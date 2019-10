Újabb magyar banknál jön a leállás: ekkor nem mennek majd a kártyák, ATM-ek

A Takarékbank után a CIB is elég komoly leállást jelentett be: nem fognak működni a bankkártyák, nem lehet pénzt kivenni az ATM-ekből, és más fontos szolgáltatások is kiesnek informatikai fejlesztések miatt.

2019. október 27-én, vasárnap pár óráig korlátozottan lesznek elérhetőek a CIB Bank bizonyos szolgáltatásai az informatikai rendszer fejlesztése miatt.

00:20 órától 04:30 óráig a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a Business Terminal és a CIB Business Online nem lesz elérhető. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége természetesen ebben az időszakban is biztosított lesz.

Ez is érdekelhet! Többnapos leállás a magyar banknál: nem lehet majd utalni, pénz sem érkezik Nem lesznek nyitva a Takarék fiókjai, és az internetes rendszer sem megy majd november első napjaiban....

01:50 órától 02:50 óráig a CIB Bank által kibocsátott betéti és hitelkártyákkal végzett tranzakciókban (bármilyen vásárlás és készpénzfelvétel), valamint a CIB Bank által üzemeltetett ATM-ek használatában fennakadások lehetnek.

01:30 órától 03:00 óráig POS terminálok esetében a saját kártyás, vagyis a CIB Bank által kibocsátott betéti és hitelkártyákkal végzett tranzakciók esetében fennakadások lehetnek. A CIB eCommerce (internetes kártyaelfogadás) szolgáltatás esetében semmilyen tranzakció nem lesz elérhető.