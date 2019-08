Kiéhezett magyarok seregei lepték el a bankokat: semmi sem elég nekik

Rohamtempóban adósodnak el a magyarok személyi hitelekben, a májusi történelmi rekord után a magyarok étvágya júniusban sem csökkent. Az átlagkamatok beálltak a korábbi szintre, és most először tapasztalhattuk, hogy a kint lévő állomány átlagkamata nem csökkent. Mindez egyet jelent: a lakosság adóssága tovább nő, miközben a kamatterheinek csökkenésére rövid távon már nincs tér.

A különösen alacsony kamatkörnyezetben egyre többen és többen élnek a hitelfelvétel lehetőségével, és ez így volt idén júniusban is. Tegnapi cikkünkben bemutattuk, hogy mennyire alacsonyak az új lakáshitelek kamatai, most ugyanezt bemutatjuk a személyi hitelekre. Az egyik legkedveltebb hiteltípusnak 2019. júniusában 13,10 százalék volt az átlagkamata az MNB adatai szerint, ami enyhe mértékben magasabb, mint az előző hónapban: akkor 12,84 százalék volt. Egy éve azonban érezhetően magasabb, 13,98 százalékos volt ez a kamat, úgyhogy éves szinten még mindig csökkenésről beszélhetünk.

Az átlagkamatok ismertetésekor általában leírjuk, hogy bár a lakáshiteleknél meglehetősen tudatosnak látszanak a magyarok, a személyi hitelek esetén ez már kevésbé igaz. A 13,14 százalékos átlagkamat ugyanis meglehetősen magas, tekintve, hogy a bankok között hatalmas a szórás, és ma már könnyű szerrel találunk egyszámjegyű kamatot. Csak pár példát hozunk erre: a CIB Bank 7,77 százalékos kamattal kínálja személyi hitelét, a Raiffeisennél ez 7,95 százalék. Az MKB 8,99 százalékos kamata is bőven az átlagkamat alatt van, akárcsak a Budapest Bank 11,9 százalékos hitele, vagy a K&H 11,99 százalékos terméke. Persze vannak hitelek, amelyek felhúzzák az átlagot: ilyen például az Erste 14,99 százalékos kamattal elérhető hitele, vagy az OTP 18,99 százalékos kamata. Az alábbi ajánlatokat a Pénzcentrum kalkulátorából válogattuk ki.

Az új hitelek azonban még így is jelentősen alatta vannak a meglévő állomány kamatainak: ha vetünk erre egy pillantást, azt látjuk, hogy egy év alatt a kint lévő állomány átlagkamata erőteljesen csökken, de az utolsó hónapban ez a csökkenés már megállt.

A 14,10 százalékos átlagkamat azt jelenti, hogy jelenleg a magyarok kb. 1 százalékponttal alacsonyabb kamattal jutott hitelhez, mint ahogy a meglévő hitelek átlagosan kamatoztak. Egy évvel ezelőtt ez az olló picit magasabb volt.

A hitelfelvételi kedv cseppet sem csökkent. Noha a májusi kiugró eredményhez képest júniusban volt némi visszaesés, éves szinten még mindig jelentős emelkedésről beszélhetünk. A júniusban felvett 47,09 milliárd forint 5 milliárd forinttal több, mint egy évvel ezelőtt, és cseppet sem marad el az idei éves átlagtól.

Bár tegnap megírtuk, hogy enyhe visszaesés volt a lakáshiteleknél is, a személyi hiteleknél pedig most az előző hónaphoz képest volt egy jelentős visszaesés (bár a májusi hónap kiugró volt, kizárólag ahhoz viszonyítani csak erős fenntartásokkal lehet), összességében mégis azt állítjuk, hogy a hitelfelvételi kedv kiemelkedő volt júniusban is, hiszen éves szinten jelentős a növekedés. Ráadásul ebben a hónapban már éreztethette hatását a babaváró hitel - sokan lehet, hogy kivárnak a hitelfelvétellel.

Mindez pedig látszik az állományi adatokon is. A folyamatosan növekvő személyi hitelek iránti kereslet azt eredményezi, hogy a kint lévő állomány brutális mértékben nő. Bár célszerű éves változásokat bemutatni, az alábbi ábrán a személyi hitelállomány két éves változását mutatjuk be:

Ezen jól látszik, hogy a személyi hitelek állománya két év alatt megduplázódott, és látva a kereslet emelkedését és a mögöttes hatásokat, aligha valószínű, hogy ez az emelkedés leállna.