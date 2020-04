Óvatosan az akciós koronavírus-kölcsönnel: 2021-től durván megugrik a törlesztő

Mint imsert, a kormány a koronavírus járvány miatt hozott egyik intézkedése az volt, hogy maximalizálta a fogyasztási hitelek THM-jét. Sokan nem tudják ugyanakkor, hogy a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál a veszélyhelyzet megszűnését követően megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Mutatjuk bankonként a tudnivalókat.

Mint arról beszámoltunk, a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét, azaz jelenleg az 5,9 százalékot.

A kormány szándéka érthető, ezzel a megoldással ugyanis olcsó pénzügyi segítséget igényelhetnek azok, akik a válság miatt megszorulnak, mert például átmenetileg csökkentett munkaidőben foglalkoztatják őket. Azt ugyanakkor sokan nem tudják, hogy a legtöbb bank - élve a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel - kizárólag a veszélyhelyzet idejére biztosítja a kedvezményes kamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb banknál

a kedvezményes személyi kölcsön kamata a veszélyhelyzet megszűnését követően megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is.

Ez azért is érdekes, mert a személyi kölcsönök piacán mostanra (legalábbis a veszélyhelyzet kihirdetéséig, mert akkor befagyasztották a bankok az összes konstrukciót) gyakorlatilag eltűntek a változó kamatozású termékek, így még egy 10 millió forintos összeg esetében is, a teljes futamidőre vonatkozóan azonos törlesztőrészlettel kalkulálhatott az igénylő. Aki tehát most nem elég körültekintő, az könnyen belefuthat abba a hibába, hogy a kedvezményes kamaton felvett kölcsönre, a veszélyhelyzet elhárulta után, a gatyáját is ráfizeti majd.

És a legtöbb banknál konkrétan erre számíthatnak a kölcsönt igénylők, a Pénzcentrum piaci körképe szerint egyelőre két olyan hitelintézet akad, ahol a futamidő végéig valóban fix a kedvezményes kamatszint. Az egyik a Cetelem Bank, amelynél 2020. április 8-tól igényelhető a kormányzatilag könnyített szabad felhasználású személyi kölcsön 400 ezer forinttól egészen 5 millió forintig. A Cetelem konstrukciójánál 24-48 hónap közötti futamidőt választhatunk, és a futamidő alatt végig fix 5,75%-os kamattal (THM 5,90%) számolhatunk. A másik ilyen szolgáltató pedig a Provident, amely szintén április 8-tól nyújtja kedvezményes, a futamidő alatt végig fix konstrukcióit az ügyfeleknek. Ezek a következők:

40 hetes futamidejű kölcsön heti törlesztéssel, 5,68%-os kamattal (THM 5,8%), 40-300 ezer forint hitelösszeggel.

72 hetes futamidejű kölcsön heti törlesztéssel, 5,71%-os kamattal (THM 5,9%), 40-420 ezer forint hitelösszeggel.

15 hónapos futamidejű kölcsön heti törlesztéssel, 5,71%-os kamattal (THM 5,9%), 50-600 ezer forint hitelösszeggel.



és akkor jöjjenek a többiek...

Mint azt feljebb is említettük, érdemes tehát körültekintően választani, hiszen a legtöbb banknál a veszélyhelyzet elhárulta után - azaz jelen állás szerint 2021. január 1-től - a választott kölcsön kamata megváltozik. A legtöbb szolgáltató úgy oldotta meg a termékfejlesztést, hogy megtartották régi konstrukciókat, és azok kamatát igazították a rendeletben meghatározott kamatszinthez, ami azt jelenti, hogy a kamat - és így a törlesztőrészlet is - aszerint változik majd jövőre, hogy mit tudott a konstrukció a válsághelyzet előtt. Nézzük néhány bank példáján a konstrukciók változását:

Budapest Bank: Az ún. Könnyített Kölcsönök* kamata az árazási korlátozás időszaka alatt 5,65 százalék lesz, az árazási korlátozás időszaka után pedig konstrukciótól függően 7,5-22,1% között alakul. Fontos továbbá, hogy az igénylés általános előfeltételeiben változott, hogy egyéni igénylés esetén nettó 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelkedett az elvárt jövedelem, és készpénzes jövedelmet már nem fogad el a bank.

(*A Könnyített Kölcsön a korábbi Hitelexpressz és Privát Kölcsön konstrukciókat, a Számlás Könnyített Kölcsön a korábbi Hűség Hitel és Hitelkiváltó Kölcsön konstrukciókat, a Prémium Könnyített Kölcsön a korábbi Pérmium Kölcsön és az Online Prémium Kölcsön konstrukciókat, a Számlás Prémium250 és Számlás Prémium400 Könnyített Kölcsön a korábbi Prémium250 Kölcsön Számlával és Prémium400 Kölcsön Számlával konstrukciókat helyettesíti.)

CIB Bank: az április 8-tól megkötött szerződések esetén az éves kamat 2020. december 31-ig 5,65% (THM 5,88%), illetve amennyiben ez a határidő jogszabályban meghosszabbításra kerül, a meghosszabbított határidőig. A kamatkedvezmények és a kamatok 2021. január 1-től megegyeznek az Előrelépő Személyi kölcsön eddigi kedvezményeivel és kamataival. A hitelösszeg: 300 ezer forinttól5millió forintig terjedhet.

Erste Bank: A bank 2020. március 30-tól értékesíti újra a Most Személyi kölcsön és a Most Extra Személyi Kölcsön konstrukciókat, amelyeknél a folyósítási költség, a 2020.12.31-ig befogadott igénylések esetén, egyaránt 0 százalék. Nézzük a további feltételeket:

A Most személyi kölcsön esetében az 1-9. hónapban 5,75% a kamat, a 10. hónaptól pedig a jövedelem nagyságától és a hitelösszegtől függően 10,99-17,99%. A minimálisan elfogadható jövedelem 80 ezer forintról 100 ezer forintrara emelkedett. A kölcsön THM-je az első 9 hónap kamatával számítva: 5,9%, egyébként pedig 11,56-19,55%.

A Most Extra személyi kölcsön esetében pedig a THM 7,75-11,56% között alakul a rendeletben rögzített időszakot követően.

MKB Bank: A Mosoly személyi kölcsön (futamidő: 36-84 hónap; összeg: 500 ezer forinttól 7 millió forintig) esetében is az idei évre vonatkozik csak a rendeletben előírt kedvezményes kamatszint (5,7%), 2021. január 1-től a THM:

Más banknál vezetett lakossági bankszámla esetén: 15,2%

MKB Banknál vezetett lakossági bankszámla esetén: 14,0%

Maximális jövedelem jóváírásra vonatkozó kamatkedvezmény esetén: 8,4%

Fontos továbbá, hogy 2020. március 18. és szeptember 30. között nem vizsgálják a jövedelemjóváírás teljesítését, elmaradás esetén a kamatkedvezményt nem vonják meg. A 2020. április 1. és december 31. között befogadott és folyósított ügyletek esetén 2021. január 1-től vizsgálják a feltételek teljesülését.

Takarékbank: Április 6-tól a Takarék Fix személyi kölcsön kamata is a rendelet szerint alakul, ha viszont a rendelet nem változik, akkor 2021. január 1-től a minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet (107.065 forintot) igazoló ügyfelek személyi kölcsönének kamata 16,99% lesz, míg azok, akik havi 150 ezer forint jövedelmet tudnak igazolni, 11,99 százalékkal kalkulálhatnak lesz. Ez azt jelenti, hogy a konstrukciók új THM-szintje 5,88-19,20 százalék között alakul majd.

UniCredit Bank: Az új Stabil Kamat személyi kölcsönt csak szabad felhasználásra lehet felvenni 300 ezer forinttól 5 millióig terjedő hitelösszegben, 12-84 hónapos futamidőre. Az átmeneti időszakban a kamat 5,66% (THM 5,89%), utána a Normál kamat 18% lesz (ami nem változott), azonban az Aktív, Aktív Plusz, Prémium Aktív és Prémium Aktív Plusz kamatkedvezmények mértéke 0,4 százalékponttal kevesebb lesz, így a kamatok ennyivel magasabbak. A bank 2020.04.06-től kezdődően 2020.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan az egyes kamatkedvezmények feltételeként előírt havi jóváírások összegét és a Hitelfedezeti Biztosítás meglétét nem vizsgálja, a kedvezményeket ezen feltételek teljesülése hiányában is biztosítja.

