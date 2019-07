Ilyen már tényleg nincs: padlót fogtak a kamatok, nem is fognak nőni?

Júniusban is rengeteg lakáshitelt vettek fel a magyarok, de némileg kevesebbet, mint egy évvel korábban. A visszaesés az előző hónaphoz képest is látható, ennek oka azonban vélhetően a babaváró hitel berobbanásában köszönhető. Az átlagkamatok nem mozdultak, szinte megegyeznek az előző havi értékkel. Azt feltételezhetjük, hogy ez a tendencia még pár évig biztosan így marad.

Az újonnan felvett lakáshitelek átlagkamata beállt alacsony szintre, az MNB legfrissebb statisztikái szerint 4,59 százalék volt 2019. júniusában. Egy hónappal ezelőtt ez a szint 4,63 százalék volt, egy éve viszont ennél is alacsonyabb kamatokért, 4,27 százalékért juthattak lakáshitelhez a magyarok. Az emelkedés késő őszig kitartott, idén januártól viszont csökkenésnek indult, és beállt a 4 és fél százalékos szint köré.

Ez azt jelenti, hogy a lakáshitelek átlagkamata még mindig roppant alacsony. Bár éves szinten ez nem látszik, 10 éves összehasonlításban tekintve már egyértelmű, milyen kedvező kamatokkal lehet ma hitelt felvenni. Az alábbi grafikon ezt mutatja be:

Egyértelműen látszik, hogy 10 évvel ezelőtt még bőven kétszámjegyűek voltak a kamatok, mára ennek a szituációnak vége, 2012-től folyamatosan esnek a kamatok. A kérdés csak az, meddig? Pár hónapja még úgy tűnt, hogy az MNB a monetáris szigorítás útjára lép, azóta azonban történt egy s más. Mivel a világ jegybankjai inkább a lazítás irányába mennek, és az utóbbi hónapok inflációs adatai sem túlzottan magasak, valószínűsíthető, hogy a következő egy-két évben még kitart az alacsony kamatkörnyezet.

A fix hitelek iránti kereslet az utóbbi egy-másfél év során nőtt meg, ez pedig meglátszik az átlagkamatokban: a fix hitelek ugyanis némileg drágábbak, mint a változó kamatozású társaik. Sőt, ez az olló júniusban egy picit tovább nőtt:

Átlagosan 10 évnél hosszabb kamatperiódusú hitelt 5,27 százalékos kamattal vettek fel az ügyfelek, egy év alatti kamatperiódusút pedig 3,4 százalékkal. A kedvenc hiteltípus, az 5 éves fixálás 4,8 százalékba kerül, ennél jóval kedvezőbb egy éves kamatfixálás: azt 3,86 százalékkal lehet felvenni.

A felvett lakáshitelek összege enyhén visszaesett

A lakáshitelekért júniusban is nagy volt a kereslet, bár némileg visszaesett az előző hónaphoz és az egy évvel ezelőtti értékhez képest is. 2018. júniusában 85,3 milliárdnyi lakáshitelt vettek fel a magyarok, idén júniusban ez 81,4 milliárd - ezzel véget ért az emelkedő tendencia.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyarok lakáscélú hitelkereslete csökkent. Ekkor robban ugyanis be a babaváró hitel, így az, hogy a lakáshitelek iránti kereslet érdemben nem csökkent, valójában növekvő hitelfelvételi kedvet is jelenthet összességében, hiszen a babaváró egyik legjellemzőbb felhasználási célja is a lakásvásárlás.

Érdekes, de a visszaesés leginkább a domináns kamatperiódusú lakáshiteleket érintette: a változó, 1 és 10 éven túli kamatfixálású hitelekből kb. ugyanannyit vettek fel júniusban, mint egy hónappal korábban, az 5 éves kamatfixálás szemmel láthatóan veszített népszerűségéből.

Úgy látszik, hogy az egy-másfél éve tartó tendencia, mely szerint a változó lakáshitel elveszíti dominanciáját a fixszel szemben, kifutott, és a hitelkereslet konzerválódott. Az előző hónapokhoz képest ugyanis érdemben nem csökkent a különféle kamatperiódusú hitelek iránti kereslet egymáshoz viszonyított aránya.