olyan esetek is, amikor megérheti változó kamatozást választani - hívj fel a figyelmet a Bank360.

Tipikusan ilyen eset például, ha rövid futamidőre vennénk fel a kölcsönt és 4-5 év alatt vissza is fizetnénk. Arra ugyanis többek között már a Magyar Nemzeti Bank vezetői is rámutattak, hogy nem érdemes a közeljövőben jelentős kamatemelkedésre számítani, így jó eséllyel maradna az alacsony kamatszint ilyen időtávon a változó kamatú hitelnél is.

Szintén jó lehet a változó kamatozású hitel, ha egyébként nem okozna gondot előtörleszteni akár egyösszegben a fennálló tartozást, hiszen így addig élvezzük az alacsony kamatokat, ameddig lehet, ha viszont forrósodik a talaj, egyszerűen lezárjuk a hitelszerződést a tartozás visszafizetésével. Persze számoljunk azzal is, hogy előtörlesztési díjat kell fizetnünk, ami nagy összeg visszafizetése esetén akár százezres nagyságrendű is lehet.

A Bank360 szerint összességében kivételes időszakot élünk. Annyira alacsonyak a kamatok, hogy megéri vállalni a hosszabb kamatperiódust és akár a teljes rögzítést is, hiszen ezek a kölcsönök rekordolcsók, és akár évtizedekre is biztosíthatjuk magunknak a történelmi mélységű kamatszintet.