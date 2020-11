Már 10 ezer számlát állítottak ki a Budapest Pénzügyi Asszisztenssel (x)

Kifejezetten a kisvállalkozások részére fejlesztett online számlázóprogramot a Budapest Bank csoport. A szolgáltatás hamar népszerűvé vált, az elmúlt fél év alatt közel 3 milliárd forintnyi számlát állítottak ki használatával a cégek. A Budapest Pénzügyi Asszisztens azon túl, hogy számos terhet levesz a cégvezetők válláról, a közel 2 hónapja véget ért szankciómentes időszak után a NAV bejelentési kötelezettség teljesítésében is segít. Az alkalmazás ráadásul olyat is tud, amit csak nagyon kevesen a piacon: a legtöbb számlázóval ellentétben Budapest Bankos ügyfélként fizetési tranzakció is indítható lesz a programban, illetve real-time nyomon követhető a számlák fizetettségének státusza is, így a vállalat cash-flow-ja is folyamatosan szemmel tarthatóvá válik.

A Budapest Bank csoport hazai kis- és középvállalatok körében végzett felmérésének adataiból kiderült, hogy a cégvezetők mindennapi tevékenységének 60 százalékát az operatív feladatok ellátása foglalja le, ennek felében pedig adminisztrációs, pénzügyi és számlázási teendőkkel foglalkoznak. Ezen felül már arra is figyelnie kell a vállalatvezetőknek, hogy ne felejtsék el számláikat a NAV-nak továbbítani, hiszen a kötelező adatszolgáltatás bevezetése utáni türelmi időszak szeptember 30-án lejárt, és az a vállalkozás, amely nem tesz eleget kötelezettségének, büntetést kaphat. Ennek elkerülése a Budapest Pénzügyi Asszisztens használatával lehet a legegyszerűbb és leghatékonyabb, hiszen a program - aktiválás után - a kiállított számlákat automatikusan elküldi az adóhatóságnak.

A Budapest Pénzügyi Asszisztens nem csak számlakiállításra és -küldésre alkalmas, hanem Budapest Bankos ügyfélként fizetési tranzakció is indítható lesz a programban, illetve real-time nyomon követhető a számlák fizetettségének státusza is. Mivel minden számla és a hozzájuk tartozó tranzakciós státusz is egy helyen van, a vállalat cash-flow-ja is folyamatosan szemmel tarthatóvá válik. A felhasználók negyede már össze is kötötte internetbankját a számlázóval. A Budapest Pénzügyi Asszisztens a könyvelők számára is külön funkciókkal rendelkezik, mindennapi munkájukat és a számlaösszesítést is jelentősen megkönnyíti, ezzel pedig idő, és természetesen költség is megtakarítható.



A Budapest Pénzügyi Asszisztenst minden hazai vállalkozás díjmentesen, egy egyszerű online regisztráció után veheti igénybe, Budapest Bank ügyfélként pedig a bankszámla is beköthető a számlázórendszerbe. A szolgáltatás az elkövetkezendő hónapokban folyamatosan újabb fejlesztésekkel bővül, többek között elérhető lesz mobilapplikáció formájában is.



* A Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatást a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. biztosítja.

