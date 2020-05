Most is működik a rafkós hiteltrükk: legális, így zúzhatod le a törlesztődet

Mint arról beszámoltunk, április elején ismét emelkedni kezdtek a referenciakamatok, amit már a törlesztőrészleten is érezhetnek azok a lakáshitelesek, akiknek változó kamatozású hitelük van. Ilyenkor érdemes elgondolkodni a lehetőségen, hogy egy biztonságosabb, kiszámítható kamatozású kölcsönnel váltjuk ki a meglévőt - különösen, ha a meglévő hitelünk drágább, mint a jelenleg elérhető kölcsönök. Piaci körképünk alapján akár a koronavírus idején is megéri váltani, hiszen több kedvező lehetőség is a rendelkezésre áll. Mutatjuk!

Az adósságrendezés egy jó lehetőség az anyagi helyzetünk javítására, nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is rendszeresen kampányol mellette. Ennek ellenére mégsem annyira népszerű ez a megoldás, pedig több tényező miatt is megéri: nemcsak olcsóbb, de biztonságosabb hitelre is válthatunk, ha szeretnénk, így spórolhatunk és biztonságosabbá is tehetjük a törlesztést. A kérdés az, hogy melyik kölcsön a legjobb arra, hogy megszabaduljunk a régi hiteltől. Nézzük meg a lehetőségeket.

Az új 5,9 százalékos személyi kölcsön

A bankok többsége már megjelent a kormányrendeletnek megfelelő új személyi kölcsönnel, melynek a teljes hiteldíj mutatója (THM) 2020. december 31-ig nem lehet magasabb 5,9 százaléknál. A személyi kölcsönök szinte kivétel nélkül szabadon felhasználhatók, vagyis akár hitelkiváltásra is lehet igényelni a kedvezményes kölcsönt.

Mielőtt azonban rohannánk a bankba, érdemes megnézni a feltételeket, ugyanis több bank is szigorított

- hívta fel a figyelmet Veres Patrik, a Bank360 hitelszakértője.

A hitelintézetek egy része csökkentette a maximálisan igényelhető hitelösszeget, magasabb elvárt jövedelmet határozott meg, illetve olyan bank is van, ahol az új típusú személyi kölcsönnel nem lehet kiváltani a meglévő hitelt. Emellett arra is figyelni kell, hogy a kedvező kamattal januártól már nem számolhatunk, utána bankonként eltérő hiteldíj szerint kell törleszteni.

Mindent összevetve a piacon azért könnyen találhatunk kedvező személyi kölcsön ajánlatokat, hiszen több banknál 8 százalék alatt marad a THM, december 31. után is.

A babaváró hitel még mindig jó lehetőség

A babaváró hitelt nem befolyásolja sem a koronavírus, sem a vele járó gazdasági intézkedések, tehát ugyanazokkal a feltételekkel igényelhető, mint a járvány előtt. A kamatmentes 10 millió forintos szabad felhasználású kölcsönt így akár adósságrendezésre is lehet fordítani. Egyetlen hátránya, hogy nem mindenkinek elérhető, hiszen az elsődleges célcsoportját a támogatásnak azok a fiatal házaspárok adják, akik legalább egy gyermeket terveznek néhány éven belül. Ha nem teljesülnek a vállalt feltételek, akkor számolni kell a visszafizetendő állami támogatással, és a kamattal, amit a kamattámogatás elvesztése után kell fizetni, egészen a futamidő végéig.

Jelzáloghitellel is működhet a hitelkiváltás

A jelzáloghitelek több típusa is felhasználható adósságrendezésre. A szabad felhasználású jelzálogkölcsönök valamivel drágábbak, mint lakáscélú társaik, hiszen nincs meghatározva a hitelcél. Előnye viszont a személyi kölcsönhöz és a babaváró hitelhez képest, hogy akár nagyobb összegű, 10 millió forint feletti hitelek kiváltására is van vele lehetőség, hiszen magasabb az elérhető hitelösszeg, és ennek megfelelően hosszabb futamidőt is tudunk választani.

Ha ebben a formában szeretnénk 10 millió forintot 20 éves futamidőre felvenni, akkor a Pénzcentrum kalkulátora szerint 4,18 és 6,58 százalék közötti THM-mel kell számolnunk.

Ha mindenképp jelzáloghitellel szeretnénk kiváltani a meglévő kölcsönünket, akkor a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek is szóba jöhetnek, hiszen ezek is felhasználhatók adósságrendezésre. Ahhoz, hogy egy hiteltermék megkapja a fogyasztóbarát minősítést, több feltételnek kell megfelelnie. A kritériumok közé tartozik a kedvező kamatozás és a biztonság, így akár 3,35 és 4,48 százalék közötti THM-mel is igényelhetünk 10 millió forintot, kiszámítható törlesztéssel.

Minden élethelyzetben érdemes kalkulálni

Az átlagkamat a személyi kölcsönöknél és a jelzáloghiteleknél is évek óta csökkenő tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy szinte biztosan találunk kedvezőbb ajánlatot a meglévő hitelünknél; egy jó cserével pedig akár nagyobb összeget is megspórolhatunk. Az adósságrendezés mellett a kamatfixálás is jó megoldás lehet, hiszen láthattuk, hogy a biztonságos, fogyasztóbarát jelzáloghitelek között is egyre több a kedvező ajánlat.

A megfelelő hiteltermék kiválasztásánál azt érdemes mérlegelni, hogy milyen típusú kölcsönt szeretnénk kiváltani, mekkora hitelre van szükségünk, illetve hogy milyen hosszú futamidő alatt szeretnénk visszafizetni az új hitelt. Bárhogyan is döntünk, előtte mindig érdemes összehasonlítani az aktuálisan elérhető ajánlatokat, és kalkulálni, hogy lássuk, melyik megoldással járunk a legjobban. Ehhez ajánljuk a Pénzcentrum kalkulátorait.

